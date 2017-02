Simon ser fram emot att möta starkt motstånd i Tillberga på onsdag

Inför Tillberga hemma: "Inspirerande"

Sista matchen i grundserien blev inte vad varken laget eller publiken hoppats på. Men detta rubbar inte Simon Lundströms tro på sig själv och sitt lags kapacitet. Simon ser istället fram emot elitseriemotståndet på onsdag i första kvalmatchen.





Försvara en och en ska inte hända mot



-Nu när vi möter ett så bra lag som Tillberga så måste vi prioritera och sätta defensiven. Framåt vet vi att vi är bra och det vore så klart bra om vi gör mål på hörnor nu också och inte släpper in dem säger Simon och fortsätter:



-Det krävs bra insatser över hela banan och 100% av varje spelare och noggranhet i detaljer. Att leda med 5-0, 3-0 och 2-0 som vi gjorde förra året och förlorar gör inte årets lag. Det ska i.a.f. bli oerhört roligt att spela mot så bra motstånd, det är nog inte många som tror på oss men om det är till vår fördel eller inte spelar ingen roll.



Något särskilt med detta lag

-Av de kvallagen jag spelat i för NIF är det något särskilt med just detta. Fler är delaktiga och vårat grundspel blir bara bättre och bättre ju fler år vi nöter det och jag går omkring med en mycket positiv känsla i kroppen berättar Simon.



Motsåndet Tillberga Västerås som väntar i Stinsen Arena kl. 19:00 på onsdag tog 19 poäng i elitserien och var endast 2 poäng ifrån att klara sig kvar utan kvalspel. Skulle NIF ligga under tidigt i matchen kommer det inte rinna iväg säger SImon.



-Det gäller att vi har tålamod och håller i bollen. Så som vi gjorde hemma mot



Inspirerande

2017-02-27 20:59:32

Sista matchen i grundserien blev inte vad varken laget eller publiken hoppats på. Men detta rubbar inte Simon Lundströms tro på sig själv och sitt lags kapacitet. Simon ser istället fram emot elitseriemotståndet på onsdag i första kvalmatchen.Sent under tisdagskvällen blev det klart, rutinerade spelaren och NIF-produkten Patrik Styrbjörn gör comeback lagom till spel om serieseger och elitseriekval.Han har 4 säsonger i A-laget och 3 i juniorlaget, han har även gistaltat som lagkapten i NIF. Nu är han inne på 3:e med IFK Kungälv. En match återstår och även om han ska göra allt för att NIF ska få en så tuff match som möjligt finns känslorna för De blåe kvar.Det började trögt och inte alls planenligt men då Markus Magnusson efter bara några sekunder in i andra halvlek satte 0-2 var det NIF för hela slanten på Råslätts IP. Till sist seger med 1-8 (0-1) och då Motala hemmaslog Kungälv är NIF nu klara för sitt fjärde raka elitseriekval.Med endast två omgångar kvar av Allsvenskan södra och allt i egna händer, då tycker ass. tränare Björn Runbom att det är dags att folk får upp ögonen för hans NIF efter en säsong med många gånger riktigt bra bandyspel.NIF-trion Viktor "Linkan" Lindqvist, Patrik "PG" Gustavsson Thulin och Marcus "Mackan" Magnusson har gjort över hälften, 56 stycken, av Nässjös 108 mål så här långt i allsvenskan.Vilken häftig vändning och lagmoral hos NIF! Underläge med 0-3 efter 21 minuters spel och så gott som allt gick snett. Men efter nittio minuters spel står ändå "de blåe" som vinnare med 6-4 (2-3).Nässjö IF nekar att förlora i allsvenskan. I eftermiddag kom sjunde raka matchen utan förlust i Lidköping mot LAIK när det blev seger med 8-3 (3-2)). NIF har nu inte förlorat sedan den 18 december i Kungälv med 6-8.Viktor Hulthammar fick måljubla sex gånger för egna mål i junior-VM i Ryssland. Det var mycket nära ett svenskt guldjubel i Syktyvkar också. Hemmanationen avgjorde till slut finalen sex minuter in i "sudden" efter 0-0 vid full tid.Nässjö IF hade förstås inga större svårigheter att besegra jumbolaget Blåsut/Vänersborg i eftermiddagens allsvenska möte i Stinsen Arena. Till slut blev segersiffrorna 11-2 (5-1).