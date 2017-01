2017-01-28 14:00

Nässjö - Blåsut

Inga större problem för NIF att besegra jumbolaget

Nässjö IF hade förstås inga större svårigheter att besegra jumbolaget Blåsut/Vänersborg i eftermiddagens allsvenska möte i Stinsen Arena. Till slut blev segersiffrorna 11-2 (5-1).





I morgon bitti åker också



- Klart att det är extra inspirerande att vara uttagen i det norska A-landslaget. Vi spelar i B-gruppen mot USA, Vitryssland och Tyskland. Hoppas förstås att vinna den och som vanligt få möta Kazakstan i kvartsfinal.



Två hörnmål av Hampus

Redan efter tre minuters spel så satte liberon Hampus Svärd en härna för NIF på inspel av Hagen. Men sedan gick det hela 27 minuter innan NIF fick en straff som spelande tränaren Patrik "PG" Gustavson Thulin satte efter isen nära stolpen till 2-0. Därefter satte Hampus Svärd en ny hörna stenhårt i taket på inspel av Hagen igen och sedan Patrik "PG" Gustavsson Thulin en tredje hörna till 4-1 på inspel av Hagen också en tredje gång.



- Det var mitt tredje hörnmål i allsvenskan. Senast hemma mot



Hampus Svärd har haft lite problem ilband med att få bort lyror från motståndarna på tennis, men i dag gjorde han inga sådana misstag.



- Det är väl en av mina mer stabila matcher, Förhoppningsvis blir det inga mer missar på tennis nu när vi går in i de avgörande matcherna nu mot Lidköping borta i nästa match, plus



Linus gör mål i A-laget också

Vid 4-1 hade alla fem målen gjorts efter fasta situationer. En minut före halvtidsvilan kom i alla fall första spelmålet till 5-1 och det var riktigt snyggt. 16-åriga Linus Jönsson avslutade iskallt sedan backen Simon Lundström gjort en härlig uppåkning och slalom genom gästernas försvar innan han serverade bollen till Jönsson.



Den unge NIF-talangen gjorde ytterligare ett mål i andra halvlek (10-2), I pojk- och juniorlag har han alltid varit en stor målskytt. Nu fortsätter han at göra mål så fort han får chansen också i A-laget.



Cimen fick en assist

I målet fick Jesper Cimen göra sin andra match i allsvenskan och skötte sig riktgit bra. Fick också ett assist där ett perfekt målvaktsutkast hittade rätt till Marcus Magnusson som åkte sig fri och gjorde 8-2.



Både Hagen och



- Jag tycker vi har fått upp bolltempot i vårt spel och det kommer säkert gå åt i de fyra svåra matcherna som vi har kvar, tror Hagen. Men först ska han försvara Norges färger i bandy-VM, I Vänersborg gjorde NIF 12-3 och nu blev det alltså nio mål upp också.



- Svårt att spela på topp i nittio minuter mot ett motstånd som vi är storfavoriter mot. Vi måste nog höga oss ett snäpp ändå redan i nästa match i Lidköping, tror Hagen,



Mål, Nässjö: Hampus Svärd 2 (2hörnor), Patrik Gustavsson Thulin 2 (straff/hörna), Linus Jönsson 2, Linus Nilsson 2, Martin Lindqvist, Markus Magnusson,



2017-01-29 11:38:40

Drömstart för NIF med ledning 3-0 efter sjutton minuters spel på Tingvalla i Karlstad mot Boltic, bäddade för ny poängutdelning i en dramatisk kryssmatch som slutade 4-4.I konkurrens med ishockyen valdes till slut bandyn. Senare blev det även en flytt från Stockholm till småländska Nässjö, nu har Hugo Sundberg hittat rätt.Ett Nässjö IF som kämpar för att behålla sin andraplats och därmed en positiv kvalbiljett möter ett Boltic som kämpar för att undvika en negativ sådan. Där är förutsättningarna för en tuff match på Tingvalla IP på lördagLångt ifrån någon toppmatch var det från Nässjö IF:s sida i dag hemma mot Katrineholm. Tvåsiffrig seger blev det ändå till slut, 10-4 (5-2), sedan NIF avslutat med tre raka mål under matchens sista sex minuter.NIF låg under med 0-3, 3-5 och 4-6 i den svåra bortamatchen i Halland mot serietrean Frillesås. Men när domaren Anders Berg blåste av matchen var ändå en poäng räddad för NIF efter 6-6 (4-3).Kalle Öberg har gjort mål i de tre senaste matcherna han spelat. I de två A-lagsderbyna mot Tranås Bois, mellan dessa A-lagsmatcher även i juniorlaget i bortamötet i Motala, där NIF vann med 6-4 efter en riktigt bra insats. Nu väntar åter en viktig helg för 19-åringen när han först på trettondagen med A-laget åker till Frillesås för att möta serietrean som är två poäng efter serietvåan Nässjö.NIF låg under med 2-4 efter en halvtimmes spel hemma i Stinsen Arena igårdagens derby mot Tranås. Men gjorde sedan 7-0 och vann till slut med hela 9-4 (4-4).När det handlar om "nyårsderbyn" mellan Nässjö och Tranås, brukar NIF vara starkast. Bois har nämligen inte vunnit sedan nyårsafton 2011 hemma på Bredstorp med 6-5.Bästa bortamatchen den här säsongen gjorde Nässjö IF i dag mot ärkerivalen Tranås Bois inför 1 418 åskådare i annandagsderbyt. Kanske har trenden vänt igen nu med två raka NIF-vinster på annandag jul.