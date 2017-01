2017-01-14 14:00

Nässjö - Katrineholm

10-4



Om någon enskild spelares prestation ska plockas ut under dagens match är nog samtliga överens om att det är målvakten Jesper Cimen. Foto: Angelica Öijerstedt

Ingen höjdarmatch av NIF men seger och tio mål

Långt ifrån någon toppmatch var det från Nässjö IF:s sida i dag hemma mot Katrineholm. Tvåsiffrig seger blev det ändå till slut, 10-4 (5-2), sedan NIF avslutat med tre raka mål under matchens sista sex minuter.





I Nässjös mål fick 19-årige junioren Jesper Cimen chansen och tog sannerligen vara på den. Vid ställningen 2-1 svarade han för en viktig frilägesräddning när de flesta på läktaren, 337, säkert hade noterat kvittering 2-2 för gästerna när



- Den räddningen stärkte mig inför fortsättningen. Jag fick den start i matchen som jag ville få. Var faktiskt aldrig nervös utan tyckte det enbart var kul att få göra allsvensk debut. Två träningsmatcher hade jag gjort tidigare i A-laget mot Jönköping och Åby/Tjureda, sa Cimen.



Ladda om mot Edsbyn

Forserumskillen som fick rubriker i pressen efter annandagsderbyt i Tranås då en Bois-spelare skrek negativa saker till NIF:s reservmålvakt som handlade om hans utländska rötter som hör hemma i Turkiet.



Nu var det roligare saker i eftermiddag som skapade uppmärksamhet för junioren som ändå inte fick fira sin allsvenska debutseger speciellt länge.



- Det är bara att åka hem och ladda om inför morgondagens match hemma mot Edsbyn i juniorernas elitserie. Jag tror vi har chans att rubba dem. Vi har slagit Edsbyn förr och nu har de en tuff match i



En av våra bästa spelare

Nässjös målvaktstränare Björn Runbom öste beröm över Jesper Cimen efter matchen.



- Han spelade så lungt och säkert. Han blev aldrig stressad. Han gjorde flera viktiga räddningar. Han är absolut en av våra bästa spelare i dag, tyckte Runbom.



Cimen hade ändå inte riktigt lika mycket att göra som motståndarnas målvakt



Bara NIF-anfallaren Marcus Magnusson själv hade säkert en handfull jättelägenlägen som han inte utnyttjade, utöver sitt mål till 6-2.



- Vi vinner ändå, det är bättre att sätta dem nästa helg mot



Ett härligt NIF-mål

Nu var inte "Mackan" ensam om att bränna öppna frilägen i NIF.



Det allra snyggaste målet var det viktiga 5-2 där Simon Lundström åkte igenom och hittade luckan snabbt till Viktor Hulthammar och frispelade juniorlandslagsmannen som säkert gjorde 5-2 till pausvilan. En första halvlek där felpassen och tappade bollar var många. Trots tremålsledning var det kanske NIF:s sämsta halvlek i allsvenskan denna säsong och rent av sämsta matchen totalt också. En styrka då kan man säga att göra tio mål kanske eller underbetyg till



- Det satt kanske lite i våra huvuden att vi vann så lätt mot dem borta. Nu spelade de lite annorlunda som inte vi var vana vid. Men det var ändå aldrig någon fara. Vi vinner ju klart till slut och kan ta med oss tio mål, trots att vi inte spelar så bra. Men det här var enbengångsföreteelse är jag säker på. Vi kommer spela bättre nu mot Boltic. Det är också en styrka att göra tio mål och inte spela på topp, menade Simon.



Ingen hjälp men kvar som tvåa

NIF vann hörnstatistiken med 17-8, vilket skvallrar om ett stort övertag i matchen. Katrineholm och Blåsut lär nog få ruskigt svårt att klara sig kvar i allsvenskan.



Nässjö behåller andraplatsen. Frillesås låg ett tag under hemma mot Boltic med 3-5 men vände och vann med 11-5. Så ingen hjälp där för NIF i kampen om kvalplatser.



- Vår spelmässiga prestation kan jag inte vara riktigt nöjd med. Kanske förklarligt att det kan bli så i en sådan här match kanske. Nu gör vi säkert en bättre match i Karlstad mot Boltic kommande helg efter den här väcklarklockan, sa NIF:s spelande tränare Patrik "PG" Gustavsson Thulin.



I vanlig ordning missade inte "PG" på straff som gav NIF 3-1 och så hade han ocksäå tre målgivande passningar. Visst är han viktig denne före detta elitseriespelare.



Mål, Nässjö: Viktor Lindqvist 3. Viktor Hulthammar 2, Hampus Svärd (hörna), Patrik Gustavsson Thulin (straff),



Katrineholm: Linus Doktare 2, Viktor Goigman, Olle Larsson.



2017-01-14 18:39:18

