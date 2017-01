Sjöaremossen, 2017-01-06 14:00

Frillesås - Nässjö



Kalle Öberg vill gärna fortsätta sitt målskytte och forsa fram mot nya mål både med A-laget och juniorerna i helgen. Bild: Angelica Öijerstedt.

Kalle sätter fart mot nya mål i två viktiga matcher i helgen

Kalle Öberg har gjort mål i de tre senaste matcherna han spelat. I de två A-lagsderbyna mot Tranås Bois, mellan dessa A-lagsmatcher även i juniorlaget i bortamötet i Motala, där NIF vann med 6-4 efter en riktigt bra insats. Nu väntar åter en viktig helg för 19-åringen när han först på trettondagen med A-laget åker till Frillesås för att möta serietrean som är två poäng efter serietvåan Nässjö.







På söndag sedan väntar nytt "grönt" motstånd för Kalle i form av Västerås SK i juniorernas elitserie. Västerås som ligger sexa på åtta poäng, fyra före NIF, som "bara" fått ihop fyra så här långt.



- Det är två viktiga matcher båda två. Kan vi slå Frillesås borta rycker vi ifrån lite. Mot Västerås behöver juniorlaget verkligen en vinst på söndag i kampen att nå slutspel bland de åtta bästa juniorlagen.



Tog petningen på rätt sätt

Kalle har bara förlorat en match i allsvenskan i år, då han inte var med i förlustmatchen uppe i



- Jag var bortplockad den gången. Det var inte roligt att bli petad, men jag tog det på rätt sätt och knöt näven sedan i revanschärende.Tror det var bra på något sätt att allt inte är så givet och blev påmind om det då. Efter petningen tycker jag allt har gått bättre och jag har tagit för mig mer på isen.



Har växt med målen

Då har också målen kommit för Kalle.



- Visst växer en spelare som gör mål. I synnerhet jag som jobbat hårt på att bli bättre med mina avslut och våga mer. Mot Bois var det också viktiga mål från min sida när jag kvitterade till 1-1 i Tranås och gjorde 6-4 i Stinsen Arena.Öberg har inget A-lagsminne från Sjöarmossen strax utanför Frillesås.



- Enda gången jag spelat där var i Smålandslaget för 12-13 åringar. Jag minns att jag gjorde en hel del mål mot andra landskapslag från södra



Frillesås med press på sig

Kalle tror att NIF kan anpassa sig i sitt spel på hur vädret kommer att bli på Hallandskusten på trettondagen.



- Vi har en bra känsla och stark moral i laget efter två derbyvinster mot Bois. Även om första halvlek senast mot dem inte var så lyckad. Men Bois gjorde det samtidigt bra och överraskade oss. Åter visade vi mental styrka, trots flera underlägen i första kunde "PG" prata igång oss i halvtidsvilan. I andra visade vi klass och vann fullt rättvist med 9-4.



Missat två junormatcher

Kalle menar att det är Frillesås som har den stora pressen på sig att vinna nu på hemmaplan som ett av favoritlagen i serien.



- Jag måste förstås tro på att vi med A-laget kan nå elitseriekvalet för fjärde året i rad (Kalles tredje säsong i A-laget) och nå SM-slutspel med juniorerna. Vi har Hammarby, sist i juniorserien, att möta två gånger också. Men Västerås på söndag är en oerhört viktig match för oss.



Öberg har missat två juniormatcher mot



- Klart att jag vill spela så mycket som möjligt i "mitt" lag (juniorlaget) också. När det inte är kollisioner samma dag med A-laget, spelar jag utan tvekan även i juniorlaget. Vi har ett starkt juiorlag när alla kan vara med och det kan de nu mot Västerås på söndag.



Har pappa som tränare

Pappa Hans Öberg Andersson är tränare för juniorlaget och vill förstås ha med sin son så mycket som möjligt också i juniorlaget. Som elevassistent på Brinellskolan (tog studenten där i somras) har Kalle löst jobbfrågan en tid framöver.



- Jag vet inte vad som kommer hända nästa säsong. Något snack om framtiden med NIF har det ännu inte varit. Jag trivs väldigt bra med livet som det är just nu. Samtidigt har jag ett mål att också plugga vidare.



Att gå vidare med sitt målskytte i A-laget och juniorlaget har förstås inte Kalle Öberg heller något emot nu först mot Frillesås och sedan Västerås.



- Kan Kungälv slå Frillesås, kan vi. Vi var egentligen inte sämre än Kungälv på Skarpe Nord och borde tagit poäng i min enda förlust så här långt. Vi gör sex mål och då ska vi vinna på bortaplan.



"PG" tvåa i poängligan

I den södra allsvenska gruppens poängliga toppar Kungälvs Lukas Persson med 23 poäng. Han har gjort 21 mål och två målgivande passningar. Nässjö IF:s Patrik "PG" Gustavsson Thulin är tvåa på 20 poäg (11+9). Tre spelare har 18 poäng, Robert Karlsson, Lidköping (15+3),



Precis utanför fem i topp ligger NIF-spelaren

Matcherna i den elfte omgången på trettondagen är: Frillesås-Nässjö, Jönköping-Blåsut/Vänersborg, Tranås-Katrineholm, Boltic-Kungälv, Lidköping-Motala.



2017-01-04 15:38:55

