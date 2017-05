"Vi vill se Oskar vinka" skanderade Röda Bollen 18 gånger 15/16, fler och enkla mål är vad "PG" vill ha i.o.m. denna värvning. Foto: Angelica Öijerstedt.

Klart: Från Australien till Nässjö, Bouveng klar för NIF

I samband med Supporterklubben Röda Bollens årsfest presenterade spelande tränaren Patrik Gustavsson Thulin sitt och lagets tredje nyförvärv i nygamla Oskar Bouveng.





-Det är en snabb och genombrottsstark spelare som även är avig, lurig och har en förmåga att peta in enkla mål i straffområdet. Vi behöver göra fler enkla mål mot bra och bättre motsånd vilket syntes framförallt i elitseriekvalet. Denna värvning sätter även press på den befintliga truppen att prestera för att få speltid.



Jan Hallenborg i NIF:s sportgrupp meddelar att Oskar som anläder till



Oskar som även lirade i NIF säsongen 15/16 producerade då i allsvenskan södra, Supercupen och elitseriekvalet 18 mål och 8 assist på 26 matcher. Under fjolårssäsongen som spenderades i Skirö AIK och div 1 innan studierna i Australien tog vid producerade den offensive Bouveng 12 mål och 11 assist på 14 matcher.



Truppen 17/18 (kontraktslängd inom parantes):

Patrik Gustavsson Thulin (18/19)





Linus Nilsson (17/18)

Victor Svensson (18/19) ny Målilla Bandy

Jesper Cimen, Mv (17/18)





Linus Jönsson (17/18)

Hampus Swärdh (18/19)



Kalle Öberg (18/19)

Viktor Hulthammar (18/19)





Oskar Bouveng (17/18 + 1 oprionsår) ny Skirö AIK -Det är roligt att vi kan bredda på truppen med en lirare som var sugen på att spela för De blåe igen säger "PG" som letat efter Oskars attribut under silly season.-Det är en snabb och genombrottsstark spelare som även är avig, lurig och har en förmåga att peta in enkla mål i straffområdet. Vi behöver göra fler enkla mål mot bra och bättre motsånd vilket syntes framförallt i elitseriekvalet. Denna värvning sätter även press på den befintliga truppen att prestera för att få speltid.Jan Hallenborg i NIF:s sportgrupp meddelar att Oskar som anläder till Sverige och NIF under sommaren från utlandsstudier är klar för 1 år i den blåa tröjan med ett optionsår inbakat i kontraktet.Oskar som även lirade i NIF säsongen 15/16 producerade då i allsvenskan södra, Supercupen och elitseriekvalet 18 mål och 8 assist på 26 matcher. Under fjolårssäsongen som spenderades i Skirö AIK och div 1 innan studierna i Australien tog vid producerade den offensive Bouveng 12 mål och 11 assist på 14 matcher.Patrik Gustavsson Thulin (18/19) Gustav Enhagen (17/18) Anatoly Suzdalev (17/18)Linus Nilsson (17/18)Victor Svensson (18/19) ny Målilla BandyJesper Cimen, Mv (17/18) Filip Nilsson (17/18) Kristian Hagen (18/19)Linus Jönsson (17/18)Hampus Swärdh (18/19) Viktor Lindqvist (17/18)Kalle Öberg (18/19)Viktor Hulthammar (18/19) Markus Magnusson (18/19) ny Vetlanda BK Martin Lindqvist (18/19)Oskar Bouveng (17/18 + 1 oprionsår) ny Skirö AIK

0 KOMMENTARER 66 VISNINGAR 0 KOMMENTARER66 VISNINGAR CHRISTOFFER MYRSÄTER

2017-05-06 22:40:44

ANNONS:

Fler artiklar om Nässjö

Nässjö

2017-05-06 22:40:44

Nässjö

2017-05-05 15:28:00

Nässjö

2017-04-30 17:30:44

Nässjö

2017-04-24 20:36:14

Nässjö

2017-04-20 22:54:00

Nässjö

2017-04-17 13:17:00

Nässjö

2017-04-16 14:07:00

Nässjö

2017-03-19 12:00:11

Nässjö

2017-03-10 07:49:41

Nässjö

2017-03-05 23:38:14

ANNONS:

I samband med Supporterklubben Röda Bollens årsfest presenterade spelande tränaren Patrik Gustavsson Thulin sitt och lagets tredje nyförvärv i nygamla Oskar Bouveng.Här samlar redaktionen övergångar i bandyallsvenskan. Stämmer inte något? bör något läggas till? mejla: kbulten@hotmail.comViktor "Linkan" Lindqvist har varit med på hela resan, från botten till toppen av allsvenskan med sitt NIF. Men när han nu kliver in i sin 14:e säsong inom Nässjö IF:s organisation finns det fortfarande en station kvar på resan, elitserien.Det sägs att bandyspelare har världens längsta försäsong. Klart är i.a.f. att Martin Lindqvist ser fram emot den och en ny bandysäsong i laget som han under ungdomsåren var främsta rivalen.Spelare kommer och går, följ hur NIF:s trupp formas under silly season.Oskar Bouveng vistas just nu i Sidney, Australien men trots de varma breddgraderna funderar den snabbe och offensivt lagda bandyspelaren på sin framtid på isen. Ett alternativ som det ryktats om är Nässjö IF, ett rykte som nu Oskar bekräftar från andra sidan jordklotet till svenskafans.com att det finns skäl för.Årets omsättning på spelare är raka motsatsen till fjolårets då många spelare valde att lämna. NIF som av många tippades i de nedre regionerna av serien överraskade många kritiker och tog sig till sitt fjärde raka elitseriekval. För att stanna i toppen av den nya allsvenska serien så jobbar sportgruppen i NIF hårt för att få ett minst lika slagkraftigt lag som under fjolåret.De senaste åtta åren har försvararen Victor Svensson tillbringat i div.1 och Målilla Bandy. Nu vänder han hem till moderklubben Nässjö IF för att ta sig an ”en fantastisk utmaning”.Sex gånger har NIF nu mött Kalix i kvalsammanhang under de fyra sista åren, men inte en enda seger har det blivit mot norrlandsgänget. I kväll blev det förlust igen med 5-7 (2-5).Nässjö IF står på noll poäng i elitseriekvalet trots att laget spelar bra. I eftermiddag blev det förlust mot allsvenskt motstånd i Ljusdal, mot allsvenska norrgruppens seriesegrare, med 1-3 (0-2). Tidgare har elitserielagen Tillberga och Kalix slagit NIF med knapp marginal, 6-4 och 3-2