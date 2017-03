Simon Lundström, en av flera bra NIF-spelare i dagens match. Akrivfoto: Angelica Öijerstedt

Knapp förlust i Kalix

Den första matchen på norrlandsturnén blev den andra förlusten i detta elitkval. Kalix vinner med 3-2 (2-1) trots stort bollinnehav från gästande Nässjös sida.





En tuff start alltså för bortalaget som anlänt med flyg tidigare på dagen men laget hade kommit till Kalix för att ta sin första seger och det var ett stundtals darrigt hemmalag som fick se Viktor Hulthammar kvittera i den 9:e minuten sedan han stiligt tagit ner Suzdalevs lyft och fri med målvakten kunde se bollen hamna i nätet. Kalix går dock till pausvila med ledningen sedan laget tilldömts straffslag som de förvaltade väl.



Äger andra halvleken

-Man kan begära mer av spelet men vi gör en bra bortamatch och krigar som ett starkt lag säger lagets spelande tränare Patrik Gustavsson Thulin som fick se sitt lag spela upp sig ännu mer till den andra halvleken.



-Vi äger den andra halvleken men de gör tyvärr det viktiga 3-1-målet och det är flyt, detaljer och medstuds som fattas. VI gör en bra bortamatch. En tung och hedersam förlust igen summerar Patrik.



Som Patrik nämde gjorde Kalix 3-1 men NIF och



Sover på tåget

Natten tillbringas på tåget ner till Gävle innan laget tränar på Sävstaås i Bollnäs under morgondagen. Under söndagen möer NIF



-Vi fokuserade på rätt saker idag men det ville sig inte, det blir lite av en måstematch på söndag mot Ljusdal säger lagets forward



-Vi vet att vi har gjort två bra matcher nu. VI ska fortsätta att trycka på så kommer det att vända.



Mål Nässjö:

Viktor Hulthammar, Viktor Lindqvist.

Den första matchen på norrlandsturnén blev den andra förlusten i detta elitkval. Kalix vinner med 3-2 (2-1) trots stort bollinnehav från gästande Nässjös sida.Det ska genast sägas att Nässjö IF gjorde en riktigt bra premiärmatch i elitseriekvalet hemma i kväll mot Tillberga Västerås. Ett lag som tog tjugo poäng i elitserien den här säsongen. Men det blev till slut förlust med 4-6 efter NIF-ledning i halvtid med 2-0.Sista matchen i grundserien blev inte vad varken laget eller publiken hoppats på. Men detta rubbar inte Simon Lundströms tro på sig själv och sitt lags kapacitet. Simon ser istället fram emot elitseriemotståndet på onsdag i första kvalmatchen.Sent under tisdagskvällen blev det klart, rutinerade spelaren och NIF-produkten Patrik Styrbjörn gör comeback lagom till spel om serieseger och elitseriekval.Han har 4 säsonger i A-laget och 3 i juniorlaget, han har även gistaltat som lagkapten i NIF. Nu är han inne på 3:e med IFK Kungälv. En match återstår och även om han ska göra allt för att NIF ska få en så tuff match som möjligt finns känslorna för De blåe kvar.Det började trögt och inte alls planenligt men då Markus Magnusson efter bara några sekunder in i andra halvlek satte 0-2 var det NIF för hela slanten på Råslätts IP. Till sist seger med 1-8 (0-1) och då Motala hemmaslog Kungälv är NIF nu klara för sitt fjärde raka elitseriekval.Med endast två omgångar kvar av Allsvenskan södra och allt i egna händer, då tycker ass. tränare Björn Runbom att det är dags att folk får upp ögonen för hans NIF efter en säsong med många gånger riktigt bra bandyspel.NIF-trion Viktor "Linkan" Lindqvist, Patrik "PG" Gustavsson Thulin och Marcus "Mackan" Magnusson har gjort över hälften, 56 stycken, av Nässjös 108 mål så här långt i allsvenskan.Vilken häftig vändning och lagmoral hos NIF! Underläge med 0-3 efter 21 minuters spel och så gott som allt gick snett. Men efter nittio minuters spel står ändå "de blåe" som vinnare med 6-4 (2-3).Nässjö IF nekar att förlora i allsvenskan. I eftermiddag kom sjunde raka matchen utan förlust i Lidköping mot LAIK när det blev seger med 8-3 (3-2)). NIF har nu inte förlorat sedan den 18 december i Kungälv med 6-8.