Linus Nilsson gjorde mål ikväll men tyvärr släppte NIF in hela fyra hörnor och fick se sig besegrade. Foto:Angelica Öijerstedt.

Kraften har inte räckt i kvalet men NIF har överraskat ändå

Sex gånger har NIF nu mött Kalix i kvalsammanhang under de fyra sista åren, men inte en enda seger har det blivit mot norrlandsgänget. I kväll blev det förlust igen med 5-7 (2-5).





- Det gäller att få in "sexan" där då hade det blivit match av det hela eftersom det var bra mycket tid kvar. Vi har inte blivit utspelade i någon match egentligen. Från förra året så märker jag som ny spelare i kvalet att vår spelidé har utvecklats mycket. Det finns mycket potiental i det här laget, menade 34-årige Patrik Styrbjörn efter matchen.



Det var hans sista hemmamatch i karriären i det tillfälliga inhoppet och någon fortsättning kommer det inte bli nästa säsong, trots målet i kväll.



- Nej, det var bara för att hjälpa till när laget behövde mig när VBK-killar försvann. Visst känns det en viss besvikelse efter fem raka förluster i kvalet. Vi ville absolut vara med i kampen om att gå upp.



Albert en lovande NIF-junior

Moral finns det i massor hos NIF. Men kraften räcker inte riktigt till ännu för att rubba de tre kvallagen NIF mött. Men det har förstås sin förklaring i att Nässjö är väldigt unga med flera juniorer och i dag till och med 16-åringen Linus Jönsson med i laget.



En som imponerade stort var junioren Albert Stein i vänsterförsvaret både defensivt och med uppåkningar framåt.



- Jo, Stein gör det riktgit bra i dag. Den killen har blick för spelet och kan bli riktigt bra, berömde Styrbjörn.



Som tycker att många spelare verkligen gått framåt och utvecklats sedan i fjol när han själv var med under hela säsongen.



NIF har ändå överraskat

NIF har ändå gjort en bragd som bara tog sig till kvalet från södergruppen. Innan säsongen spekulerades det i vilka lag som skulle hamna efter NIF för att gå till den nya allsvenska serien.



Effektiveten på egna hörnor har blivit lite av NIF:s fall i detta kval, medan motståndarna får bra utdelning. Som i kväll när Kalix gör mål efter fyra hörnor, tre direkt och en retur. Plus att Jakob Säleby släpper ett allt för billigt långskott till 5-2.



Kalix fick ett tag i första halvlek mål på allt. Lite av fem skott och fem mål var det faktiskt. Det unga NIF-laget släpper in lite för många enkla mål, men det får vara läropengar den här säsongen. Nyttigt ändå att få pröva på att möta lag som spelat i elitserien.



Bra start och ledning

NIF ledningen efter arton minuter genom Marcus Magnusson på frispelning av Patrik "PG" Gustavsson Thulin efter en bra start i matchen. Men det gick inte ens minuten förrän gästerna kvitterade, för att tolv minuter senare gått fram till 4-1.



En sak som NIF i alla fall var riktigt bra på i kväll var tennis. Linus Nilsson satte ett fint mål på tennis til 2-4 och samma sak stod Kalle Öberg för till reducering 3-6.



Men kvalspel för NIF är ingen "femsetshit" med fem raka förluster i detta kval och tretton raka kvalmatcher utan poäng.



Motala klart för elitserien

Nu återstår bara



Frågan är vilket lag som NIF får med sig dit från den här kvalserien.



Det betyder att Ljusdal har åtta poäng med Kalix och Tillberga efter sig på sex. Kalix tar emot Ljusdal hemma på lördag. Tillberga tar samtidigt emot ett avsågat NIF i Västerås. Här kan det bli en målkvotsafför med tre lag på åtta poäng, om de båda hemmalagen vinner.



I den andra kvalgruppen blev Motala och



- Jag tycker nog Ljusdal har varit det bästa laget i vår kvalgrupp, men så har de också Mihail Svechnikov som är så viktig för dem. Tillberga och Kalix tycker jag däremot är jämna. Vi är ju ändå inblande i en spännande avslutning för dessa lag och måste förstås göra vårt mot Tillberga, avslutade Patrik Styrbjörn inför sin sista bandymatch.





Endast 217 personer kom i kväll till Stinsen Arena. Inte så konstigt eftersom det var hemmamatch också i tisdags och det var kört för NIF.



Mål, Nässjö: Marcus Magnusson, Linus Nilsson, Kalle Öberg, Gustav Enhagen, Patrik Styrbjörn.

Kalix:



Thomas Holmqvist NIF var faktisk tändå med i bilden ett tag i andra halvlek också i den här matchen sedan man plockat in 3-7 till 5-7 efter raka mål av Gustav Enhagen och Patrik Styrbjörn med knappt tjugo minuter kvar. NIF hade också några bra lägen att göra 6-7.- Det gäller att få in "sexan" där då hade det blivit match av det hela eftersom det var bra mycket tid kvar. Vi har inte blivit utspelade i någon match egentligen. Från förra året så märker jag som ny spelare i kvalet att vår spelidé har utvecklats mycket. Det finns mycket potiental i det här laget, menade 34-årige Patrik Styrbjörn efter matchen.Det var hans sista hemmamatch i karriären i det tillfälliga inhoppet och någon fortsättning kommer det inte bli nästa säsong, trots målet i kväll.- Nej, det var bara för att hjälpa till när laget behövde mig när VBK-killar försvann. Visst känns det en viss besvikelse efter fem raka förluster i kvalet. Vi ville absolut vara med i kampen om att gå upp.Moral finns det i massor hos NIF. Men kraften räcker inte riktigt till ännu för att rubba de tre kvallagen NIF mött. Men det har förstås sin förklaring i att Nässjö är väldigt unga med flera juniorer och i dag till och med 16-åringen Linus Jönsson med i laget.En som imponerade stort var junioren Albert Stein i vänsterförsvaret både defensivt och med uppåkningar framåt.- Jo, Stein gör det riktgit bra i dag. Den killen har blick för spelet och kan bli riktigt bra, berömde Styrbjörn.Som tycker att många spelare verkligen gått framåt och utvecklats sedan i fjol när han själv var med under hela säsongen.NIF har ändå gjort en bragd som bara tog sig till kvalet från södergruppen. Innan säsongen spekulerades det i vilka lag som skulle hamna efter NIF för att gå till den nya allsvenska serien.Effektiveten på egna hörnor har blivit lite av NIF:s fall i detta kval, medan motståndarna får bra utdelning. Som i kväll när Kalix gör mål efter fyra hörnor, tre direkt och en retur. Plus att Jakob Säleby släpper ett allt för billigt långskott till 5-2.Kalix fick ett tag i första halvlek mål på allt. Lite av fem skott och fem mål var det faktiskt. Det unga NIF-laget släpper in lite för många enkla mål, men det får vara läropengar den här säsongen. Nyttigt ändå att få pröva på att möta lag som spelat i elitserien.NIF ledningen efter arton minuter genom Marcus Magnusson på frispelning av Patrik "PG" Gustavsson Thulin efter en bra start i matchen. Men det gick inte ens minuten förrän gästerna kvitterade, för att tolv minuter senare gått fram till 4-1.En sak som NIF i alla fall var riktigt bra på i kväll var tennis. Linus Nilsson satte ett fint mål på tennis til 2-4 och samma sak stod Kalle Öberg för till reducering 3-6.Men kvalspel för NIF är ingen "femsetshit" med fem raka förluster i detta kval och tretton raka kvalmatcher utan poäng.Nu återstår bara Tillberga i Västerås på lördag sedan är säsongen över och NIF får ladda om till nästa års enda och riktigt intressanta allsvenska serie, där varje match säkert bli en tuff kamp om poängen.Frågan är vilket lag som NIF får med sig dit från den här kvalserien. Ljusdal tappade sin halvtidsledning på 2-1 hemma mot Tillberga och föll med 3-4 sedan Ljusdal reducderat på tilläggstid, vilket kan visa sig viktigt.Det betyder att Ljusdal har åtta poäng med Kalix och Tillberga efter sig på sex. Kalix tar emot Ljusdal hemma på lördag. Tillberga tar samtidigt emot ett avsågat NIF i Västerås. Här kan det bli en målkvotsafför med tre lag på åtta poäng, om de båda hemmalagen vinner.I den andra kvalgruppen blev Motala och Tellus klara för elitserien i kväll. Gripen och Falun hamnar då tillsammans med NIF i allsvenskan.- Jag tycker nog Ljusdal har varit det bästa laget i vår kvalgrupp, men så har de också Mihail Svechnikov som är så viktig för dem. Tillberga och Kalix tycker jag däremot är jämna. Vi är ju ändå inblande i en spännande avslutning för dessa lag och måste förstås göra vårt mot Tillberga, avslutade Patrik Styrbjörn inför sin sista bandymatch.Endast 217 personer kom i kväll till Stinsen Arena. Inte så konstigt eftersom det var hemmamatch också i tisdags och det var kört för NIF.Mål, Nässjö: Marcus Magnusson, Linus Nilsson, Kalle Öberg, Gustav Enhagen, Patrik Styrbjörn.Kalix: Jimmy Berglund 3, Johan Sundquist 2, Ivan Detsura, Olov Englund

0 KOMMENTARER 69 VISNINGAR 0 KOMMENTARER69 VISNINGAR CHRISTOFFER MYRSÄTER

2017-03-10 07:49:41

ANNONS:

Fler artiklar om Nässjö

Nässjö

2017-03-10 07:49:41

Nässjö

2017-03-05 23:38:14

Nässjö

2017-03-03 21:28:54

Nässjö

2017-03-02 07:30:50

Nässjö

2017-02-27 20:59:32

Nässjö

2017-02-22 12:33:40

Nässjö

2017-02-22 10:32:15

Nässjö

2017-02-19 00:10:58

Nässjö

2017-02-16 18:13:15

Nässjö

2017-02-15 12:18:22

ANNONS:

Sex gånger har NIF nu mött Kalix i kvalsammanhang under de fyra sista åren, men inte en enda seger har det blivit mot norrlandsgänget. I kväll blev det förlust igen med 5-7 (2-5).Nässjö IF står på noll poäng i elitseriekvalet trots att laget spelar bra. I eftermiddag blev det förlust mot allsvenskt motstånd i Ljusdal, mot allsvenska norrgruppens seriesegrare, med 1-3 (0-2). Tidgare har elitserielagen Tillberga och Kalix slagit NIF med knapp marginal, 6-4 och 3-2Den första matchen på norrlandsturnén blev den andra förlusten i detta elitkval. Kalix vinner med 3-2 (2-1) trots stort bollinnehav från gästande Nässjös sida.Det ska genast sägas att Nässjö IF gjorde en riktigt bra premiärmatch i elitseriekvalet hemma i kväll mot Tillberga Västerås. Ett lag som tog tjugo poäng i elitserien den här säsongen. Men det blev till slut förlust med 4-6 efter NIF-ledning i halvtid med 2-0.Sista matchen i grundserien blev inte vad varken laget eller publiken hoppats på. Men detta rubbar inte Simon Lundströms tro på sig själv och sitt lags kapacitet. Simon ser istället fram emot elitseriemotståndet på onsdag i första kvalmatchen.Sent under tisdagskvällen blev det klart, rutinerade spelaren och NIF-produkten Patrik Styrbjörn gör comeback lagom till spel om serieseger och elitseriekval.Han har 4 säsonger i A-laget och 3 i juniorlaget, han har även gistaltat som lagkapten i NIF. Nu är han inne på 3:e med IFK Kungälv. En match återstår och även om han ska göra allt för att NIF ska få en så tuff match som möjligt finns känslorna för De blåe kvar.Det började trögt och inte alls planenligt men då Markus Magnusson efter bara några sekunder in i andra halvlek satte 0-2 var det NIF för hela slanten på Råslätts IP. Till sist seger med 1-8 (0-1) och då Motala hemmaslog Kungälv är NIF nu klara för sitt fjärde raka elitseriekval.Med endast två omgångar kvar av Allsvenskan södra och allt i egna händer, då tycker ass. tränare Björn Runbom att det är dags att folk får upp ögonen för hans NIF efter en säsong med många gånger riktigt bra bandyspel.NIF-trion Viktor "Linkan" Lindqvist, Patrik "PG" Gustavsson Thulin och Marcus "Mackan" Magnusson har gjort över hälften, 56 stycken, av Nässjös 108 mål så här långt i allsvenskan.