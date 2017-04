"Linkan" har upplevt mycket i NIF-dressen men han har en dröm kvar. Foto: Angelica Öijerstedt.

Linkan har varit med på hela resan

Viktor "Linkan" Lindqvist har varit med på hela resan, från botten till toppen av allsvenskan med sitt NIF. Men när han nu kliver in i sin 14:e säsong inom Nässjö IF:s organisation finns det fortfarande en station kvar på resan, elitserien.







-Det är ett riktigt bra gäng vi har fått ihop i laget och den senaste säsongen var den roligaste i hela min karriär hittills. Det är en skön mix av människor där alla får vara den de är. Oavsett om man tar en stor eller mindre plats i omklädningsrummet. Gemensamt för alla är att vi är lyhörda och tar sig an upgiften på ett bra sätt. Vi äldre tjatar på de yngre ibland, absolut men vi är en stark grupp berättar lagets nr 19.



Den säsongen som Linkan pratar om tog NIF som av många tippade på den nedre planhalvan sig till elitseriekval åter igen och där skakade flera lag trots att poängen uteblev. En bedrift med tanke på den stora spelaromsättningen inför säsongen.



-Ja, men så var det. På försäsongen tänkte man i början att, "oj, hur ska detta sluta igentligen?". Men det vände och man får inte glömma det hårda arbete som behövs och som vi lade ner i det vi gjorde.



En bättre serie utvecklar

I år väntar den nya superallsvenskan, en enda serie med resor över hela



-Denna serie kan på sikt utveckla oss. Fler spelare kanske tar ett kliv ner i seriehierakin, det blir bättre matcher och den näst högsta serien utvecklas i stort. Absolut triggar detta nya upplägg även mig. Jag fyller 31 nästa vecka och även om småskvanker finns så är det inget som stör bandyspelet men man kanske får anpassa försäsongsträningen lite mer bara nu.



-Visst är det ett gemensamt beslut i familjen att skriva ett kontrakt med allt vad det innebär men jag kändecatt jag inte är färdig än och nu när det är påskrivet är det all in som gäller säger Linkan som alltid ger ett seriöst och ödmjukt intryck



Drömmer om elitserien

-I grund och botten har jag väl alltid strävat efter och drömt om elitserien och det vore mycket kul att göra det med Nässjö IF där jag spelat den största delen av min karriär.



-Vi har nu känt på det i fyra år (fyra elitseriekval på raken) och nu senast även visat att vi kan hävda oss spelmässigt med mestadels egna produkter och om alla kommer ihåg vad vi redan gjort bra och fortsätter att utvecklas så kommer det gå bra för oss i denna serie där det känns som att fler lag får chansen att spela sig till en plats i elitserien i.o.m. att seriesegrare går direkt upp.



Med på hela resan





-Det har varit flera tuffa säsonger där vi haft det motigt på isen och där jag inte kunnat ställa mycket krav vid förhandlingsbordet då ekonomin alltid varit trasslig. Trots detta har jag som spelare inte haft mycket att klaga på, jag har alltid fått min lön i tid, det material jag behövt och alltid åkt buss till matcherna. Det känns som att klubben nu arbetar mer för att ta sig framåt igen.



-Jag har varit med på hela resan kan man säga men ändå känner jag att varken jag eller laget är färdiga än. Det är lätt att bli bortskämda när vi nu har radat upp elitseriekval men vi har en tung tid inte alltför långt bakom oss och man ska veta att det inte är lätt att ta sig till fyra raka kval.



2017-04-30 17:30:44

