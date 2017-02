2017-02-10 19:00

Nässjö - Motala

6-4



Mäktig vändning av NIF gav härlig seger i toppmötet

Vilken häftig vändning och lagmoral hos NIF!

Underläge med 0-3 efter 21 minuters spel och så gott som allt gick snett. Men efter nittio minuters spel står ändå "de blåe" som vinnare med 6-4 (2-3).





NIF-anfallaren spelade fram Viktor Lindkvist till det så viktiga 2-3 i första halvlekens sista självande sekunder. Ett mål som förstås gav NIF rejält tändvätska inför andra halvlek.



- Vi skulle bara in och vända i andra och ta full pott, menar Magnusson.



Ryssens revansch för näsan

"Mackan" kvitterade sedan till 4-4 tolv minuter före slutet och gjorde 6-4 på tilläggstid. Båda Magnusson mål låg ryssen



- Kanske man kan säga att jag fick min revansch på



Lång NIF-svit hemma i allsvenskan

I Stinsen Arena har inte Nässjö IF förlorat en allsvensk seriematch sedan den 10 december 2014.



- Det var



De 572 på läktaren trodde nog att den sviten skulle spricka efter NIF:s svaga första 25 minuter.



Junioren Albert Stein gjorde 1-3 i tjugonionde miuten på NIF:s första målchans värd namnet. Den kom efter att NIF tagit en välbehövlig time out efter 0-3.



- Vi har haft en tendens de sista matcherna faktiskt att inleda lite svagt. Det får bli slut med det nu på lördag i den svåra bortamatchen på Råslätt mot Jönköping. Där måste vi vara med från start för de kommer som vanligt kriga hårt mot oss. Men jag tror vi är på god väg nu mot ett elitseriekval. Det kan räcka med en seger till, sa backen Simon Lundström.



Simon grinade illa

Han fick priset som bästa hemmaspelare, men grinade illa när han gick ut mot omklädningsrummet för att kyla ner sin hand.



- Jag fick matchens sista skott, deras hörna på min hand. Det gör rejält ont, sa Simon när NIF:s sjukvårdare lade ispaket på handen.



Det var en spännande match in i det sista och med tanke på att Motala hade två ribbträffar på hörnor, kanske man kan säga att där hade NIF flyt på sin sida.



Men elitseriedomaren Niclas Skog kunde gott ha blåst en straff för NIF av två väldigt heta straffsituationer i andra halvlek. Däremot tvekade han inte det minsta när NIF:s målvakt var på en Motala-spelare i första halvlek och Motala gjorde 2-0 på den straffen.



Hemmalaget samlade ihop sig och avgjorde andå när Patrik "PG" Gustavsson Thulins kanon hittade rätt upp i nättaket till 5-4. Kalle Öberg frispelade och "PG" fick tid att sikta och tog i för kung och fosterland med en rökare stenhårt och totalt chanslöst för Motalas målvakt. Då var det två minuter kvar av ordinarie speltid och NIF kändes som rättmätiga vinnare efter massor av moralisk styrka av hela laget.



Juniorerna får ladda om direkt

Annars såg ett tag före detta VBK-spelaren Erik Ivarsson ut som en matchhjälte för östgötarna efter sina tre mål. Efter allt segerjubel i omklädningsrummet bjöd klubben NIF-spelarna på segermåltid - Pytt i panna. Det smakade förstås bra efter åttonde raka matchen utan förlust.



Juniorerna i A-laget får inte suga på segerkaramellen så länge innan det i morgon är dags för



Mål, Nässjö: Marcus Magnusson 2, Albert Stein,

Motala: Erik Ivarsson 3,



2017-02-11 17:22:07

