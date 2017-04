Martin med nr 11 på ryggen spelar gärna upp sin tidigare ärkerival till elitserien. Foto: Angelica Öijerstedt.

Martin Lindqvist om den långa försäsongen, silly season och att få spela upp NIF till elitserien

Det sägs att bandyspelare har världens längsta försäsong. Klart är i.a.f. att Martin Lindqvist ser fram emot den och en ny bandysäsong i laget som han under ungdomsåren var främsta rivalen.





-Vi är många som är väldigt unga i truppen med stora mäjligheter att utvecklas med stöttning av de mer rutinerade. Jag skrev på ett 2-årskontrakt för att jag tror mycket på laget och klubben. NIF spelar en rolig bandy med mycket fart och stor variation på sitt spel. Det hade varit väldigt roligt att få vara med hela vägen och spela upp Nässjö IF till elitserien säger Martin som i ungdomen hade NIF som rivaler.



-Ja, det är ju väldigt roligt med en sådan hatkärlek som faktiskt finns mellan klubbarna och visst har det blivit lite gliringar från kompisar hemma i



-Nu är det nya allsvenskan som gäller och en tuffare serie som väntar men jag tror starkt på att vi kommer att tillhöra övre halvan i tabellen även om det finns flera bra lag med



-Nu finns det ju även en chans att gå direkt upp utan kval, att gå upp vid en serievinst tycker jag är självklart och det var på tiden att detta ändrades. Att det blir fler längre resor gör mig inget utan jag är van från resor till



-Ibland kan det så klart vara tufft men samtidigt kul att dra igång igen. Man har igen den långa och tuffa träningen alla gånger på isen sedan.



Har koll på sin silly season

När den långa försäsongen nu tar sin början under fystränare Anton Arin kommer Martin att vara med från början. Förra försäsongen tillbringade Martin ihop med VBK men han berättar att han ser inte så stora skillnader på träningen i elitserien och den som NIF med Arin bedriver.



Inför förra säsongen, innan Martin kom till NIF ryktades han till klubben på sociala medier. Martin beskrevs då av NIF-spelaren



-Ja, jag har rätt bra koll faktiskt på Facebook och Twitter framförallt och det är roligt med rykten om spelarövergångar.



Martin som även ryktades till nykomlingen i serien, Åby/Tjureda berättar att trots intresse från annan klubb så var det bara NIF i hans tankar.



-Det var igentligen bara NIF, De var hetast, mest på och ville verkligen ha mig. Jag känner redan alla grabbar i laget och trivs väldigt bra i klubben och laget. Någon gång vill jag spela i elitserien och som sagt, jag gör det gärna med Nässjö IF. Med ett nyligen påskrivet 2-årskontrakt och stundande uppstart av den gemensamma träningen med laget är det en otålig spelare som tydligt uttrycker sin önskan att komma igång igen med en ny säsong. Tron på sitt lag Nässjö IF är stort.-Vi är många som är väldigt unga i truppen med stora mäjligheter att utvecklas med stöttning av de mer rutinerade. Jag skrev på ett 2-årskontrakt för att jag tror mycket på laget och klubben. NIF spelar en rolig bandy med mycket fart och stor variation på sitt spel. Det hade varit väldigt roligt att få vara med hela vägen och spela upp Nässjö IF till elitserien säger Martin som i ungdomen hade NIF som rivaler.-Ja, det är ju väldigt roligt med en sådan hatkärlek som faktiskt finns mellan klubbarna och visst har det blivit lite gliringar från kompisar hemma i Vetlanda nu när jag spelar i NIF men så ska det vara.-Nu är det nya allsvenskan som gäller och en tuffare serie som väntar men jag tror starkt på att vi kommer att tillhöra övre halvan i tabellen även om det finns flera bra lag med Ljusdal och Kungälv i täten. Kan vi skärpa till defensiven med färre misstag, färre insläppta mål och fortsätta att utvecklas så blir vi att räkna med.-Nu finns det ju även en chans att gå direkt upp utan kval, att gå upp vid en serievinst tycker jag är självklart och det var på tiden att detta ändrades. Att det blir fler längre resor gör mig inget utan jag är van från resor till Sandviken och Edsbyn i juniorelitserien berättar Martin innan han går in på den långa försäsongen igen.-Ibland kan det så klart vara tufft men samtidigt kul att dra igång igen. Man har igen den långa och tuffa träningen alla gånger på isen sedan.När den långa försäsongen nu tar sin början under fystränare Anton Arin kommer Martin att vara med från början. Förra försäsongen tillbringade Martin ihop med VBK men han berättar att han ser inte så stora skillnader på träningen i elitserien och den som NIF med Arin bedriver.Inför förra säsongen, innan Martin kom till NIF ryktades han till klubben på sociala medier. Martin beskrevs då av NIF-spelaren Kristian Hagen som en stridsvagn som var svår att ha emot sig och få stopp på. Då var det inte bara ett rykte utan Martin hamnade tillslut i NIF och Martin har koll på sin silly season.-Ja, jag har rätt bra koll faktiskt på Facebook och Twitter framförallt och det är roligt med rykten om spelarövergångar.Martin som även ryktades till nykomlingen i serien, Åby/Tjureda berättar att trots intresse från annan klubb så var det bara NIF i hans tankar.-Det var igentligen bara NIF, De var hetast, mest på och ville verkligen ha mig. Jag känner redan alla grabbar i laget och trivs väldigt bra i klubben och laget. Någon gång vill jag spela i elitserien och som sagt, jag gör det gärna med Nässjö IF.

0 KOMMENTARER 139 VISNINGAR 0 KOMMENTARER139 VISNINGAR CHRISTOFFER MYRSÄTER

2017-04-24 20:36:14

ANNONS:

Fler artiklar om Nässjö

Nässjö

2017-04-24 20:36:14

Nässjö

2017-04-20 14:51:00

Nässjö

2017-04-20 14:38:00

Nässjö

2017-04-17 13:17:00

Nässjö

2017-04-16 14:07:00

Nässjö

2017-03-19 12:00:11

Nässjö

2017-03-10 07:49:41

Nässjö

2017-03-05 23:38:14

Nässjö

2017-03-03 21:28:54

Nässjö

2017-03-02 07:30:50

ANNONS:

Det sägs att bandyspelare har världens längsta försäsong. Klart är i.a.f. att Martin Lindqvist ser fram emot den och en ny bandysäsong i laget som han under ungdomsåren var främsta rivalen.Här samlar redaktionen övergångar i bandyallsvenskan. Stämmer inte något? bör något läggas till? mejla: kbulten@hotmail.comSpelare kommer och går, följ hur NIF:s trupp formas under silly season.Oskar Bouveng vistas just nu i Sidney, Australien men trots de varma breddgraderna funderar den snabbe och offensivt lagda bandyspelaren på sin framtid på isen. Ett alternativ som det ryktats om är Nässjö IF, ett rykte som nu Oskar bekräftar från andra sidan jordklotet till svenskafans.com att det finns skäl för.Årets omsättning på spelare är raka motsatsen till fjolårets då många spelare valde att lämna. NIF som av många tippades i de nedre regionerna av serien överraskade många kritiker och tog sig till sitt fjärde raka elitseriekval. För att stanna i toppen av den nya allsvenska serien så jobbar sportgruppen i NIF hårt för att få ett minst lika slagkraftigt lag som under fjolåret.De senaste åtta åren har försvararen Victor Svensson tillbringat i div.1 och Målilla Bandy. Nu vänder han hem till moderklubben Nässjö IF för att ta sig an ”en fantastisk utmaning”.Sex gånger har NIF nu mött Kalix i kvalsammanhang under de fyra sista åren, men inte en enda seger har det blivit mot norrlandsgänget. I kväll blev det förlust igen med 5-7 (2-5).Nässjö IF står på noll poäng i elitseriekvalet trots att laget spelar bra. I eftermiddag blev det förlust mot allsvenskt motstånd i Ljusdal, mot allsvenska norrgruppens seriesegrare, med 1-3 (0-2). Tidgare har elitserielagen Tillberga och Kalix slagit NIF med knapp marginal, 6-4 och 3-2Den första matchen på norrlandsturnén blev den andra förlusten i detta elitkval. Kalix vinner med 3-2 (2-1) trots stort bollinnehav från gästande Nässjös sida.Det ska genast sägas att Nässjö IF gjorde en riktigt bra premiärmatch i elitseriekvalet hemma i kväll mot Tillberga Västerås. Ett lag som tog tjugo poäng i elitserien den här säsongen. Men det blev till slut förlust med 4-6 efter NIF-ledning i halvtid med 2-0.