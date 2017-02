Jesper senast det begav sig i NIF där han var mycket uppskattad av både lagkamrater och supporters. Foto: Peter Johansson.

Motståndarkollen med Jesper Henriksson: "En öppen och rolig match"

Han har 4 säsonger i A-laget och 3 i juniorlaget, han har även gistaltat som lagkapten i NIF. Nu är han inne på 3:e med IFK Kungälv. En match återstår och även om han ska göra allt för att NIF ska få en så tuff match som möjligt finns känslorna för De blåe kvar.





-Det var många aspekter som spelade in. Omstarten i allsvenskan skulle inte bara kunna vara bra för laget, jag såg även en personlig chans att utvecklas. Att kunna ha mer boll men inte med prioriteringen att göra mest poäng utan att göra mina medspelare bättre.



Men 24 assist och flest sådana i södra allsvenskan, poängproduktionen har ändå gått hyfsat?



-Ja men det är mycket hörnor och det hjälper med en Lukas Persson och hans enorma skott säger Jesper ödmjukt innan vi pratar vidare om den sociala biten när han stannade kvar i Kungälv.



-När det stod klart att Kungälv skulle degraderas så ville jag inte pendla till mitt bandyspel. Jag saknade inte andra alternativ och anbud men jag bodde i Kungälv och arbetade inne i Göteborg. Jag har ett 1-årskontrakt med IFK och vad det blir i framtiden vet jag inte. Det är ju heller inte klart med IFK:s rekonstruering.



Rätt press och rätt lag i kvalspel

Inför serien målades Kungälv upp som de stora suveräna favoriterna av många och lyssnar man på Jesper var det även befogat.



-Ja, vi skulle ha den pressen, vi har många som spelat många och gjort bra år i elitserien. På papperet var vi ett av de bättre lagen.



Tankar och reflektioner nu när det inte blev kvalspel för?

-Givetvis är vi väldigt besvikna, det märktes inte minst igår på träningen då det var tryckt stämning. Vi har inte lyckats få ur mer än kanske 75% av lagets kapacitet. Ibland kan det se bra ut från sidan av isen men känslan på isen är en annan säger en eftertänksam Jesper och fortsätter:



-Igentligen är vi nog bara helt nöjda med en enda match i år och det är Frillesås hemma då vi spelade bra över 90 minuter. Annars har vi bara spelat bra i perioder av matcherna.



Styrde i 30, föll sedan ihop

Den senaste matchen borta mot



-Vi styrde och ställde i Motala de första 30 minuterna men sedan när de får in en och två bollar rasar vi samman.



-Kanske är det så att vi inte har haft en tillräckligt tydlig spelidé eller om alla i laget inte trott och tagit till sig den. Nässjö och Motala har därimot hållit sig till och trott på sin. NIF har tagit poäng trots att de inte spelat bra i vissa matcher. Det har vi inte lyckats med på samma vis.



-En tabell ljuger aldrig och det är de två rätta och bästa lagen som nu ska spela elitseriekval säger Jesper som trots besvikelsen över sitt lags missade kvalspel ser fram emot att komma tillbaka till Stinsen.



-Man vill ju göra bra matcher varje match och vi kommer inte att lägga oss ner i denna match, jag hade blivit arg om andra lag glidit på en skridsko om den varit viktig för mig och mitt lag och denna match kan även bli en liten revansch för oss själva, så tänker i.a.f. jag förklarar Jesper som även kommer ha sedvaligt stöd i ryggen av supporterklubben Skarpa Gubbar.



Tror på rolig match och känner för NIF

Jesper som kom till Nässjö och NIF från Sunvära SK för att studera på bandygymnasiet kan nu alltså vara delaktig i att spela bort NIF från seriesegern (som NIF tar om de slår Kungälv och Frillesås slår Motala) men efter alla år i Nässjö finns det känslor kvar för klubben och staden.



2017-02-22 10:32:15

