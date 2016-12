NIF firar dagens seger borta mot Tranås BoIS. Foto: Angelica Öijerstedt

NIF avgjorde sent i dramatiskt annandagsderby

Bästa bortamatchen den här säsongen gjorde Nässjö IF i dag mot ärkerivalen Tranås Bois inför 1 418 åskådare i annandagsderbyt. Kanske har trenden vänt igen nu med två raka NIF-vinster på annandag jul.





- Absolut var det stor vilja i det målet. Bollen skulle bara in. Med en hand lyckades jag få bollen i mål, trots att jag samtidigt fick en körare i ryggen. Marcus Magnusson tog ner bollen och hittade Viktor Hulthammar som hittade mig framför målet, berättar Philip efter matchen.



Tranås Bois spelare tyckte att buren flyttades och ville få målet bortdömt. Domarna pratade sig samman, innan beslutet togs att det var godkänt.



- Bollen gick över linjen innan buren flyttades. Absolut rätt av domaren att döma mål tjugo sekunder före slutet. Inte det minsta orättvist att vi avgör. Vi var bättre under i stort sett hela matchen, anser VBK-lånet Philip Lindqvist.



Bois kvitterade sent genom Östh

Det blev en väldig dramatik på slutet i den här matchen. Robin Östh kvitterade till 2-2 för Tranås i den 89:e minuten. Där trodde vi nog att en poäng rök för NIF. Men nu är NIF starka och visar stort tålamod med moral den här säsongen.



Efter målet skulle de tjugo sista sekunderna spelas färdigt, Domaren startade inte matchen igen förrän Röda Bollen släckt sina segerbengaler. NIF-jublert kunde faktiskt ha fastnat i halsen.



Bois fick en hörna i slutsekunderna och en bra chans att kvittera. Hörnan tog i NIF-ribban och studsade ut.



- Den tog först i min axel och upp i trävirket. Ibland ska man ha flyt också för att vinna derbymatcher, avslöjar NIF-backen Simon Lundström.



Suverän rysk målvakt

Det hade varit grymt för NIF att tappa poäng i detta derby. Massor av målchanser skapade "de blåe" och Bois ledning med 1-0 i halvtid (Erik Sållarp) berodde helt och hållet på den suveränt spelande ryske målvakten Gregory Lapin.



Trots många målchanser för NIF tog det till 62:a spelminuten innan 19-årige Kalle Öberg kvitterade efter framspelning av Marcus Magnusson.



- Det är säkert den bäste målvakt jag sett på allsvensk nivå, berömde NIF-målvakten Jakob Säleby sin kollega i Bois-målet.



Det var många NIF-spelare som höll med om det i omklädningsrummet.



- Han tog ju allt, var vi än sköt bollarna. Efter isen eller på höjden. Han var nära att knäcka oss i dag, erkände



Inget galler på för Anatoly

Ryssen



Nu satte han dit den sjuttonde hörnan för NIF, till 2-1, ett väldigt viktigt mål förstås. NIF hade totalt arton hörnor, men hittade bara rätt med en.



- Väldigt viktigt att vi fick sätta en hörna till slut i dag. Men något galler för ansiktet satte jag inte på mig. Testade på uppvärmningen, men gillade det inte, förklarade Suzdalev,



På slutet fick NIF-ryssen en liten snyting över näsan med näsblod som följd. Men spelade till slutsignalen och var med i segerjublet framför NIF-klacken Röda Bollen.



Filip fick kasta in handduken

Efter tjugo minuters spel skadade sig 18-årige NIF-backen



- Jag hoppas verkligen på spel i returen hemma mot Bois, även om det inte känns bra nu. Det var inget ojuste utan en närkamp där jag hade oturen att få smällen när jag stängde vägen för Bois-spelaren, sa Nilsson.



Albert tog chansen i A-laget

Det öppnade för mycket speltid för den 18-årige Albert Stein som gjorde sin första A-lagsmatch borta mot Kungälv senast.



- Jag fick mer speltid i dag och tycker att jag kom in i det ganska så bra. Beskedet att jag skulle vara med kom dagen innan, jag hade gott om tid att derbyladda och det var riktigt kul att få vara med.



Att Albert är en talang visade han flera gånger under matchen med brytningar, dragningar och framspelningar. Visade ingen större nervositet i sitt första A-lagsderby.



- Han gjorde flera riktigt bra inhopp och bidrog också han starkt tilt segern, påpekar målvakten Jakob Säleby.



Matchbilden viktigare än resultatet

Jakob menar att det aldrig var någon panik i NIF i halvtidsvilan trots underläge 0-1.



- Matchbilden var mycket viktigare än resultat i halvtid. Vi kände alla att vi hade dominerat den första halvleken och förr eller senare så får ett lag utdelning så länge vi bara skapar målchanser.



Nässjö IF:s spelande tränare Patrik "PG" Gustavsson Thulin höll med sin målvakt om det.



- Klart att det är tufft för Bois att åka på vårt segermål så nära slutet. Vi hade faktiskt jobbat ihop till det med råge. Visst gör vi en bra match och den bästa på bortaplan där alla i laget har stor del i segern. Vi har ett klart bättre lagspel än Tranås. Vissa segrar är roligare än andra. Att avgöra mot Tranås på slutet är förstås en sådan, menade "PG".



Viktor tog för sig i derbyt

Viktor Hulthammar tog för sig i detta derby. 18-åringen som har så mycket talang i sig och fick två assist i detta derby. Flickvännen och Tranåstjejen Agnes Sundell, bandyspelare i NT Bandy, stod på läktaren.



- Hon sa grattis till mej här ute efter mina två assist, men jag tror nog hon höll på Bois ändå i dag. Därför var det extra kul att få bidra till två av våra mål och att jag tar för mig mer än tidigare på planen, sa Viktor med ett gott skratt.



Stor glädje hos NIF var det förstås inne i omklädningsrummet. Väl medvetna om att det är ny match mot Tranås på fredag kväll i Nässjö.



- Segern här i Tranås tror jag betyder mycket för vår publiksiffra i Stinsen Arena. Men den där Bois-målvakten får vi ta oss en rejäl funderare på hur vi ska kunna överlista. Redan på uppvärmningen stod vi och tittade på honom. Han tog ju allt, menade Kent "Bingen" Andersson, assisterande tränare i NIF.



NIF-försvaret måste säkert spela lika stabilt på fredag. För många mål lär inte den ryske fantomen i målet, som Bois hittat, släppa in heller i returen i Nässjö.



Mål, Nässjö: Kalle Öberg, Anatoly Suzdalev, Philip Lindqvist.



Thomas Holmqvist



2016-12-27 09:02:39

Bästa bortamatchen den här säsongen gjorde Nässjö IF i dag mot ärkerivalen Tranås Bois inför 1 418 åskådare i annandagsderbyt. Kanske har trenden vänt igen nu med två raka NIF-vinster på annandag jul.Julafton och spelledigt i över en vecka, tid för återhämtning men samtidigt finns bara en sak i huvudet på spelarna i och ledarna kring Nässjö IF. Seger mot ärkerivalen Tranås BoIS på annandagen, bandyns stora dag.Att annandagen är speciell för spelare och supportrar vet du nog redan men för Emil Starck är det extra laddat den 26/12 då han även möter sin moderklubb.Mycket tråkigt och oturligt är säsongen redan över för den i år återvändande Gustav Enhagen sedan en skada på minisken gör det omöjligt för fortsatt spel.Norrmannen Kristian Hagen har haft en hektisk vecka med deltagande och debut för det norska landslaget och NIF-match. Nu laddar han och hans NIF om för att ta revansch på sig själva från förlusten senast mot Motala mot Jönköping.Inte på över ett års tid, den 25 november 2015 på Råslätt i Jönköping, hade Nässjö IF förlorat en allsvensk seriematch. Då blev det 6-5 till Jönköping sedan "de blåe" tappat ledning med 3-0.Allsvenskan är framme i omgång 6 och på XL Bygg Arena i Motala bjuds det på tidig seriefinal. Hannes vill se en ”jäkla glädje” och Filip vill se 100% från varje individ. Hannes vill behålla serieledningen för sitt lag medans Filip vill knuffa ned Hannes och med sitt NIF överta tronen i Allsvenskan. Den och som med sitt lag som lyckas med sitt uppdrag vet vi sent på lördag eftermiddag.I Arena Vänersborg på tisdagskvällen gjorde NIF dussinet på hemmalaget Blåsut och skaffade sig en bra och viktig målkvot som kan betyda mycket i slutet av en lång och jämn serie.Efter 3 av 4 inspelade poäng i inledningen av Allsvenskan södra tar NIF emot Boltic i Stinsen Arena i en match som lär bli tuffare än den senaste i Katrineholm där NIF bortavann med 3-8.