Nässjö IF:s spelande tränare Patrik "PG" Gustavsson Thulin har nu en väldigt lång väg till elitserien eftersom hans lag blev poänglöst i norr. och är utan kvalpoäng med tre matcher kvar. Närmast två raka hemmamatcher. Bild:Angelica Öijerstedt

NIF fortfarande utan poäng i elitseriekvalet trots bra spel

Nässjö IF står på noll poäng i elitseriekvalet trots att laget spelar bra. I eftermiddag blev det förlust mot allsvenskt motstånd i Ljusdal, mot allsvenska norrgruppens seriesegrare, med 1-3 (0-2). Tidgare har elitserielagen Tillberga och Kalix slagit NIF med knapp marginal, 6-4 och 3-2





- Vi ska ta revansch för dagens förlust mot



Vi ska absolut göra fler mål och släpper vi bara in tre så har vi vinstchans i en sådan här match, menar NIF:s spelande tränare Patrik "PG" Gustavsson Thulin.



NIF har haft problem under norrlandstrippen med den offensiva boxen medan försvarsspelet varit fullt godkänt med sex insläppta mål på två matcher.



Ljusdal är på väg upp igen

Kalix besegrade



Precis som i Kalix i fredags hamnade NIF tidigt i underläge efter drygt tre minuter. I Kalix var det underläge redan i första matchminuten. Det är förstås tuffa inledningar på bortaplan i ett kval. På de två första Ljusdalsmålen var det ryssen Mikhall Svechnikov som fick assisten.



NIF drog på sig sjuttio utvisningsminuter i dag och då blir det förstås svårt att vinna en jämn match, för det var det sannerligen i Ljusdal när NIF vann hörnstatistiken med 11-7. Ljusdal satte två av sina hörnor och NIF bara en vid ställningen 3-0 genom



- I första halvlek gjorde vår målvakt Jakob Säleby en väldigt svettig straffräddning då han limmade bollen. Det var jag och Simon Lundström tillsammans som orsakade straffen, vilken väl var okej dömd. Jag fick ta straffet och sätta mig på utvisningsbänken. Jakob tycker jag var vår bästa spelare i dag, tillsammans med



För mycket utvisningar

"PG" håller med om att sjuttio utvisningsminuter är för mycket.



- Där är vi för orutinerade ännu, speciellt de vi tar för olämpligt uppträdande och fasthållningar.



"PG" tycker att hans lag gjort en klart godkänd matchserie under norrlandsresan och var riktigt nära poäng i båda matcherna, men blev helt utan. Något som förstås känns tungt under den långa hemresan till Nässjö.



- Visst kan vi tycka att det är lite orättvist att vi inte fick några poäng med oss från Kalix och Ljusdal när vi har spelat bra där ute på isen. Men det gäller också att som lag se till att vinna och det har vi ju inte gjort. Vi ska nu gå för två segrar hemma mot Ljusdal och Kalix. Så får vi se hur läget är för oss efter de här två hemmamatcherna.



Inte kört för NIF ännu

Noterbart är att NIF har fått straffar emot sig i alla tre kvalmatcherna, men ingen straff med sig. På tisdag spelas då matcherna NIF-Ljusdal och Tillberga-Kalix. Skulle de två hemmalagen vinna hamnar NIF två poäng ifrån andraplatsen med två matcher kvar mot Kalix hemma och Tillberga borta.



Mål, Ljusdal: MattIas Blom 2,

Nässjö: Viktor Lindqvist.



Nässjö IF står på noll poäng i elitseriekvalet trots att laget spelar bra. I eftermiddag blev det förlust mot allsvenskt motstånd i Ljusdal, mot allsvenska norrgruppens seriesegrare, med 1-3 (0-2). Tidgare har elitserielagen Tillberga och Kalix slagit NIF med knapp marginal, 6-4 och 3-2Den första matchen på norrlandsturnén blev den andra förlusten i detta elitkval. Kalix vinner med 3-2 (2-1) trots stort bollinnehav från gästande Nässjös sida.Det ska genast sägas att Nässjö IF gjorde en riktigt bra premiärmatch i elitseriekvalet hemma i kväll mot Tillberga Västerås. Ett lag som tog tjugo poäng i elitserien den här säsongen. Men det blev till slut förlust med 4-6 efter NIF-ledning i halvtid med 2-0.Sista matchen i grundserien blev inte vad varken laget eller publiken hoppats på. Men detta rubbar inte Simon Lundströms tro på sig själv och sitt lags kapacitet. Simon ser istället fram emot elitseriemotståndet på onsdag i första kvalmatchen.Sent under tisdagskvällen blev det klart, rutinerade spelaren och NIF-produkten Patrik Styrbjörn gör comeback lagom till spel om serieseger och elitseriekval.Han har 4 säsonger i A-laget och 3 i juniorlaget, han har även gistaltat som lagkapten i NIF. Nu är han inne på 3:e med IFK Kungälv. En match återstår och även om han ska göra allt för att NIF ska få en så tuff match som möjligt finns känslorna för De blåe kvar.Det började trögt och inte alls planenligt men då Markus Magnusson efter bara några sekunder in i andra halvlek satte 0-2 var det NIF för hela slanten på Råslätts IP. Till sist seger med 1-8 (0-1) och då Motala hemmaslog Kungälv är NIF nu klara för sitt fjärde raka elitseriekval.Med endast två omgångar kvar av Allsvenskan södra och allt i egna händer, då tycker ass. tränare Björn Runbom att det är dags att folk får upp ögonen för hans NIF efter en säsong med många gånger riktigt bra bandyspel.NIF-trion Viktor "Linkan" Lindqvist, Patrik "PG" Gustavsson Thulin och Marcus "Mackan" Magnusson har gjort över hälften, 56 stycken, av Nässjös 108 mål så här långt i allsvenskan.Vilken häftig vändning och lagmoral hos NIF! Underläge med 0-3 efter 21 minuters spel och så gott som allt gick snett. Men efter nittio minuters spel står ändå "de blåe" som vinnare med 6-4 (2-3).