Anatoly Suzdalev var på härligt spelhumör och gjorde två mål. Men satt utvisad när Tillberga kvitterade, vilket han hade synpunkter på. Bild: Angelica Öijerstedt.

NIF gav elitserielaget en tuff kamp om poängen

Det ska genast sägas att Nässjö IF gjorde en riktigt bra premiärmatch i elitseriekvalet hemma i kväll mot Tillberga Västerås. Ett lag som tog tjugo poäng i elitserien den här säsongen. Men det blev till slut förlust med 4-6 efter NIF-ledning i halvtid med 2-0.





Visst kan vi förstå hemmalagets stora frustation över många domslut i matchen som gick NIF emot.



Sju gånger visades NIF-spelare ut. Tre av dem var det högst tveksamma utvisningar. Men vad värre är att den här matchen avgjordes en minut före ordinarie tids slut (plus sex tilläggsminuter) vid 3-4 på en mycket billig straff som Tilberga gör 5-3 på.



- Jag åker ut för fasthållning, jag är inte ens i närheten av att hålla i honom utan försöker bara med klubban och det är kropp mot kropp. Jag gör inget ojuste som kan ge dem en straff. Jag trodde inte det var sant när han blåste för det, säger NIF-liberon Hampus Svärd.



Lebedev gjorde mål med armen

Stora protester var det också från hela NIF:s lag när den före detta NIF-ryssen Ivan Lebedev gjorde 4-2 för sitt



Jakob Säleby lämnade sitt mål och åkte ut mot domaren och skrek. Fick tio minuter förstås.



- I allsvenskan har jag gjort så hela säsongen utan att bli utvisad, nu är nivån höjd tydligen. Klart att jag betedde mig som ett svin där men jag måste ha rätt att ha en åsikt när han får stå och göra 4-2 på ett som jag ser det felaktigt sätt.



Liberon Hampus Swärdh håller med och är säker på att Lebedev gjorde det så viktiga målet med armen.



Omöjligt att skrälla

Frågan är hur ett allsvenskt lag ska kunna skrälla mot elitgängen när en domartrio håller elitserielaget om ryggen i så många avgörande domslut.



Marcus "Mackan" Magnusson blev avblåst för offside två gånger, en i första och en i andra, när han hade raka spåret i friläge mot mål.



- Det är fel avblåst vid båda tillfällena, jag är inte offside någon gång och vid ett av dessa tillfällen har jag riktigt god marginal på rätt sida. Det känns så himla tråkigt att vi inte får chansen, menade "Mackan".



Förlust som ändå stärkte

På något sätt måste ändå den här förlusten ha stärkt NIF inför fredagens match i Kalix och söndagens i



Ljusdal kanske fick en ärlig chans att vinna, vilket vi knappast kan påstå att NIF fick i kväll inför 421 personer.



- Det är verkligen jobbigt det här, på det sätt vi förlorar. Vi är nog värda mer än så här och gav ju aldrig slaget förlorat, trots väldigt mycket emot oss som vi inte kan göra något åt. Tillberga gör sex mål och vi bara fyra. Men jag tycker ändå inte att de skrämde oss. Men vi förlorade och det är förstås alltid tungt, sa en efter utebliven kvalpoäng besviken spelande tränare i NIF Patrik "PG" Gustavsson Thulin. Men han kunde ändå vara nöjd med sitt lag som gav allt in i det sista och var också med i poängsnacket in i det sista.



Vem hade trott det innan matchen?



Fyra mål på tjugo minuter

Nu så vände Tilberga med fyra mål inom loppet av tjugo minuter. Det gick förstås för snabbt för att vara hälsosamt för NIF som förstås kände att matchen var på väg att rinna ifrån dem då.



Kvitteringen till 2-2 kom när ryssen



- Min utvisning är felaktig, Vi kan ändå inte helt kan skylla förlusten på domarna, delvis bidrog de till att vi inte fick poäng. Tillberga ska ju vara bästa laget i den här kvalserien. Så vi åker med huvudet högt upp till norr i helgen och ska försöka få med poäng hem, sa tvåmålsskytten Suzdalev.



Poäng krävs nu i norr

Röda Bolen hade en banderoll innan matchen där det stod skrivet: "14 år i skiten - vi vill till eliten.



Om det ska bli verklighet måste det nog nu efter premiärförlusten bli poäng uppe i norr mot Kalix och Ljusdal. Men helt klart gjorde NIF vad man kan begära mot elitseriemotstånd och dessutom med sjuttio utvisningsminuter mot Tillbergas tjugo.



När Patrik "PG" Gustavsson Thulin satte 2-0 på hörna efter 28 minuter och Jakob Säleby i målet storspelade, vädrade nog många i hemmapubliken en skräll. Det gick inte denna gång. Fem matcher återstår nu varannan dag. Det är bara att köra på och visar NIF upp samma spel i fortsättningen går varken Kalix eller Ljusdal säkra.



Mål, Nässjö: Anatoly Suzdalev 2, Patrik Gustavsson Thulin, Marcus Magnusson.



Tillberga: Ivan Lebedev 2,



Thomas Holmqvist Men frågan är om NIF den här kvällen fick en ärlig chans att skrälla. Domartrion, med Niclas Skog som huvuddomare, var sannerligen på tapeten efter matchen hos Nässjö IF.Visst kan vi förstå hemmalagets stora frustation över många domslut i matchen som gick NIF emot.Sju gånger visades NIF-spelare ut. Tre av dem var det högst tveksamma utvisningar. Men vad värre är att den här matchen avgjordes en minut före ordinarie tids slut (plus sex tilläggsminuter) vid 3-4 på en mycket billig straff som Tilberga gör 5-3 på.- Jag åker ut för fasthållning, jag är inte ens i närheten av att hålla i honom utan försöker bara med klubban och det är kropp mot kropp. Jag gör inget ojuste som kan ge dem en straff. Jag trodde inte det var sant när han blåste för det, säger NIF-liberon Hampus Svärd.Stora protester var det också från hela NIF:s lag när den före detta NIF-ryssen Ivan Lebedev gjorde 4-2 för sitt Tillberga sedan Jakob Säleby först gjort en av sina många räddningar den här kvällen. Enligt NIF så fick ryssen in bollen med en armrörelse och målet borde dömts bort.Jakob Säleby lämnade sitt mål och åkte ut mot domaren och skrek. Fick tio minuter förstås.- I allsvenskan har jag gjort så hela säsongen utan att bli utvisad, nu är nivån höjd tydligen. Klart att jag betedde mig som ett svin där men jag måste ha rätt att ha en åsikt när han får stå och göra 4-2 på ett som jag ser det felaktigt sätt.Liberon Hampus Swärdh håller med och är säker på att Lebedev gjorde det så viktiga målet med armen.Frågan är hur ett allsvenskt lag ska kunna skrälla mot elitgängen när en domartrio håller elitserielaget om ryggen i så många avgörande domslut.Marcus "Mackan" Magnusson blev avblåst för offside två gånger, en i första och en i andra, när han hade raka spåret i friläge mot mål.- Det är fel avblåst vid båda tillfällena, jag är inte offside någon gång och vid ett av dessa tillfällen har jag riktigt god marginal på rätt sida. Det känns så himla tråkigt att vi inte får chansen, menade "Mackan".På något sätt måste ändå den här förlusten ha stärkt NIF inför fredagens match i Kalix och söndagens i Ljusdal . Kalix som faktiskt föll mot norrgruppens allsvenska seriesegrare Ljusdal med 2-3.Ljusdal kanske fick en ärlig chans att vinna, vilket vi knappast kan påstå att NIF fick i kväll inför 421 personer.- Det är verkligen jobbigt det här, på det sätt vi förlorar. Vi är nog värda mer än så här och gav ju aldrig slaget förlorat, trots väldigt mycket emot oss som vi inte kan göra något åt. Tillberga gör sex mål och vi bara fyra. Men jag tycker ändå inte att de skrämde oss. Men vi förlorade och det är förstås alltid tungt, sa en efter utebliven kvalpoäng besviken spelande tränare i NIF Patrik "PG" Gustavsson Thulin. Men han kunde ändå vara nöjd med sitt lag som gav allt in i det sista och var också med i poängsnacket in i det sista.Vem hade trott det innan matchen?Nu så vände Tilberga med fyra mål inom loppet av tjugo minuter. Det gick förstås för snabbt för att vara hälsosamt för NIF som förstås kände att matchen var på väg att rinna ifrån dem då.Kvitteringen till 2-2 kom när ryssen Anatoly Suzdalev satt utvisad. En utvisning som han inte alls höll med domarna om. De två innan på Viktor Hulthammar och Kristian Hagen såg också riktigt biliga ut.- Min utvisning är felaktig, Vi kan ändå inte helt kan skylla förlusten på domarna, delvis bidrog de till att vi inte fick poäng. Tillberga ska ju vara bästa laget i den här kvalserien. Så vi åker med huvudet högt upp till norr i helgen och ska försöka få med poäng hem, sa tvåmålsskytten Suzdalev.Röda Bolen hade en banderoll innan matchen där det stod skrivet: "14 år i skiten - vi vill till eliten.Om det ska bli verklighet måste det nog nu efter premiärförlusten bli poäng uppe i norr mot Kalix och Ljusdal. Men helt klart gjorde NIF vad man kan begära mot elitseriemotstånd och dessutom med sjuttio utvisningsminuter mot Tillbergas tjugo.När Patrik "PG" Gustavsson Thulin satte 2-0 på hörna efter 28 minuter och Jakob Säleby i målet storspelade, vädrade nog många i hemmapubliken en skräll. Det gick inte denna gång. Fem matcher återstår nu varannan dag. Det är bara att köra på och visar NIF upp samma spel i fortsättningen går varken Kalix eller Ljusdal säkra.Mål, Nässjö: Anatoly Suzdalev 2, Patrik Gustavsson Thulin, Marcus Magnusson.Tillberga: Ivan Lebedev 2, Robin Andersson 2 (en straff), Jesper Hermansson , Kim Barklund.

0 KOMMENTARER 131 VISNINGAR 0 KOMMENTARER131 VISNINGAR CHRISTOFFER MYRSÄTER

2017-03-02 07:30:50

ANNONS:

Fler artiklar om Nässjö

Nässjö

2017-03-02 07:30:50

Nässjö

2017-02-27 20:59:32

Nässjö

2017-02-22 12:33:40

Nässjö

2017-02-22 10:32:15

Nässjö

2017-02-19 00:10:58

Nässjö

2017-02-16 18:13:15

Nässjö

2017-02-15 12:18:22

Nässjö

2017-02-11 17:22:07

Nässjö

2017-02-06 08:20:23

Nässjö

2017-02-01 21:30:49

ANNONS:

Det ska genast sägas att Nässjö IF gjorde en riktigt bra premiärmatch i elitseriekvalet hemma i kväll mot Tillberga Västerås. Ett lag som tog tjugo poäng i elitserien den här säsongen. Men det blev till slut förlust med 4-6 efter NIF-ledning i halvtid med 2-0.Sista matchen i grundserien blev inte vad varken laget eller publiken hoppats på. Men detta rubbar inte Simon Lundströms tro på sig själv och sitt lags kapacitet. Simon ser istället fram emot elitseriemotståndet på onsdag i första kvalmatchen.Sent under tisdagskvällen blev det klart, rutinerade spelaren och NIF-produkten Patrik Styrbjörn gör comeback lagom till spel om serieseger och elitseriekval.Han har 4 säsonger i A-laget och 3 i juniorlaget, han har även gistaltat som lagkapten i NIF. Nu är han inne på 3:e med IFK Kungälv. En match återstår och även om han ska göra allt för att NIF ska få en så tuff match som möjligt finns känslorna för De blåe kvar.Det började trögt och inte alls planenligt men då Markus Magnusson efter bara några sekunder in i andra halvlek satte 0-2 var det NIF för hela slanten på Råslätts IP. Till sist seger med 1-8 (0-1) och då Motala hemmaslog Kungälv är NIF nu klara för sitt fjärde raka elitseriekval.Med endast två omgångar kvar av Allsvenskan södra och allt i egna händer, då tycker ass. tränare Björn Runbom att det är dags att folk får upp ögonen för hans NIF efter en säsong med många gånger riktigt bra bandyspel.NIF-trion Viktor "Linkan" Lindqvist, Patrik "PG" Gustavsson Thulin och Marcus "Mackan" Magnusson har gjort över hälften, 56 stycken, av Nässjös 108 mål så här långt i allsvenskan.Vilken häftig vändning och lagmoral hos NIF! Underläge med 0-3 efter 21 minuters spel och så gott som allt gick snett. Men efter nittio minuters spel står ändå "de blåe" som vinnare med 6-4 (2-3).Nässjö IF nekar att förlora i allsvenskan. I eftermiddag kom sjunde raka matchen utan förlust i Lidköping mot LAIK när det blev seger med 8-3 (3-2)). NIF har nu inte förlorat sedan den 18 december i Kungälv med 6-8.Viktor Hulthammar fick måljubla sex gånger för egna mål i junior-VM i Ryssland. Det var mycket nära ett svenskt guldjubel i Syktyvkar också. Hemmanationen avgjorde till slut finalen sex minuter in i "sudden" efter 0-0 vid full tid.