NIF klart för sitt fjärde raka kval

Det började trögt och inte alls planenligt men då Markus Magnusson efter bara några sekunder in i andra halvlek satte 0-2 var det NIF för hela slanten på Råslätts IP. Till sist seger med 1-8 (0-1) och då Motala hemmaslog Kungälv är NIF nu klara för sitt fjärde raka elitseriekval.

Nässjö IF skapade chanser ditrekt inledningsvis men det allra sista saknades. Med feltimade pass, en hoppade boll och ett för lågt tempo gav publiken på knappa 300 personer en tight första halvek.-Det är jobbigt i början när vi inte får in chanserna och i bakhuvudet fanns det att om de satte första så skulle det bli rejält tufft säger Markus Magnusson , 2-målsskytt idag.-De är alltid taggade till 200% mot oss och hade de endast fått spela två matcher per år så hade de nog valt oss fortsätter Markus.Nollan för bortalaget i blått spräcktes av Anatoly Suzdalev som med ett distinkt skott när andra metoder inte funkade gav målvakten i Jönköpings kasse en för hård boll för att hålla och som studsade in bakom honom.Trots knapp ledning med 0-1 i halvtid sa laget inte mycket i omklädningsrummet. Jönköping spelade ensidigt och man påminde varandra om hur de spelade och i andra halvlek blev det stor klassskillnad.-De spelar ett långt spel med mycket bollar på Oskar Davidsson som sedan försöker skapa situationer bl.a. men vårat försvar skötte det hela väldigt bra berömmer Markus som dock hoppas att Jönköping bandy håller sig kvar i allsvenskan.-Jag hoppas att de hänger kvar. Småländsk bandy behöver dem i landets näst högsta serie. Sedan är varken de eller Katrineholm alls vidare bra men det är skönare att åka till Jönköping än upp till Katrineholm. En extra derbymatch är alltid kul. Det blir lätt fult spel med käftning ute på plan, hugg och slag.Den andra halvleken hann inte bli mer än några sekunder gammal då nämde Markus Magnusson hittade rätt bakom Daniel Lindh i hemmamålet.-"Tony" (Anatoly Suzdalev) nådde mig med en precisionsflipp över en back. Jag mötte bollen i backens dödvinkel och med en backhand sprätte jag upp bollen ribba in. Det målet var väldigt skönt när det kom och på så sätt fick de ingen luft under vingarna förklarar MarkusMarkus 0-2 mål skulle sedan bli en början på en urladdning där målen skulle avlösa varandra.Suzdalev (1 mål och 3 assist idag) nådde i minut 47, även det alltså tidigt i andra Patrik Gustavsson Thulin som fintade två man för att sedan sprätta upp bollen i bottre.Två spelare som slet väldigt hårt idag och åkte mycket skridskor i NIF var Martin Lindqvist och Gustav Enhagen . Gustav skulle också göra 0-4 då han hittade yta på vänsterkanten och med ett distansskott hittade nätet längs med isen.-Martin och Gustav slet hårt idag. Martin är nog den spelare som även åker längst distans av oss alla per match påpekar hans lagkamrat Markus Magnusson.Jönköping han imellan och reducerade en gång genom amerikanske landslagsmannen Daren Richardson innan "PG" med ett snyggt tennismål ökade på bortaledningen till 1-5Jönköping hade mycket att spela för precis som NIF. Jönköping som endast låg en poäng före Katrineholm på nedflyttningsplats blev avlånga och öppnade upp sig ju mer NIF-mål som trillade in. Markus Magnusson gjorde sitt andra mål för dagen efter att Viktor Hulthammar nått denne med en sargpass och sedan dragit två man och vittjat nät.Sedan satte spelande tränaren "PG" en straff och sitt tredje mål för dagen till 1-7 innan nyttige Viktor Lindqvist avslutade målfabrikationen efter att ha slagit in en retur på Kalle Öbergs skott.Även om NIF till sist vann bekvämt på Råslätt så var IFK Motala tvungna att slå IFK Kungälv på hemmaplan om NIF skulle ha blivit kvalklart redan denna lördag.Så blev också fallet och när spelarna efter matchen, fortfarande kvar på planen firandes med en stor skara tillresta supportrar fick reda på resultatet från Motala utbrast stor glädje hos "De blåe".Det kommande kvalet innebär det fjärde raka positiva kvalet för Nässjö IF (!). I den sista omgången möts NIF och nu bortspelade IFK Kungälv i Nässjö. I Frillesås spelas ett möte med Motala som precis som NIF redan är klara för kval. Vid vinst för NIF och förlust för Motala går dock NIF om på målskillnad (idag +53 för Nässjö och +48 för Motala).Den sista matchen i Allsvenskans grundserie 16/17 för NIF mot IFK Kungälv hemma blir även en gratismatch där inträdet betalas av stöttande och trogna sponsorer. Då hoppas NIF så klart att få spela tills sig sin andra raka serieseger inför storpublik. Sitt fjärde raka elitseriekval är redan i hamn.Målskyttar NIF:Patrik Gustavsson Thulin 3, Markus Magnusson 2, Anatoly Suzdalev, Gustav Enhagen, Viktor Lindqvist.Jönköping:Daren Richardson