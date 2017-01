2017-01-21 14:30

Viktor Lindqvist jublade över sitt 4-3 nära slutet men det räckte inte till seger när NIF fick spela i över trettio minuter med en spelare mindre på isen

NIF nära ny seger men matchstraff på "PG" blev ödesdigert och räckte bara till ett kryss i Karlstad

Drömstart för NIF med ledning 3-0 efter sjutton minuters spel på Tingvalla i Karlstad mot Boltic, bäddade för ny poängutdelning i en dramatisk kryssmatch som slutade 4-4.





- Jag tror absolut det. Den tredje utvisningen och sista i andra halvlek var stentuff för hakning. Patrik fastnar med klubban i



Inte sedan den 18 december på Skarpe Nord i Kungälv har NIF förlorat och då i en målrik match med 6-8. Det var femte matchen utan förlust för NIF, men det kändes som en förlust efter ledning med 3-0 paus och NIF missade att stänga matchen. Fick inte en rättvis chans att göra det heller...



Alberts första allsvenska mål

Redan i första matchminuten gjorde Patrik "PG" Gustavsson Thulin 1-0 efter passning från



Därefter blev det ett äkta juniormål när Albert Stein hittade rätt med 3-0 och gjorde sitt första allsvenska mål, assisterad av en annan junior, Kalle Öberg.



Köper inte sista utvisningen

Spelande tränaren Patrik "PG" Gustavsson Thulin, som givetvis är oerhört viktig ute på isen för NIF, åkte på två tiominutersutvisningar i första halvlek när domare Gustav Bortas plockade ut "PG" för ojuste tackling och våldsamt slag. Dessa kanske NIF ändå köper, men absolut inte den sista tiominutaren för hakning som gav "PG" lindrigt matchstraff.



NIF klarade sig bra utan sin fältherre under hela tjugo minuter före halvtidsvilan. Laget krigade också på klart godkänt i andra med en spelare kort.



- Det är tufft på bortais att spela så länge i bandy med ett matchstraff, och speciellt utan en spelare som "PG". Det kändes som domaren jagade den tredje utvisningen på vår spelande tränare. Men så hoppas jag förstås inte att det var, sa "Bingen",



Chockstart av Boltic

Direkt i andra halvlek chockstartade Boltic och gjorde sitt första mål i första minuten av andra halvlek. Det var förstås en missräkning för NIF som skulle gå ut och "hålla i grejerna". Inte långt efter gjorde samma Boltic-spelare



NIF:s halvtidsledning var uppäten när samme Boltic-spelare gjorde sitt tredje mål, på hörna, en kvart före slutet.



Hopp om seger tändes

NIF såg ändå ut som vinnare igen när



Jakob Säleby i målet fick kliva fram i andra halvlek när Boltic lyfte sig och NIF var en gubbe mindre på isen. Säleby var bästa NIF-spelare.



- Kollektivet gör sitt jobb när Boltic är på hugget i andra. Boltic blev bättre redan efter sin time out vid 0-3. De var bättre än när vi slog dem hemma med 7-5. Jag är ganska säker på att vi hade vunnit med fullt lag i andra halvlekoch därför känns det lite surt med bara en poäng, summerade "Bingen".



Frillesås förlorade i Västergötland

Nu väntar jumbolaget Blåsut/Vänersborg, som ligger hopplöst sist nu, i nästa match på hemmaplan för NIF. Det ska väl i alla fall ge en ny NIF-seger. NIF ryckte i alla fall ifrån Frillesås med en poäng, som fick stryk i Lidköping med 3-4.



Men övriga topplag som



Mål, Nässjö:Patrik Gusavsson Thulin, Simon Lundström, Albert Stein, Viktor Lindqvist (hörna)

Boltic: Joakim Jansson 3 (en hörna), Ted Wiklund.



2017-01-21 22:46:17

