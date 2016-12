2016-12-30 19:00

Nässjö - Tranås BoIS

9-4



NIF vände och tog ny derbyvinst mot Tranås

NIF låg under med 2-4 efter en halvtimmes spel hemma i Stinsen Arena igårdagens derby mot Tranås. Men gjorde sedan 7-0 och vann till slut med hela 9-4 (4-4).





Härliga straffar

Stenhårt och välplacerat satte "PG" straffarna i samma hörn bakom Bois ryske stjärnmålvakt Gregory Lapin, till 4-4 och sddan första ledningsmålet för NIF fram till 5-4 i början av andra havlek.



- Visst var det oerhört viktiga straffar för oss i det läget av matchen, den ena satt lågt och den andra lite högre. Vår första halvlek är inte alls bra, Vi kom för långt ner på vår planhalva och visade inte rätta viljan i första halvlek. Vi pratade ut i pausvilan och gick in och gjorde fina 5-0 och visade att vi är ett bättre lag än Tranås, sa "PG" och log.



NIF kan gott vara glada för att det stod 4-4 i halvtid. Bois var betydligt bättre än uppe i Tranås på annandagen, i alla fall före halvtidsvilan. Noterades nu för nio hörnor mot Nässjös två i första halvlek. Att Bois tappade Simon Hagström i första halvlek på grund av skada, gjorde nog sitt till den stora Bois-förlusten.



Kalles viktiga mål

När NIF:s junior Kalle Öberg gjorde 6-4 efter ett fint anfall där



- Ska bli skönt att vila ett par dagar nu inför den viktiga toppmötet mot Frillesås borta. I går var jag uppe i



Vilken genomåkning

Simon Lundström var backen som i Tranås styrde sista hörnan från Bois upp i ribban med sin axel. Nu kvitterade han til 1-1 genom en härlig genomåkning.



- Det var mitt första mål i allsvenskan den här säsongen. Visst var vi illa ute i första halvlek då vi inte alls spelade bra. Jag tycker vi väl inte gör någon bländade andra halvlek heller egentligen, men gör mål i alla fall. Men vi tror hela tiden på det vi gör och har ett spel att falla tillbaka på, menade Simon.



En av våra sämsta halvlekar

NIF:s målvakt Jakob Säleby var ganska kritisk til sitt lags spel i den första halvleken.

- Det måste vara en av våra sämsta halvlekar som vi gjort den här säsongen. I andra visar vi styrka som kan vinna så pass stort.



Jo, moral finns tydligern i massor i årets NIF-gäng som sannerligen kan fira ett gott nytt år med femton poäng och tvåa i allsvenskan.



Mål, Nässjö: Patrik Gustavsson Thulin 2 (straffar),



Thomas Holmqvist NIF sitter verkligen på tronen nu när det handlar om derbyn mot Bois. Spelande tränaren Patrik "PG" Gustavsson Thulin tog verkligen på sig sitt stora ansvar när han med fyra målgivande passningar, plus ett kanonsäkert straffskytte, sänkte Tranås.Stenhårt och välplacerat satte "PG" straffarna i samma hörn bakom Bois ryske stjärnmålvakt Gregory Lapin, till 4-4 och sddan första ledningsmålet för NIF fram till 5-4 i början av andra havlek.- Visst var det oerhört viktiga straffar för oss i det läget av matchen, den ena satt lågt och den andra lite högre. Vår första halvlek är inte alls bra, Vi kom för långt ner på vår planhalva och visade inte rätta viljan i första halvlek. Vi pratade ut i pausvilan och gick in och gjorde fina 5-0 och visade att vi är ett bättre lag än Tranås, sa "PG" och log.NIF kan gott vara glada för att det stod 4-4 i halvtid. Bois var betydligt bättre än uppe i Tranås på annandagen, i alla fall före halvtidsvilan. Noterades nu för nio hörnor mot Nässjös två i första halvlek. Att Bois tappade Simon Hagström i första halvlek på grund av skada, gjorde nog sitt till den stora Bois-förlusten.När NIF:s junior Kalle Öberg gjorde 6-4 efter ett fint anfall där Martin Lindqvist spelade fram gled matchen över till NIF. Kalle som kvitterade till 1-1 uppe i Tranås när NIF vann med 3-2. Två viktiga mål förstås dessa derbyn från hans sida.- Ska bli skönt att vila ett par dagar nu inför den viktiga toppmötet mot Frillesås borta. I går var jag uppe i Motala och vann med juniorlaget. Tre raka vinster på fem dagar. Klart att vi ska försöka ta poäng i Frillesås också för att behålla andraplatsen i serien, sa Kalle.Simon Lundström var backen som i Tranås styrde sista hörnan från Bois upp i ribban med sin axel. Nu kvitterade han til 1-1 genom en härlig genomåkning.- Det var mitt första mål i allsvenskan den här säsongen. Visst var vi illa ute i första halvlek då vi inte alls spelade bra. Jag tycker vi väl inte gör någon bländade andra halvlek heller egentligen, men gör mål i alla fall. Men vi tror hela tiden på det vi gör och har ett spel att falla tillbaka på, menade Simon.NIF:s målvakt Jakob Säleby var ganska kritisk til sitt lags spel i den första halvleken.- Det måste vara en av våra sämsta halvlekar som vi gjort den här säsongen. I andra visar vi styrka som kan vinna så pass stort.Jo, moral finns tydligern i massor i årets NIF-gäng som sannerligen kan fira ett gott nytt år med femton poäng och tvåa i allsvenskan.Mål, Nässjö: Patrik Gustavsson Thulin 2 (straffar), Viktor Lindqvist 2, Simon Lundström, Martin Lindqvist, Kalle Öberg, Philip Lindqvist, Anatoly Suzdalev

2016-12-31 15:28:03

När det handlar om "nyårsderbyn" mellan Nässjö och Tranås, brukar NIF vara starkast. Bois har nämligen inte vunnit sedan nyårsafton 2011 hemma på Bredstorp med 6-5.

Bästa bortamatchen den här säsongen gjorde Nässjö IF i dag mot ärkerivalen Tranås Bois inför 1 418 åskådare i annandagsderbyt. Kanske har trenden vänt igen nu med två raka NIF-vinster på annandag jul.

Julafton och spelledigt i över en vecka, tid för återhämtning men samtidigt finns bara en sak i huvudet på spelarna i och ledarna kring Nässjö IF. Seger mot ärkerivalen Tranås BoIS på annandagen, bandyns stora dag.

Att annandagen är speciell för spelare och supportrar vet du nog redan men för Emil Starck är det extra laddat den 26/12 då han även möter sin moderklubb.

Mycket tråkigt och oturligt är säsongen redan över för den i år återvändande Gustav Enhagen sedan en skada på minisken gör det omöjligt för fortsatt spel.

Norrmannen Kristian Hagen har haft en hektisk vecka med deltagande och debut för det norska landslaget och NIF-match. Nu laddar han och hans NIF om för att ta revansch på sig själva från förlusten senast mot Motala mot Jönköping.

Inte på över ett års tid, den 25 november 2015 på Råslätt i Jönköping, hade Nässjö IF förlorat en allsvensk seriematch. Då blev det 6-5 till Jönköping sedan "de blåe" tappat ledning med 3-0.

Allsvenskan är framme i omgång 6 och på XL Bygg Arena i Motala bjuds det på tidig seriefinal. Hannes vill se en "jäkla glädje" och Filip vill se 100% från varje individ. Hannes vill behålla serieledningen för sitt lag medans Filip vill knuffa ned Hannes och med sitt NIF överta tronen i Allsvenskan. Den och som med sitt lag som lyckas med sitt uppdrag vet vi sent på lördag eftermiddag.