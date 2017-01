Sjöaremossen, 2017-01-06 14:00

Frillesås - Nässjö

6-6



Anatoly Suzdalev gjorde en riktigt bra match på Sjöarmossen i Frillesås när NIF hämtade in flera underlägen och fick med sig poäng hem från Halland. Bild: Angelica Öijerstedt

NIF visar stor moral och tog poäng mot Frillesås

NIF låg under med 0-3, 3-5 och 4-6 i den svåra bortamatchen i Halland mot serietrean Frillesås. Men när domaren Anders Berg blåste av matchen var ändå en poäng räddad för NIF efter 6-6 (4-3).











- Jakob hade handskarna på den första straffen också som Frillesås gjorde 4-3 på strax innan halvtidsvilan, men kunde inte hålla den. Brandin sköt båda straffarna i samma hörn, berättar NIF:s assisterande tränare Kent "Bingen" Andersson.



Fick möblera om i NIF

NIF som fick möblera om en del i laget då ytterhalven



- Det var väldigt svårspelad och hoppig is här och det fick bli mycket lyrbandy. Vi gör en klart bättre andra halvlek än den första, säger "Bingen".



Slarv och misstag

Efter bara fjorton minuters spel hade hemmalaget ledningen med 3-0. En mardrömsstart förstås för NIF. Tidigare NIF-spelaren Adrian Emretsson gjorde 1-0 redan i andra spelminuten efter en hörna.



- Det var mycket slarv och misstag där vi inte fick bort lyrorna. Vi gav Frillesås initiativet i matchen från start. Men det är oerhört starkt av killarna att sedan repa nytt mod och gå upp till 3-3, innan vi missar igen innan de får sin straff.



Linus viktiga reduceringar

De tre raka målen för NIF kom genom



Men kanske ändå Linus Nilssons två reduceringar till 4-5 och 5-6 var de viktigaste. Det första spelade Viktor Lindqvist fram och det andra hittade målvakten Jakob Säleby rätt med en assist på ett utkast.



- Säleby var oerhört stabil och hans straffräddningen vid 6-5 var förstås poängräddande för oss. Frillesås tycker jag var bättre hemma i Nässjö i premiären. De tvingades också spela lite annorlunda på den knottringa isen.



Motala föll i Lidköping

"Bingen" håller med om att poängen i Frillesås stärker oerhört mycket mentalt inför fortsättningen. Det innebär också att NIF håller Frillesås två poäng bakom sig och tog in en poäng på Motala i toppen som föll borta mot Lidköpings AIK med 3-7. Kungälv vann borta mot



- Jag tycker nog att oavgjort var rättvist här i Halland i dag. Nu gäller det att ladda om igen till lördagens hemmamöte mot



Bra stöd av Röda Bollen

NIF den här trettondagen där vi hade ett bra stöd under hela matchen av ett 25-tal nedresta Röda Bollare.



Och Kent Andersson fortsatte:

- Det är inte många lag som vinner här på Sjöarmossen mot den här säsongens Frillesås. Vi måste vara belåtna med poäng så som matchen blev, men vi har två hörnor vid 6-6 där en går tätt utanför, påpekar "Bingen".



NIF hade fjorton hörnor totalt och gjorde mål på en. Frillesås hade tolv och satte två av dem.



Mål: Nässjö: Linus Nilsson 2, Viktor Lindqvist, Sebastian Ytterell (hörna) Anoly Suzdalev, Patrik Gustavsson Thulin (straff).

Mål: Frillesås: Fredrik Brandin 2, Adrian Emretsson, Mattias Johansson, Fredrik Johansson, Anders Ahlstrand.



2017-01-06 18:03:16

