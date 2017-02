En trio målfarliga herrar i Nässjö IF som tillsammans gjort 56 mål så här långt. Mer än hälften av alla NIF-målen i allsvenskan. Förhoppningsvis hittar Patrik "PG" Gustavsson Thulin, Viktor Lindqvist och Marcus Magnusson målet också på Råslätt. Bild:Thomas Holmqvist

NIF:s målfarliga trio ser fram emot derbyt på Råslätt

NIF-trion Viktor "Linkan" Lindqvist, Patrik "PG" Gustavsson Thulin och Marcus "Mackan" Magnusson har gjort över hälften, 56 stycken, av Nässjös 108 mål så här långt i allsvenskan.







Serietvåan Nässjö IF kan tyckas vara ett nummer större än Jönköping alla dagar i veckan denna säsong. JB som kämpar mot



Jönköping har bara fått ihop sju poäng den här säsongen mot NIF:s tjugofem.



NIF föll på Råslätt i fjol

Nu är idrottens värld inte så enkel. Derbymatcher mot just Jönköping vet alla i NIF sedan tidigare år kan vara hårda nötter att knäcka.



Inget är givet i dessa matcher som brukar bli tuffa.



NIF har ädnå en trygghet i sitt spel och har inte förlorat sedan borta mot Kungälv den 18 december. Åtta raka matcher i allsvenskan har NIF utan förlust.



- Vi förlorade i Jönköping i fjol, trots att vi hade ledning med 3-0 innan halva första halvlek var spelad. Det var vår enda förlust den säsongen i allsvenskan. Vi åker i revanschärende till Jönköping kanske man kan påstå den här gången, säger "Linkan".



"Linkan" mer i defensiven

Det har inte blivit riktigt lika mycket mål som tidigare år för Lindqvist denna säsong beroende på mer defensiva uppgifter för honom.



- Jag är betydligt mer slut efter en match denna säsong, än jag varit tidigare år. Sedan kan man ju spekulera i om det är åldern som gör sin påmind kanske, skämtar Viktor.



"Linkan" anser att en bortamatch i Jönköping tveklöst tillhör de svåraste matcherna under en säsong. Det vet alla NIF-spelare som inte kommer underskatta Jönköping på något sätt.



- Det känns nästan lättare att åka till Kungälv eftersom vi inte har de kraven på oss som när vi möter Jönköping i ett derby, tycker "Linkan".



Alla de här tre stora målspottarna i NIF ser förstås fram emot lördagens match och det lär säkert bli en hel del Nässjö-supportrar på plats också.



Toppen har spetsat till sig

Kring båda kvalstrecken, uppåt som neråt, kan det bli kamp in på mållinjen i den sista omgången. Kungälv som i söndags hemma mot Blåsut åt upp mycket av NIF:s fina målkvot när det blev seger på Skarpe Nord mot Blåsut med hela 17-1.



NIF har fortfarande två poäng och fyra mål upp på Kungälv. Det är så raffinerat att just NIF och Kungälv möts i den sista omgången i Stinsen Arena.



Kungälv som i helgen först har en mycket tuff bortamatch i



Två raka hemma för Jönköping

Jönköping har i kampen mot Katrineholm fördel av att man spelar båda de sista matcherna hemma på Råslätt. Efter Nässjö kommer Tranås Bois på besök. Katrineholm har först



- Det är så här det ska vara i slutet av en serie när det varken är avgjort i toppen eller botten. Vi ska göra ett gott försök att fixa vårt, väl medvetna om att Jönköping har massor att spela för. De kommer förstås att kriga hårt och vi får inget gratis i ett sådant här derby, säger spelande tränaren Patrik "PG" Gustavsson.



Fler sådana kanoner "PG"

"PG" avgjorde mer eller mindre matchen i fredags kväll hemma mot Motala med sitt kanonskott upp i nättaket två minuter före ordinarie speltids slut till 5-4.



- Visst var det en match helt i publikens smak när vi lyckades plocka upp underläge 0-3 till seger 6-4. Förhoppningsvis tände det våra supportrar att nu följa med och stötta oss också i Jönköping på lördag. Det kanske kan bli fler sådana kanoner från "PG" på Råslätt.



I vanlig ordning plockar "PG" ut sin spelartrupp efter fredagskvällens träning.



"Mackan" gör mål igen

En som i de två senaste matcherna stärkt sitt självförtroende när det gäller att sätta målchanser är Marcus "Mackan" Magnusson. Fem mål har han gjort på de två senaste matcherna.



- Ett tag missade jag på tok för många frilägen, men som anfallare hamnar man i ett stim ibland när det mesta stitter. Allt går förstås inte att sätta dit, det finns en målvakt hos motståndarna också. 22-23 mål borde jag kanske ändå ha legat på i dag. Förhoppningsvis får jag göra något också på Råslätt.



"Mackan" blir förvånad när vi berättar att tre spelare i NIF gjort mer mål än hela Jönköpings spelartrupp tillsammans.



- Jag som tycker att vi i vårt lag sprider ut målskyttet på många spelare.



"Mackan" kommer ihåg NIF:s drömstart i fjol i Jönköping, men där tremålsledning i första halvlek alltså inte höll.



- Nu stärkte det oss mycket när vi vände 0-3 senast, men jag vill inte hamna i en liknande situation igen. Det krävdes en stor kraftansträning för att lyckas vända och slå ett Motala som var riktigt bra senast i Nässjö, tycker "Mackan",



Matcherna i den näst sisa omgången på lördag är: Jönköping-Nässjö, Tranås Bois-Lidköping, Blåsut/Vänersborg-Frillesås, Motala-Kungälv, Katrineholm-Boltic.



2017-02-15

