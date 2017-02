2017-02-04 15:00

Lidköpings AIK - Nässjö

3-8



Försvarsspelaren Simon Lundström var bäste NIF-spelaren i segermatchen i dag i Lidköping när NIF vann med 8-3 efter att ha kört slut på hemmalaget LAIK i andra halvlek. Arkivbild: Angelica Öijerstedt.

NIF:s obesegrade svit fortsätter - sjunde raka utan förlust

Nässjö IF nekar att förlora i allsvenskan. I eftermiddag kom sjunde raka matchen utan förlust i Lidköping mot LAIK när det blev seger med 8-3 (3-2)). NIF har nu inte förlorat sedan den 18 december i Kungälv med 6-8.





- Jag är nöjd med hela laget som krigade på bra under hela matchen. Vår allra bästa spelare är nog ändå vår försvarsspelare Simon Lundström som kommer rätt i defensiven och även sätter upp vårt spel och har två målgivande passningar, säger NIF:s assisterande tränare Kent "Bingen" Andersson.



Två tremålsskyttar i NIF

Två spelare i NIF gjorde tre mål vardera, Marcus "Mackan" Magnusson som gjorde 1-0 redan efter tre minuter och Viktor "Linkan" Lindqvist som gjorde det viktiga 2-4 direkt i andra halvlek på framspelning av Patrik Gustavsson Thulin.



- Tycker nog att "Linkan" är en av våra nyttigaste spelare i dag också med ett enormt håprt jobb både offensivt och i defensiven, menade "Bingen".



Linkan gjorde fyra poäng då han också hade et målgivande pass.



I första halvlek hade NIF 7-1 i hörnor och när Kalle Öberg satte 3-1 på en av dem var det efter en fin inövad hörnvariant. I andra halvlek hade NIF bara två hörnor och hemmalaget sju.



Aldrig oroligt

Enda plumpen var kanske lite när Lidköping reducerade till 2-3 i slutet av första halvlek då Johan Karlsson väl enkelt fick åka igenom när Lidköpings storstjärna Robert Karlsson satt utvisad. Men en och annan miss blir det i de flesta matcher och NIF-spelarna skakade av sig det i halvtidsvilan.



- Jag tycker aldrig ändå att det var direkt oroligt att vi inte skulle vinna här i dag. De kvitterade visserligen till 1-1 efter fem minuter genom Robert Karlsson. Vi fick hela tiden psykoligska mål vid rätt tidpunkt av matchen som gjorde oss trygga.



Comeback av Enhagen

De både spelare som varit med i junior-VM, Philip Lindqvist och Viktor Hulthammar, visade att de byggt på sig bra form i JVM Philip hade lite oflytt som prickade stolpen två gånger. Hulthammar hade två målgivande passningar.



Roligt var också att



- Jag tycker vi gör en bra match i två halvlekar. LAIK är inget dåligt lag och har vunnit det mesta under andra halvan av serien. Nu ska vi verkligen bygga för en fin avslutning av serien. Vi är i högsta grad med i kampen om elitseriekvalplatserna, menade spelande tränaren Patrik "PG" Gustavsson Thulin.



I vanlig ording var "PG" också nyttig för laget med ett mål och två assist.



Publikmatch mot serieledarna

Nu återstår tre matcher för NIF, två hemma mot



Onekligen en tuff avslutning för NIF men det finns förstås gott om självförtroende i laget, vilket visades i dag när man kör över hemmastarka Lidköpings AIK.



- Efter fem vinster och två kryss på de sju senaste omgångarna har vi förstås en bra känsla i laget nu inför mötet mot serieledande Motala. Förhoppningsvis kan vi locka bra med publik på fredag kväll, hoppades "Bingen".



Då är norske landslagsspelaren



Mål; Nässjö: Marcus Magnusson 3,



Thomas Holmqvist Efter att NIF tryckt ner hemmalaget redan i första halvlek så orkade inte LAIK att stå emot i den andra, då samtidigt NIF spelade ett snäpp bättre i allt och knappast bjöd på något som i första. Lidköpings enda mål i andra halvlek kom alldeles i slutsekunderna när ställingen var 8-2 till NIF.

2017-02-06 08:20:23

