Patrik Styrbjörn #11 gör comeback och ersätter Martin Lindqvist #11

Patrik Styrbjörn gör comeback

Sent under tisdagskvällen blev det klart, rutinerade spelaren och NIF-produkten Patrik Styrbjörn gör comeback lagom till spel om serieseger och elitseriekval.





Efter kort betänketid är nu Patrik registrerad för spel i moderklubben.



-Jag fick frågan specifikt i måndags och efter att ha bollat med familjen och arbetsgivaren har jag nu bestämt mig att tacka ja säger Patrik.



.-Då den situationen som uppstod med



-Tanken är bidra med det jag kan både på och av isen för att stötta de duktiga yngre spelarna och ge dem de bästa förutsättningarna att lyckas. Position och istid spelar ingen roll utan jag spelar där jag behövs och där jag gör mest nytta för gruppen och laget. Den insatte känner till situationen med lånen från VBK som stoppas från spel i kvalet. Nässjö IF har därför valt att reagera och ställt frågan till Patrik med lång rutin i både elitserien och allsvenskan bakom sig om han ville göra comeback.Efter kort betänketid är nu Patrik registrerad för spel i moderklubben.-Jag fick frågan specifikt i måndags och efter att ha bollat med familjen och arbetsgivaren har jag nu bestämt mig att tacka ja säger Patrik..-Då den situationen som uppstod med Martin Lindqvist och lånen så är jag väldigt glad att kunna ställa upp för min moderklubb som jag har starka känslor för.-Tanken är bidra med det jag kan både på och av isen för att stötta de duktiga yngre spelarna och ge dem de bästa förutsättningarna att lyckas. Position och istid spelar ingen roll utan jag spelar där jag behövs och där jag gör mest nytta för gruppen och laget.

2017-02-22 12:33:40

Sent under tisdagskvällen blev det klart, rutinerade spelaren och NIF-produkten Patrik Styrbjörn gör comeback lagom till spel om serieseger och elitseriekval.Han har 4 säsonger i A-laget och 3 i juniorlaget, han har även gistaltat som lagkapten i NIF. Nu är han inne på 3:e med IFK Kungälv. En match återstår och även om han ska göra allt för att NIF ska få en så tuff match som möjligt finns känslorna för De blåe kvar.Det började trögt och inte alls planenligt men då Markus Magnusson efter bara några sekunder in i andra halvlek satte 0-2 var det NIF för hela slanten på Råslätts IP. Till sist seger med 1-8 (0-1) och då Motala hemmaslog Kungälv är NIF nu klara för sitt fjärde raka elitseriekval.Med endast två omgångar kvar av Allsvenskan södra och allt i egna händer, då tycker ass. tränare Björn Runbom att det är dags att folk får upp ögonen för hans NIF efter en säsong med många gånger riktigt bra bandyspel.NIF-trion Viktor "Linkan" Lindqvist, Patrik "PG" Gustavsson Thulin och Marcus "Mackan" Magnusson har gjort över hälften, 56 stycken, av Nässjös 108 mål så här långt i allsvenskan.Vilken häftig vändning och lagmoral hos NIF! Underläge med 0-3 efter 21 minuters spel och så gott som allt gick snett. Men efter nittio minuters spel står ändå "de blåe" som vinnare med 6-4 (2-3).Nässjö IF nekar att förlora i allsvenskan. I eftermiddag kom sjunde raka matchen utan förlust i Lidköping mot LAIK när det blev seger med 8-3 (3-2)). NIF har nu inte förlorat sedan den 18 december i Kungälv med 6-8.Viktor Hulthammar fick måljubla sex gånger för egna mål i junior-VM i Ryssland. Det var mycket nära ett svenskt guldjubel i Syktyvkar också. Hemmanationen avgjorde till slut finalen sex minuter in i "sudden" efter 0-0 vid full tid.Nässjö IF hade förstås inga större svårigheter att besegra jumbolaget Blåsut/Vänersborg i eftermiddagens allsvenska möte i Stinsen Arena. Till slut blev segersiffrorna 11-2 (5-1).Drömstart för NIF med ledning 3-0 efter sjutton minuters spel på Tingvalla i Karlstad mot Boltic, bäddade för ny poängutdelning i en dramatisk kryssmatch som slutade 4-4.