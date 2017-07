Martin Lindqvist- en viktig pusselbit i NIF:s Silly Season. Foto: Angelica Öijerstedt.

Ranking: De vann allsvenskans Silly Season

Då insikten i klubbarna varierar så får du som läsare ta rankingen med en nypa salt. Denna ranking tar inte bara hänsyn till värvade stora lirare utan till sammansättningen av truppen i stort. Vi börjar på jumboplatsen och arbetar oss uppåt.

16. Gustavsbergs IF.

-Laget kvalade sig kvar i allsvenskan förgående säsong i en klart svagare serie än årets upplaga och nya format. För att möta den nya serien har man endast värvat in målvakten från Norge, Pete Pättiniemi och bara ett antal atombomber av fräsigare modell i Silly Season- format kan rädda Gustavsberg från att nå jumboplatsen i en kommande artikel där redaktionen tippar den nya allsvenskans placeringar.



Viktigaste nyförvärvet: Ja, Pete Pättiniemi då.



15. IFK Kungälv.

-Tappat assistkungen och den komplette lagspelaren Jesper Henriksson till västkustrivalen Frillesås och Robin Mohlén till elitserieäventyr p.g.a. rådande ekonomiska bekymmer som de förvisso klarade av så bygger Kungälv nytt från de egna leden och runt omkring utan värvade stjärnor. Resultatet är blygsamma ersättare till de tunga tappen. Nya tränaren med stort IFK- hjärta Anders Liws arbete blir enormt viktigt för framtiden.



Viktigaste nyförvärv: Anders Liw (tr)



14. UNIK Bandy.

-Med 9 nya spelare som knappast skrämmer redaktionen och ny tränare (frågetecken för hans hälsostatus och sviterna efter en hjärnskakning) så blir det svårt att få ihop lagmaskinen och Uppsalalaget blir svårstartat. Mer kontinuitet krävs i framtiden men lånet från grannen, IK



Viktigaste nyförvärv: Tobias Engstrand (lån, IK Sirius)



13. Ljusdal BK.

-Värvat Jesper Norrman som anses som klart spännande, dock förlorat lagkaptenen Berglund till Bollnäs och ytterligare två starka namn i Hermansson och Sand. Totalt 5 spelare ut och ryktas även ha fått nej, tack av stjärnor som Kalle Mårtensson och av Bollnäs ratade vindsnabbe





Viktigaste nyförvärv: Jesper Norrman



12. Lidköpings AIK.

-Laik är mot vad jag beskrev UNIKs lagbygge som istället en riktig jobbig lagmaskin. Nyförvärven hämtas från närområdet, utan stjärnstatus förvisso men de värvar och spelar efter tillgångarna och de gör det oftast bra.



Viktigaste nyförvärv:



11. Tranås BoIS.

-En hel del förändringar i truppen, både in och ut. Duktige målvakten Lapin återvänder till Ryssland och än så länge inget nytt kontrakt med målkungen Robin Östh (trots intern kritik från supportar så var Östh målfarligast i BoIS som vanligt). Värvat klokt och bra i Jimmie Magnusson från Jönköping. Behöver fler lagspelare som är villiga att göra grovjobbet då Tranås ofta sett ut som ett gäng individualister snarare än ett lag de senare åren och till viss del har man lyckats med detta. Men utan en till målgörare och en spelskicklig försvarare så går de inte tillräckligt framåt och kommer inte högre upp i denna Silly Season- tabell.



Viktigaste nyförvärv: Jimmie Magnusson



10. Nässjö IF.

-Hårt om platserna nu men NIF återfinns på 10:e plats tack vare att lagets svagare del, defensiven endast förstärkts med Målillas lagkapten och skicklige back Victor Svensson som dock är oprövad på denna nivå, på minuskontot finns en av fjolårets absolut vassaste backar i Simon Lundström som i år spelar i elitserien och då kommer man inte högre upp i denna ranking. NIF satsar på att få bort minustecknet på kontot och det återspeglas på denna Silly Season.

Viktigt och bra att dock inte tappa fler (Speciellt Jakob Säleby som var nära en flytt) då bevisligen detta lag håller på den allsvenskan scenen. Hamnar före Tranås tack vare att man lyckades knyta till sig fjolårets succélån i



Viktigaste nyförvärv: Martin Lindqvist



9. Peace and Love City.

-Tunga förluster i målvakten Björn Hellman som återvänder till Kalix och elitserien och



Viktigaste nyförvärv: Marc Samuelsson



8. Gripen/Trollhättan BK.

- Tappar så klart flera namn och tyngre namn i.o.m. degraderingen från elitserien.



Viktigaste nyförvärv: Robert Karlsson



7. Nitro Nora BS.

-Inte jättemycket spännande här. Tappar lovande målvakten Sandsjö till





Viktigaste nyförvärv: Andreas Ingemarsson



6. Västanfors IF.

-Lyckas inte behålla nyttiga lånet från Västerås SK, Jesper Norrman men tar nu helt över den otroligt målfarlige Klas Nordström från Hammarby och denna man får alla lag se upp med i vinter. Dessutom värvas mer elitserierutin in från



Viktigaste nyförvärv: Klas Nordström



5. IF Boltic.

- Har tappat poängstarke Daniel Rönning till konkurrenten Örebro och norrmannen (som jag dock förväntade mig mer av i fjol) Mathias Stavis. In märks mest en rutinerad tränartrojka med enormt kunnande och Boltichjärta i Marcus Bergwall, Pål Hansen och



Viktigaste nyförvärven: Den nya tränartrojkan



4, Falu BS.

-Inte jättemycket aktivitet men det är ett bra tecken för fjolårets elitseriekvallag. SM- silvertränare hämtas in från Bollnäs i Forslund och tillsammans med



Viktigaste nyförvärvet: Joachim Forslund (tr)



3. Åby/Tjureda IF.

-Inför sitt äventyr har laget som värvat gamla storstjärnor på rad tidigare legat relativt lågt. Otroligt intressant blir dock att följa



Viktigaste nyförvärv: Filip Bringe



2. Örebro SK.

-Har i.o.f bytt huvudtränare och 5 spelare lämnar där målvakten Jacob Claesson och

Daniel Rönning, mittfältare från Boltic vet vi producerar mycket poäng, dessutom har en trio finnar hämtats in där



Viktigaste nyförvärv: Joonas Peuhkuri



1 Frillesås BK.

-Endast ett nyförvärv på isen och ett i staben och med det vinner Frillesås min Silly Season. FBK hade en stark säsong under fjolåret men då tror jag de har ännu mer bandy i sig och man förstärker endast med det man behöver i en redan stark trupp. De får behålla precis varenda viktig spelare och bara det är en seger. Till detta värvar man redan nämnda Jesper Henriksson från Kungälv som öste in assist (visserligen hörnläggare men ändå) och är en spelare som höjer vilket lag som helst både på och av isen med sitt uppoffrande spel och goda kamratskap. In i staben kommer en i de egna leden en legendar i Pierre Blickander som har stor status i föreningen och dessa få förändringar till en redan stark trupp som får ett år till på sig att utvecklas vinner säsongen 17/18:s Silly Season.



Viktigaste nyförvärv: Jesper Henriksson -Laget kvalade sig kvar i allsvenskan förgående säsong i en klart svagare serie än årets upplaga och nya format. För att möta den nya serien har man endast värvat in målvakten från Norge, Pete Pättiniemi och bara ett antal atombomber av fräsigare modell i Silly Season- format kan rädda Gustavsberg från att nå jumboplatsen i en kommande artikel där redaktionen tippar den nya allsvenskans placeringar.Viktigaste nyförvärvet: Ja, Pete Pättiniemi då.-Tappat assistkungen och den komplette lagspelaren Jesper Henriksson till västkustrivalen Frillesås och Robin Mohlén till elitserieäventyr p.g.a. rådande ekonomiska bekymmer som de förvisso klarade av så bygger Kungälv nytt från de egna leden och runt omkring utan värvade stjärnor. Resultatet är blygsamma ersättare till de tunga tappen. Nya tränaren med stort IFK- hjärta Anders Liws arbete blir enormt viktigt för framtiden.Viktigaste nyförvärv: Anders Liw (tr)-Med 9 nya spelare som knappast skrämmer redaktionen och ny tränare (frågetecken för hans hälsostatus och sviterna efter en hjärnskakning) så blir det svårt att få ihop lagmaskinen och Uppsalalaget blir svårstartat. Mer kontinuitet krävs i framtiden men lånet från grannen, IK Sirius Tobias Engstrand får en bärande roll.Viktigaste nyförvärv: Tobias Engstrand (lån, IK Sirius)-Värvat Jesper Norrman som anses som klart spännande, dock förlorat lagkaptenen Berglund till Bollnäs och ytterligare två starka namn i Hermansson och Sand. Totalt 5 spelare ut och ryktas även ha fått nej, tack av stjärnor som Kalle Mårtensson och av Bollnäs ratade vindsnabbe Pär Törnberg som var fenomenal sist i Ljusdal. Även huvudtränaren aviserade för att det ej skulle bli en fortsättning men valde sedan att göra en kovändning och fortsätta vid huvud rodret. Tuff Silly Season minst sagt, tur att truppen håller hög klass ändå för de gulgröna.Viktigaste nyförvärv: Jesper Norrman-Laik är mot vad jag beskrev UNIKs lagbygge som istället en riktig jobbig lagmaskin. Nyförvärven hämtas från närområdet, utan stjärnstatus förvisso men de värvar och spelar efter tillgångarna och de gör det oftast bra.Viktigaste nyförvärv: Henrik Larsson -En hel del förändringar i truppen, både in och ut. Duktige målvakten Lapin återvänder till Ryssland och än så länge inget nytt kontrakt med målkungen Robin Östh (trots intern kritik från supportar så var Östh målfarligast i BoIS som vanligt). Värvat klokt och bra i Jimmie Magnusson från Jönköping. Behöver fler lagspelare som är villiga att göra grovjobbet då Tranås ofta sett ut som ett gäng individualister snarare än ett lag de senare åren och till viss del har man lyckats med detta. Men utan en till målgörare och en spelskicklig försvarare så går de inte tillräckligt framåt och kommer inte högre upp i denna Silly Season- tabell.Viktigaste nyförvärv: Jimmie Magnusson-Hårt om platserna nu men NIF återfinns på 10:e plats tack vare att lagets svagare del, defensiven endast förstärkts med Målillas lagkapten och skicklige back Victor Svensson som dock är oprövad på denna nivå, på minuskontot finns en av fjolårets absolut vassaste backar i Simon Lundström som i år spelar i elitserien och då kommer man inte högre upp i denna ranking. NIF satsar på att få bort minustecknet på kontot och det återspeglas på denna Silly Season.Viktigt och bra att dock inte tappa fler (Speciellt Jakob Säleby som var nära en flytt) då bevisligen detta lag håller på den allsvenskan scenen. Hamnar före Tranås tack vare att man lyckades knyta till sig fjolårets succélån i Martin Lindqvist från VBK. Nygamle Bouveng kan överraska många och avgöra täta matcher. Tränare ”PG” har visat sig mycket skicklig på att ge utrymme och få unga juniorer att lyckas och detta slår de flesta nyförvärven men laget hade behövt ännu en förstärkning av Simons klass i de bakre leden.Viktigaste nyförvärv: Martin Lindqvist-Tunga förluster i målvakten Björn Hellman som återvänder till Kalix och elitserien och Pekka Rintala som lämnar för storsatsande AIK Bandy . På pluskontot sticker dock namn som Marc Samuelsson som är god för en hel del poäng och det stora löftet Filip Ljus från Edsbyn ut, återstår att se om han kan gå från ung och lovande till att etablera sig i A-lagsbandyn..Viktigaste nyförvärv: Marc Samuelsson- Tappar så klart flera namn och tyngre namn i.o.m. degraderingen från elitserien. Adam Rudell svider mest så klart, ersättare då? nja, ingen av Adams kaliber och (än så länge?) inget napp att få klasspelaren Tony Eklind s signatur på papperet. Johan Skatz har elitserierutin och hemvändande Robert Karlsson kan få mycket gjort i bättre omgivning än i Blåsut. Gripen har "fallit snyggt" inför sin allsvenska comeback, trots det tappat mer än man fått in.Viktigaste nyförvärv: Robert Karlsson-Inte jättemycket spännande här. Tappar lovande målvakten Sandsjö till Sandviken och rutinerade försvararen Sixtensson men viktigt att skicklige Bryngelsson och målfarlige Knutsson fortsätter. Värvat in 3 nya lirare som är kapabla att lira allsvensk bandy men inga namn som höjer ens ögonbryn. Då Nora står minimalt på minus och inte backat klarare klarar de 7:e platsen.Viktigaste nyförvärv: Andreas Ingemarsson6. Västanfors IF.-Lyckas inte behålla nyttiga lånet från Västerås SK, Jesper Norrman men tar nu helt över den otroligt målfarlige Klas Nordström från Hammarby och denna man får alla lag se upp med i vinter. Dessutom värvas mer elitserierutin in från Tillberga i Flodström och Hjulström. Absolut godkänd Silly av "Fläkten".Viktigaste nyförvärv: Klas Nordström- Har tappat poängstarke Daniel Rönning till konkurrenten Örebro och norrmannen (som jag dock förväntade mig mer av i fjol) Mathias Stavis. In märks mest en rutinerad tränartrojka med enormt kunnande och Boltichjärta i Marcus Bergwall, Pål Hansen och Fredrik Berg wall. Efter samma röst i omklädningsrummet i många år behövdes nog en förändring. En spelare som Jonathan Sundberg är mycket intressant att följa på allsvensk nivå. Under fjolåret fullkomligt öste han in poäng i div.1 och har Bollnäs som moderklubb. Lars Edvartsen från Stabaek fyller på det fysiska redan välfyllda kontot hos Boltic och laget blir ännu jobbigare att möta på ett öststats- grått Tingvalla.Viktigaste nyförvärven: Den nya tränartrojkan-Inte jättemycket aktivitet men det är ett bra tecken för fjolårets elitseriekvallag. SM- silvertränare hämtas in från Bollnäs i Forslund och tillsammans med Daniel Bäck från Sandviken AIK får Falu ser sig nöjda även om Jesper Hvornum gick till Vetlanda . Niklas Stjärnlöf , Sandviken- produkt kan med självförtroende och förtroende från ledningen blomma ut rejält i Falus färger.Viktigaste nyförvärvet: Joachim Forslund (tr)-Inför sitt äventyr har laget som värvat gamla storstjärnor på rad tidigare legat relativt lågt. Otroligt intressant blir dock att följa Filip Bringe i moderklubben som efter ett motigt år med Vetlanda valde tryggheten för att utvecklas till nästa nivå. Mitt tips är att denna med stort förtroende och ”gubbar” som Einarsson och Lysell runt sig kommer att ligga högt i poängligan. Annars värvat unga spelare med anknytning redan till klubben vilket jag tror är smart med tanke på de senare årens stjärnvärvningar som ser slutet på sina karriärer. Kan det även komma in något mer nyförvärv? Daren Richardsson är vad jag vet fortfarande kontraktslös och ihop med Tranås är kanske Åby ett hett alternativ för USA:s bästa bandyspelare?Viktigaste nyförvärv: Filip Bringe-Har i.o.f bytt huvudtränare och 5 spelare lämnar där målvakten Jacob Claesson och Alexander Sundström märks mest men! Och håll i er nu för nu pratar jag emot mig själv. Jag har tidigare Nämnt att för många förändringar är en nackdel. ÖSK gjorde dock en klar uppryckning förra året resultatmässigt och har i årets Silly Season även värvat spännande och intressant.Daniel Rönning, mittfältare från Boltic vet vi producerar mycket poäng, dessutom har en trio finnar hämtats in där Joonas Peuhkuri från Sirius märks allra mest. Stjärnan i Sirius, Lars Fall öser även beröm över Joonas och gratulerar ÖSK till en stark värvning. Även U21- landslagsmeriterade Otso Tulomäki känns intressant. Enda frågetecknet är om målvakten och nyförvärvet Westberg från Otterbäcken ens är i närheten av Claessons kapacitet.Viktigaste nyförvärv: Joonas Peuhkuri-Endast ett nyförvärv på isen och ett i staben och med det vinner Frillesås min Silly Season. FBK hade en stark säsong under fjolåret men då tror jag de har ännu mer bandy i sig och man förstärker endast med det man behöver i en redan stark trupp. De får behålla precis varenda viktig spelare och bara det är en seger. Till detta värvar man redan nämnda Jesper Henriksson från Kungälv som öste in assist (visserligen hörnläggare men ändå) och är en spelare som höjer vilket lag som helst både på och av isen med sitt uppoffrande spel och goda kamratskap. In i staben kommer en i de egna leden en legendar i Pierre Blickander som har stor status i föreningen och dessa få förändringar till en redan stark trupp som får ett år till på sig att utvecklas vinner säsongen 17/18:s Silly Season.Viktigaste nyförvärv: Jesper Henriksson

0 KOMMENTARER 203 VISNINGAR 0 KOMMENTARER203 VISNINGAR CHRISTOFFER MYRSÄTER

2017-07-01 19:10:08

ANNONS:

Fler artiklar om Nässjö

Nässjö

2017-07-01 19:10:08

Nässjö

2017-06-20 09:20:00

Nässjö

2017-05-14 20:17:00

Nässjö

2017-05-10 19:44:01

Nässjö

2017-05-06 22:40:44

Nässjö

2017-04-30 17:30:44

Nässjö

2017-04-24 20:36:14

Nässjö

2017-04-17 13:17:00

Nässjö

2017-04-16 14:07:00

Nässjö

2017-03-19 12:00:11

ANNONS:

Då insikten i klubbarna varierar så får du som läsare ta rankingen med en nypa salt. Denna ranking tar inte bara hänsyn till värvade stora lirare utan till sammansättningen av truppen i stort. Vi börjar på jumboplatsen och arbetar oss uppåt.Här samlar redaktionen övergångar i bandyallsvenskan. Stämmer inte något? bör något läggas till? mejla: kbulten@hotmail.comSpelare kommer och går, följ hur NIF:s trupp formas under silly season.De senaste veckorna har ryktet florerat på sociala medier att Vetlanda BK rycker i NIF:s klassmålvakt Jakob Säleby. Om utgången blir spel i grannkommunen kommande säsong för Jakob tappar NIF en rejäl pusselbit i lagbygget och i startelvan. Vem fyller då luckan som NIF:s sista utpost?I samband med Supporterklubben Röda Bollens årsfest presenterade spelande tränaren Patrik Gustavsson Thulin sitt och lagets tredje nyförvärv i nygamla Oskar Bouveng.Viktor "Linkan" Lindqvist har varit med på hela resan, från botten till toppen av allsvenskan med sitt NIF. Men när han nu kliver in i sin 14:e säsong inom Nässjö IF:s organisation finns det fortfarande en station kvar på resan, elitserien.Det sägs att bandyspelare har världens längsta försäsong. Klart är i.a.f. att Martin Lindqvist ser fram emot den och en ny bandysäsong i laget som han under ungdomsåren var främsta rivalen.Oskar Bouveng vistas just nu i Sidney, Australien men trots de varma breddgraderna funderar den snabbe och offensivt lagda bandyspelaren på sin framtid på isen. Ett alternativ som det ryktats om är Nässjö IF, ett rykte som nu Oskar bekräftar från andra sidan jordklotet till svenskafans.com att det finns skäl för.Årets omsättning på spelare är raka motsatsen till fjolårets då många spelare valde att lämna. NIF som av många tippades i de nedre regionerna av serien överraskade många kritiker och tog sig till sitt fjärde raka elitseriekval. För att stanna i toppen av den nya allsvenska serien så jobbar sportgruppen i NIF hårt för att få ett minst lika slagkraftigt lag som under fjolåret.De senaste åtta åren har försvararen Victor Svensson tillbringat i div.1 och Målilla Bandy. Nu vänder han hem till moderklubben Nässjö IF för att ta sig an ”en fantastisk utmaning”.