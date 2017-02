Runbom: "Dags att folk får upp ögonen för oss nu"

Med endast två omgångar kvar av Allsvenskan södra och allt i egna händer, då tycker ass. tränare Björn Runbom att det är dags att folk får upp ögonen för hans NIF efter en säsong med många gånger riktigt bra bandyspel.





-Motala punktmarkerade våran "PG" så efter time-outen flyttade vi upp PG och tog ner "Tony" i banan berättar Björn och detta gav resultat.



-Resultatet blev att PG kom loss mer. Samtidigt var vi inte på tårna allihop och vi behövde vakna. Att vi lyckades vända på matchen mot ett sådant bra lag som Motala stärker ju givetvis oss enormt och visar att vi har en stor moral i gruppen.



Jönköping spelar inte traditionell bandy

Att spelarna i det röda Jönköping alltid ser fram emot mötena med Nässjö IF har vi hört förr och även Björn som spelat i Jönköping kan bekräfta detta.



-För dem är det årets matcher helt klart. När det är som tuffast i löparspåren på försäsongen är det matcherna mot NIF man för på tal som motivation.



-Jönköping och matchbilden mot dem blir alltid annorlunda. De spelar lite "suspekt", inte tradiotinell bandy även om de i år med ny tränare försökt spela en mer spelande bandy. Det har ju dock inte visat sig gått så bra. Men vi ska fortsätta spela vårt spel som vi har trygghet i och tror på, det är det spelet som har tagit oss dit vi ligger i tabellen.



Dags att få upp ögonen för NIF

Trots många bra resultat under säsongen och endast två omgångar kvar och allt i egna händer verkar det vara många på olika forum och "experter" som skriver ner NIF i kampen om kvalplatserna, något som Björn tycker är fel.



-Jag tror det är dags för folk att få upp ögonen för oss i NIF nu, samtidigt skönt hittills att inte haft de förväntningarna på oss. Det är bara Frillesås vi inte slagit i år (två oavgjorda), Kungälv slog vi på försäsongen. VI är ett riktigt bra lag när vi gör jobbet tillsammans säger Björn som ser fram emot lördagen.



-Jag ser fram emot att åka upp till varje träning och det ska bli riktigt kul på lördag mot Jönköping med förhoppningsvis mycket Nässjösupportrar på Råslätt. Det började dock allt annat än bra senast mot IFK Motala hemma i Stinsen. underläge 0-3 och time-out togs. Efter denna time-out förändrades matchbilden markant och NIF avgick med segern.-Motala punktmarkerade våran "PG" så efter time-outen flyttade vi upp PG och tog ner "Tony" i banan berättar Björn och detta gav resultat.-Resultatet blev att PG kom loss mer. Samtidigt var vi inte på tårna allihop och vi behövde vakna. Att vi lyckades vända på matchen mot ett sådant bra lag som Motala stärker ju givetvis oss enormt och visar att vi har en stor moral i gruppen.Att spelarna i det röda Jönköping alltid ser fram emot mötena med Nässjö IF har vi hört förr och även Björn som spelat i Jönköping kan bekräfta detta.-För dem är det årets matcher helt klart. När det är som tuffast i löparspåren på försäsongen är det matcherna mot NIF man för på tal som motivation.-Jönköping och matchbilden mot dem blir alltid annorlunda. De spelar lite "suspekt", inte tradiotinell bandy även om de i år med ny tränare försökt spela en mer spelande bandy. Det har ju dock inte visat sig gått så bra. Men vi ska fortsätta spela vårt spel som vi har trygghet i och tror på, det är det spelet som har tagit oss dit vi ligger i tabellen.Trots många bra resultat under säsongen och endast två omgångar kvar och allt i egna händer verkar det vara många på olika forum och "experter" som skriver ner NIF i kampen om kvalplatserna, något som Björn tycker är fel.-Jag tror det är dags för folk att få upp ögonen för oss i NIF nu, samtidigt skönt hittills att inte haft de förväntningarna på oss. Det är bara Frillesås vi inte slagit i år (två oavgjorda), Kungälv slog vi på försäsongen. VI är ett riktigt bra lag när vi gör jobbet tillsammans säger Björn som ser fram emot lördagen.-Jag ser fram emot att åka upp till varje träning och det ska bli riktigt kul på lördag mot Jönköping med förhoppningsvis mycket Nässjösupportrar på Råslätt.

0 KOMMENTARER 85 VISNINGAR 0 KOMMENTARER85 VISNINGAR CHRISTOFFER MYRSÄTER

2017-02-16 18:13:15

ANNONS:

Fler artiklar om Nässjö

Nässjö

2017-02-16 18:13:15

Nässjö

2017-02-15 12:18:22

Nässjö

2017-02-11 17:22:07

Nässjö

2017-02-06 08:20:23

Nässjö

2017-02-01 21:30:49

Nässjö

2017-01-29 11:38:40

Nässjö

2017-01-21 22:46:17

Nässjö

2017-01-20 11:11:26

Nässjö

2017-01-19 18:04:19

Nässjö

2017-01-14 18:39:18

ANNONS:

Med endast två omgångar kvar av Allsvenskan södra och allt i egna händer, då tycker ass. tränare Björn Runbom att det är dags att folk får upp ögonen för hans NIF efter en säsong med många gånger riktigt bra bandyspel.NIF-trion Viktor "Linkan" Lindqvist, Patrik "PG" Gustavsson Thulin och Marcus "Mackan" Magnusson har gjort över hälften, 56 stycken, av Nässjös 108 mål så här långt i allsvenskan.Vilken häftig vändning och lagmoral hos NIF! Underläge med 0-3 efter 21 minuters spel och så gott som allt gick snett. Men efter nittio minuters spel står ändå "de blåe" som vinnare med 6-4 (2-3).Nässjö IF nekar att förlora i allsvenskan. I eftermiddag kom sjunde raka matchen utan förlust i Lidköping mot LAIK när det blev seger med 8-3 (3-2)). NIF har nu inte förlorat sedan den 18 december i Kungälv med 6-8.Viktor Hulthammar fick måljubla sex gånger för egna mål i junior-VM i Ryssland. Det var mycket nära ett svenskt guldjubel i Syktyvkar också. Hemmanationen avgjorde till slut finalen sex minuter in i "sudden" efter 0-0 vid full tid.Nässjö IF hade förstås inga större svårigheter att besegra jumbolaget Blåsut/Vänersborg i eftermiddagens allsvenska möte i Stinsen Arena. Till slut blev segersiffrorna 11-2 (5-1).Drömstart för NIF med ledning 3-0 efter sjutton minuters spel på Tingvalla i Karlstad mot Boltic, bäddade för ny poängutdelning i en dramatisk kryssmatch som slutade 4-4.I konkurrens med ishockyen valdes till slut bandyn. Senare blev det även en flytt från Stockholm till småländska Nässjö, nu har Hugo Sundberg hittat rätt.Ett Nässjö IF som kämpar för att behålla sin andraplats och därmed en positiv kvalbiljett möter ett Boltic som kämpar för att undvika en negativ sådan. Där är förutsättningarna för en tuff match på Tingvalla IP på lördagLångt ifrån någon toppmatch var det från Nässjö IF:s sida i dag hemma mot Katrineholm. Tvåsiffrig seger blev det ändå till slut, 10-4 (5-2), sedan NIF avslutat med tre raka mål under matchens sista sex minuter.