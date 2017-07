Så slutar allsvenskan 17/18

En ny upplaga av allsvenskan ska avverkas och alla talar om en tuffare serie och tuffare än någonsin blir det även att tippa denna serie. Dels för att kvalitén har spetsats och de sämsta lagen fått kliva åt sidan. Men även för att man möter lagen i sin ena halva (norra/norra) i dubbelmöten och lagen i den andra halvan endast en gång och där spelar det in vilka man får på bortaplan (eller inte).





16. Gustavsberg.

-En trupp utan större spets och ett lag utan vinnarkultur. Div1 nästa,



15. UNIK Bandy.

-Stor omsättning på spelare och i denna konkurrens i nya allsvenskan blir det ett lag som oftast får se sig som förlorare.



14. Åby/Tjureda IF.

-Ett lag med stor spetskvalité i Pontus Sjölund, Björn Einarsson,



13. Lidköpings AIK.

-Denna lagmaskin brukar vara beroende på lån från Villa/Lidköping och brukar även vara starka i en halva av serien för att sedan dala. Då inga större nyförvärv presenterats och i en tuffare serie blir det inte roligare än så här för ”Lisch- gänget”.



12. Västanfors IF

-Här saknar jag både en del spets och bredd. Spelare som Klas Nordström och Fredrik Rydberg får dra ett tungt lass. Får trots detta vara klart nöjda med en 12:e plats.



11. Nitro/Nora BS.

-Stjärnor som Bryngelsson, Knutsson och Brandt i truppen och till detta flera andra kompetenta lirare på allsvensk nivå. Fortsätter rutinerade och hårdskjutande Johan Malmqvist? Defensiven måste sitta för att inte komma längre ner. Kommer vara hala och svåra att möta om man får ihop truppen.



10. Peace and Lova City.

-Borlängelaget är numera etablerat i landets näst högsta serie, ett lag som man inte får slappna av mot.



9. Tranås BoIS.

-BoIS:arna har inte rosat marknaden de senare åren och för mycket har handlat om för få, ny ung (oprövad förvisso) tränare med förändringar i tankarna och nyttiga spelare in gör att jag tror att de får ihop laget bättre år. Trots detta räcker det bara till en 9:e plats men Rom byggdes inte på en dag..



8. IF Boltic.

-En stark 8:e plats tar svårspelade Boltic som har spets i de flesta lagdelar men saknar bredden. Laget rider på föreningens framgångar ekonomiskt sett i stort och andas morgonluft, Jonathan Sundberg blir allsvenskans stora utropstecken.



7. Örebro SK.

- Efter en stark Silly Season är ÖSK på gång även om dekan vackla periodvis. En bra start för hall- laget i serien är ett måste. Chans för högre placering



6. IFK Kungälv.

- Min magkänsla säger att Kungälv kan bli årets "flopp" (alltid höga krav utifrån och internt) p.g.a. tappen av nyckelspelare och ett stukat självförtroende från fjolåret. Vid närmare tanke är det flera som klarat sig med den äran i elitserien men tiden sedan elitserieäventyret tickar där elittempo är en färskvara. Svårtippat, till slut en 6:e plats.



5. Falu BS

- Ett jämnare lag än de flesta och med ett färskt kvaläventyr rider de på framgångsvågen och det är inte långt ifrån ett andra raka.



4. Gripen/Trollhättans BK.

-Ett samspelt lag där många har lirat ihop under många år men haft förståliga tapp under Silly Season och skulle behöva en vass målskytt. Elittempot (som är en färskvara) till trots har Kungälvs fjolårssäsong visat att man inte kan leka hem allsvenskan och speciellt inte i år. Får Gripen en bra första halva av serien kan de komma högre upp.



3. Nässjö IF.

-Färgad som tippar NIF till sitt 5:e raka elitkval? Kanske. Bakgrunden är att laget har spetsen som behövs från Säleby där bak via ”PG” till Lindqvist där fram. Däremellan imponerar man med att få fram unga och hungriga juniorer som tar för sig i allsvenskan. Vinnarkulturen finns så klart där redan och med mindre lyckade kval och en ny serie finns motivationen i överflöd.



2. Ljusdal.

-Så när elitstatus i fjol och har fått behålla många viktiga, dock tappat för många för att 1:a platsen ska vara självklar i denna nya tuffa serie men kan så klart även de stå som segrare i slutet av säsongen. Hur slitna är lagen som ska spela två matcher på två dagar på sina bortaturnéer? En sådan sak kan avgöra till Ljusdals fördel.



1. Frillesås BK.

-Absolut inte självklart men min magkänsla säger återigen att överst på tronen och elitklara efter spelad säsong är FBK. Saknar en del bredd och en riktigt skarp burväktare men spets finns där, kontinuitet likaså ihop med ett smart nyförvärv. Att lilla slitna Sjöaremossen ska var en elitseriearena säsongen 18/19 kanske inte många tror med mig men häftigt och så blir fallet enligt mig om de får ihop laget och har en burväktare som gör sin livs säsong. Vidare har många lag inte stött på varandra i en längre serielunk och det tar nog några år innan vi med större säkerhet kan pricka fler placeringar men här gör redaktionen ett försök. Vi börjar som i tidigare artikel i botten och klättrar oss upp till toppen och en elitserieplats.-En trupp utan större spets och ett lag utan vinnarkultur. Div1 nästa,-Stor omsättning på spelare och i denna konkurrens i nya allsvenskan blir det ett lag som oftast får se sig som förlorare.-Ett lag med stor spetskvalité i Pontus Sjölund, Björn Einarsson, Andreas Lysell och Filip Bringe . Bristen på bredden och deras erfarenheten av allsvensk nivå gör att laget halkar efter i tabellen men kan skrälla mot de flesta lagen och ett varningens finger bör höjas för detta hungriga och ambitionsrika lag och förening.-Denna lagmaskin brukar vara beroende på lån från Villa/Lidköping och brukar även vara starka i en halva av serien för att sedan dala. Då inga större nyförvärv presenterats och i en tuffare serie blir det inte roligare än så här för ”Lisch- gänget”.-Här saknar jag både en del spets och bredd. Spelare som Klas Nordström och Fredrik Rydberg får dra ett tungt lass. Får trots detta vara klart nöjda med en 12:e plats.-Stjärnor som Bryngelsson, Knutsson och Brandt i truppen och till detta flera andra kompetenta lirare på allsvensk nivå. Fortsätter rutinerade och hårdskjutande Johan Malmqvist? Defensiven måste sitta för att inte komma längre ner. Kommer vara hala och svåra att möta om man får ihop truppen.-Borlängelaget är numera etablerat i landets näst högsta serie, ett lag som man inte får slappna av mot.-BoIS:arna har inte rosat marknaden de senare åren och för mycket har handlat om för få, ny ung (oprövad förvisso) tränare med förändringar i tankarna och nyttiga spelare in gör att jag tror att de får ihop laget bättre år. Trots detta räcker det bara till en 9:e plats men Rom byggdes inte på en dag..-En stark 8:e plats tar svårspelade Boltic som har spets i de flesta lagdelar men saknar bredden. Laget rider på föreningens framgångar ekonomiskt sett i stort och andas morgonluft, Jonathan Sundberg blir allsvenskans stora utropstecken.- Efter en stark Silly Season är ÖSK på gång även om dekan vackla periodvis. En bra start för hall- laget i serien är ett måste. Chans för högre placering- Min magkänsla säger att Kungälv kan bli årets "flopp" (alltid höga krav utifrån och internt) p.g.a. tappen av nyckelspelare och ett stukat självförtroende från fjolåret. Vid närmare tanke är det flera som klarat sig med den äran i elitserien men tiden sedan elitserieäventyret tickar där elittempo är en färskvara. Svårtippat, till slut en 6:e plats.- Ett jämnare lag än de flesta och med ett färskt kvaläventyr rider de på framgångsvågen och det är inte långt ifrån ett andra raka.-Ett samspelt lag där många har lirat ihop under många år men haft förståliga tapp under Silly Season och skulle behöva en vass målskytt. Elittempot (som är en färskvara) till trots har Kungälvs fjolårssäsong visat att man inte kan leka hem allsvenskan och speciellt inte i år. Får Gripen en bra första halva av serien kan de komma högre upp.-Färgad som tippar NIF till sitt 5:e raka elitkval? Kanske. Bakgrunden är att laget har spetsen som behövs från Säleby där bak via ”PG” till Lindqvist där fram. Däremellan imponerar man med att få fram unga och hungriga juniorer som tar för sig i allsvenskan. Vinnarkulturen finns så klart där redan och med mindre lyckade kval och en ny serie finns motivationen i överflöd.-Så när elitstatus i fjol och har fått behålla många viktiga, dock tappat för många för att 1:a platsen ska vara självklar i denna nya tuffa serie men kan så klart även de stå som segrare i slutet av säsongen. Hur slitna är lagen som ska spela två matcher på två dagar på sina bortaturnéer? En sådan sak kan avgöra till Ljusdals fördel.-Absolut inte självklart men min magkänsla säger återigen att överst på tronen och elitklara efter spelad säsong är FBK. Saknar en del bredd och en riktigt skarp burväktare men spets finns där, kontinuitet likaså ihop med ett smart nyförvärv. Att lilla slitna Sjöaremossen ska var en elitseriearena säsongen 18/19 kanske inte många tror med mig men häftigt och så blir fallet enligt mig om de får ihop laget och har en burväktare som gör sin livs säsong.

2017-07-02 10:46:06

Här samlar redaktionen övergångar i bandyallsvenskan. Stämmer inte något? bör något läggas till? mejla: kbulten@hotmail.comSpelare kommer och går, följ hur NIF:s trupp formas under silly season.De senaste veckorna har ryktet florerat på sociala medier att Vetlanda BK rycker i NIF:s klassmålvakt Jakob Säleby. Om utgången blir spel i grannkommunen kommande säsong för Jakob tappar NIF en rejäl pusselbit i lagbygget och i startelvan. Vem fyller då luckan som NIF:s sista utpost?I samband med Supporterklubben Röda Bollens årsfest presenterade spelande tränaren Patrik Gustavsson Thulin sitt och lagets tredje nyförvärv i nygamla Oskar Bouveng.Viktor "Linkan" Lindqvist har varit med på hela resan, från botten till toppen av allsvenskan med sitt NIF. Men när han nu kliver in i sin 14:e säsong inom Nässjö IF:s organisation finns det fortfarande en station kvar på resan, elitserien.Det sägs att bandyspelare har världens längsta försäsong. Klart är i.a.f. att Martin Lindqvist ser fram emot den och en ny bandysäsong i laget som han under ungdomsåren var främsta rivalen.Oskar Bouveng vistas just nu i Sidney, Australien men trots de varma breddgraderna funderar den snabbe och offensivt lagda bandyspelaren på sin framtid på isen. Ett alternativ som det ryktats om är Nässjö IF, ett rykte som nu Oskar bekräftar från andra sidan jordklotet till svenskafans.com att det finns skäl för.Årets omsättning på spelare är raka motsatsen till fjolårets då många spelare valde att lämna. NIF som av många tippades i de nedre regionerna av serien överraskade många kritiker och tog sig till sitt fjärde raka elitseriekval. För att stanna i toppen av den nya allsvenska serien så jobbar sportgruppen i NIF hårt för att få ett minst lika slagkraftigt lag som under fjolåret.