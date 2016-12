Färdigspelat för i år för Gustav Enhagen. Foto: Angelica Öijerstedt.

Säsongen över för Gustav Enhagen

Mycket tråkigt och oturligt är säsongen redan över för den i år återvändande Gustav Enhagen sedan en skada på minisken gör det omöjligt för fortsatt spel.







-Det var inget fult, vi såg inte ens varandra jag och motståndaren utan krockade med varandra i mitten av banan och ingen av oss hade ens bollen. Det var fredagen 16/12 det hände mot Jönköping och hela helgen gjorde det väldigt ont.



-Jag försökte sedan att träna men fick gå av efter 15 minuter med stor värk som följd säger en nedstämd Gustav.



Väntar på operation

-Nu väntar jag på samtal från ortopeden och ny operation med en rehab på mellan 3-5 månader. Sist gick jag på kryckor i sex veckor efteråt men jag kom tillbaks då och siktar på att göra detta igen.



-Mitt kontrakt med NIF går ut efter denna säsongen men jag har både fast jobb och bostad i staden och siktar på att få dra på mig den blåa tröjan även nästa år om NIF vill förlänga.



Missar årets höjdpunkt

-Riktigt surt att missa annandagsderbyt, jag kommer att åka hem till LInköping över jul men kommer sedan tillbaks och ska heja på laget från Röda Bollen-läktaren uppe på Bredstorp.



"Tony" snart tillbaka

Spelande huvudtränaren Patrik Gustavsson Thulin lider med sin lagkamrat men har positiva nyheter kring en annan skadefrånvaro.



-Gustavs skada är ju givetvis jättetråkigt både för honom och för laget. Gustav har kommit in mer och mer och tagit för sig. Speciellt tråkigt då det är den tiden på året med flera roliga matcher.



2016-12-22 19:39:14

