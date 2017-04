Två allsvenskor blir en säsongen 17/18 och en hård och tät serie är att vänta. Följ Silly Season i allsvenskan här på svenskafans.

Silly Season Allsvenskan 2017/2018

Här samlar redaktionen övergångar i bandyallsvenskan. Stämmer inte något? bör något läggas till? mejla: kbulten@hotmail.com



Med reservation för ev. missar:

(förra årets placering inom parantes)



Gustavsbergs IF (8:a i allsvenskan norra, kvar via kvalspel till allsvenskan)

In:

Ut:



Åby/Tjureda (1:a i div.1 södra, vinnare av kval till allsvenskan),

In: Philip Bringe-

Ut: Fredrik Rinaldo-slutar



IF Boltic (5a i allsvenskan södra)

In:

Ut:



Frillesås BK (3:a i allsvenskan södra)

In:

Ut:



Lidköpings AIK (6:a i allsvenskan södra)

In:

Ut: Kenneth Larsen-Norge



IFK Kungälv (4:a i allsvenskan södra)

In:

Ut:



Västanfors IF (6:a i allsvenskan norra)

In: Erik Andersson- Västerås SK P20, Andreas Hjulström-

Ut: Andreas Sundberg (mv)- slutar



Tranås BoIS (7:a i allsvensakn södra)

In: Jimmie Magnusson- Jönköping Bandy, Josef Sollenby- Jönköping Bandy, Johan Hedbris (mv)- Målilla Bandy, Christoan Bohman (mv)- Vetlanda BK/Åby/Tjureda, Hampus Karlberg- Skirö AIK,

Ut: Erik Andersson-?, Daniel Axi Strandqvist-?



Uppsala/Näs IK (7:a i allsvenskan norra)

Ïn: Kristian Marossi (tr)

Ut:



Nässjö IF (2:a i allsvenskan södra)

In: Victor Svensson- Målilla Bandy, Linus Jönsson- Nässjö IF P20

Ut: Simon Lundström- Vetlanda BK



Peace and Love City (4:a i allsvenskan norra)

In: Marc Samuelsson- IFK Rättvik, Kalle Hammar- IFK Rättvik

Ut: Björn Hellman- Kalix Bandy



Örebro SK (3:a i allsvenskan norra)

In: Otso Tulomäki- Narukerä

Ut: Andreas Ingemarsson-



Gripen/Trollhättan BK (12:a i elitserien, ur via kval till elitserien)

In:

Ut:



Nitro/Nora BS (5:a i allsvenskan norra)

In: Andreas Ingemarsson- Örebro SK, Jakob Edström- Örebro SK

Ut:



Ljusdals BK (1:a i allsvenskan norra)

In:

Ut:



Falu BS (2:a i allsvenskan norra)

In:

Ut: Jesper Hvornum- Vetlanda BK





2017-04-17 14:51:00

Här samlar redaktionen övergångar i bandyallsvenskan. Stämmer inte något? bör något läggas till? mejla: kbulten@hotmail.comOskar Bouveng vistas just nu i Sidney, Australien men trots de varma breddgraderna funderar den snabbe och offensivt lagda bandyspelaren på sin framtid på isen. Ett alternativ som det ryktats om är Nässjö IF, ett rykte som nu Oskar bekräftar från andra sidan jordklotet till svenskafans.com att det finns skäl för.Årets omsättning på spelare är raka motsatsen till fjolårets då många spelare valde att lämna. NIF som av många tippades i de nedre regionerna av serien överraskade många kritiker och tog sig till sitt fjärde raka elitseriekval. För att stanna i toppen av den nya allsvenska serien så jobbar sportgruppen i NIF hårt för att få ett minst lika slagkraftigt lag som under fjolåret.Spelare kommer och går, följ hur NIF:s trupp formas under silly season.De senaste åtta åren har försvararen Victor Svensson tillbringat i div.1 och Målilla Bandy. Nu vänder han hem till moderklubben Nässjö IF för att ta sig an ”en fantastisk utmaning”.Sex gånger har NIF nu mött Kalix i kvalsammanhang under de fyra sista åren, men inte en enda seger har det blivit mot norrlandsgänget. I kväll blev det förlust igen med 5-7 (2-5).Nässjö IF står på noll poäng i elitseriekvalet trots att laget spelar bra. I eftermiddag blev det förlust mot allsvenskt motstånd i Ljusdal, mot allsvenska norrgruppens seriesegrare, med 1-3 (0-2). Tidgare har elitserielagen Tillberga och Kalix slagit NIF med knapp marginal, 6-4 och 3-2Den första matchen på norrlandsturnén blev den andra förlusten i detta elitkval. Kalix vinner med 3-2 (2-1) trots stort bollinnehav från gästande Nässjös sida.Det ska genast sägas att Nässjö IF gjorde en riktigt bra premiärmatch i elitseriekvalet hemma i kväll mot Tillberga Västerås. Ett lag som tog tjugo poäng i elitserien den här säsongen. Men det blev till slut förlust med 4-6 efter NIF-ledning i halvtid med 2-0.Sista matchen i grundserien blev inte vad varken laget eller publiken hoppats på. Men detta rubbar inte Simon Lundströms tro på sig själv och sitt lags kapacitet. Simon ser istället fram emot elitseriemotståndet på onsdag i första kvalmatchen.