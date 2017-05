En återkomst i NIF för Richard om Jakob hamnar i VBK? Foto: Peter Johansson.

Silly Season: Solebris om en eventuell återkomst i NIF

De senaste veckorna har ryktet florerat på sociala medier att Vetlanda BK rycker i NIF:s klassmålvakt Jakob Säleby. Om utgången blir spel i grannkommunen kommande säsong för Jakob tappar NIF en rejäl pusselbit i lagbygget och i startelvan. Vem fyller då luckan som NIF:s sista utpost?





Om ett nytt samarbetsavtal blir en verklighet mellan NIF och VBK kan eventuellt en av de tre målvakterna (om Säleby spelar för VBK kommande år) vara aktuell för spel i NIF. Om det blir som man kan spåna om på förhand att Säleby tar en fast plats mellan stolparna är då Oscar Löfqvist och



Men ingen av dessa bländade klubbens lagledning under fjolåret och således är ett samtal till den f.d. NIF-målvakten Richard Solebris Andersson ett hett tips. Richard med IFK Skoghall som moderklubb bytte tidigt till IF



Så här säger Richard själv om en eventuell återkomst i NIF:



-NIF var tydliga då (inför säsongen 16/17) att det var Säleby och inte mig de ville satsa på. Klart jag blev besviken då jag inte ens fick ett kontraktförslag att ställa mig till. Jag känner så starkt för klubben och hade nog accepterat en försämring av villkoren. Klubben trodde på mig när ajg var yngre, utvecklade mig och tog mig hela vägen till elitserien. Rejält besviken helt klart men NIF ligger mig varmt om hjärtat fortfarande,



Richard är redan peprövad på allsvensk (och elitserie) nivå och det är en kille med stort NIF-hjärta som han beskriver och detta har knappast andra tillgängliga alternativ. Richard fick inte nytt kontrakt med NIF inför fjolårssäsongen (antagligen av ekonomiska skäl) till sin stora besvikelse som sagt men under samtalet med honom ser Richard en återkomst i De blåe som ett starkt alternativ inför sitt beslut om kommande säsong.



-För det första har jag hittills inte hört något från NIF så det är svårt att ta någon ställning alls till en återkomst men det är så klart ett starkt alternativ. Jag har fått förslag och haft kontakt med flera andra klubbar, vissa hörde väldigt tidigt av sig men jag trivs bra på mitt arbete som idrottslärare i Aneby, har nyligen köpt hus utanför Nässjö och väntar i sommar mitt och sambons första barn och då givetvis väldigt rotad i staden Nässjö som jag också trivs i.



-Jag har sagt till andra klubbar att pendling inte är aktuellt fast kontraktsförslagen ibland varit väldigt bra, Vart jag än spelar nästa år så ska det vara i harmoni med det övriga livet med totalrenovering av ett hus, första barnet, arbete o.s.v. Men skulle NIF ta kontakt så skulle jag absolut lyssna och sedan köra med raka kort av vad jag förväntar mig och mina förutsättningar och lyssna på deras förväntningar säger en bestämd men klart målmedveten Richard.



Vill inte göra mina medspelare besvikna

-Skulle jag spela i allsvenskan och NIF igen så vill jag verkligen ta mig an utmaningen till 100% eller inte alls. Jag måste ge försäsongen en rejäl chans och plats i förberedelserna för jag vill inte göra mina medspelare besvikna.



-Under fjolårssäsongen blev det spel i div1 och Malmbäcks IF av smidighetsskäl och att jag inte ville pendla. Under säsongen hörde dock elitserieklubbar av sig då de hade kris på målvaktssidan men det blev aldrig riktigt intressant. Även om spel i div 1 var ett steg ner mot allsvenskan så tappar man inte allt på ett år. Tempot och kvalitén är sämre men jag utvecklades ändå tycker jag och att utvecklas är något jag alltid strävar efter oavsett förutsättningarna.



Nässjö är tryggheten och stabiliteten nu. NIF ligger mig varmt om hjärtat och hoppas verkligen klubben följer med den positiva utveckling Nässjö som stad nu befinner sig i. Förhoppningsvis vet jag inom en snar framtid mer om vart jag spelar bandy under kommande säsong.





Inget är i skrivande stund klart men spekulationerna är i full gång och då NIF behöver en till målvakt av klass för att stanna kvar i toppen av den nya superallsvenskan tar nu redaktionen en titt på alternativa ersättare men framförallt enligt redaktionen det mest självklara, nämligen Richard Solebris AnderssonOm ett nytt samarbetsavtal blir en verklighet mellan NIF och VBK kan eventuellt en av de tre målvakterna (om Säleby spelar för VBK kommande år) vara aktuell för spel i NIF. Om det blir som man kan spåna om på förhand att Säleby tar en fast plats mellan stolparna är då Oscar Löfqvist och Philip Svensk tillgänglig för ett sådant avtal.Men ingen av dessa bländade klubbens lagledning under fjolåret och således är ett samtal till den f.d. NIF-målvakten Richard Solebris Andersson ett hett tips. Richard med IFK Skoghall som moderklubb bytte tidigt till IF Boltic för att sedan hamna i Nässjö IF för gymnasiestudier. i den blåa dressen slog han sedan igenom med dunder och brak innan han lämnade för Tranås BoIS. Efter Tranås bar det iväg till IFK Motala i elitserien för att sedan återvända till Nässjö IF där det blivit en hel del säsonger för den närspelssäkre och av de egna lagkamraterna omtyckta målvakten född 1990.Så här säger Richard själv om en eventuell återkomst i NIF:-NIF var tydliga då (inför säsongen 16/17) att det var Säleby och inte mig de ville satsa på. Klart jag blev besviken då jag inte ens fick ett kontraktförslag att ställa mig till. Jag känner så starkt för klubben och hade nog accepterat en försämring av villkoren. Klubben trodde på mig när ajg var yngre, utvecklade mig och tog mig hela vägen till elitserien. Rejält besviken helt klart men NIF ligger mig varmt om hjärtat fortfarande,Richard är redan peprövad på allsvensk (och elitserie) nivå och det är en kille med stort NIF-hjärta som han beskriver och detta har knappast andra tillgängliga alternativ. Richard fick inte nytt kontrakt med NIF inför fjolårssäsongen (antagligen av ekonomiska skäl) till sin stora besvikelse som sagt men under samtalet med honom ser Richard en återkomst i De blåe som ett starkt alternativ inför sitt beslut om kommande säsong.-För det första har jag hittills inte hört något från NIF så det är svårt att ta någon ställning alls till en återkomst men det är så klart ett starkt alternativ. Jag har fått förslag och haft kontakt med flera andra klubbar, vissa hörde väldigt tidigt av sig men jag trivs bra på mitt arbete som idrottslärare i Aneby, har nyligen köpt hus utanför Nässjö och väntar i sommar mitt och sambons första barn och då givetvis väldigt rotad i staden Nässjö som jag också trivs i.-Jag har sagt till andra klubbar att pendling inte är aktuellt fast kontraktsförslagen ibland varit väldigt bra, Vart jag än spelar nästa år så ska det vara i harmoni med det övriga livet med totalrenovering av ett hus, första barnet, arbete o.s.v. Men skulle NIF ta kontakt så skulle jag absolut lyssna och sedan köra med raka kort av vad jag förväntar mig och mina förutsättningar och lyssna på deras förväntningar säger en bestämd men klart målmedveten Richard.-Skulle jag spela i allsvenskan och NIF igen så vill jag verkligen ta mig an utmaningen till 100% eller inte alls. Jag måste ge försäsongen en rejäl chans och plats i förberedelserna för jag vill inte göra mina medspelare besvikna.-Under fjolårssäsongen blev det spel i div1 och Malmbäcks IF av smidighetsskäl och att jag inte ville pendla. Under säsongen hörde dock elitserieklubbar av sig då de hade kris på målvaktssidan men det blev aldrig riktigt intressant. Även om spel i div 1 var ett steg ner mot allsvenskan så tappar man inte allt på ett år. Tempot och kvalitén är sämre men jag utvecklades ändå tycker jag och att utvecklas är något jag alltid strävar efter oavsett förutsättningarna.Nässjö är tryggheten och stabiliteten nu. NIF ligger mig varmt om hjärtat och hoppas verkligen klubben följer med den positiva utveckling Nässjö som stad nu befinner sig i. Förhoppningsvis vet jag inom en snar framtid mer om vart jag spelar bandy under kommande säsong.

0 KOMMENTARER 109 VISNINGAR 0 KOMMENTARER109 VISNINGAR CHRISTOFFER MYRSÄTER

2017-05-10 19:44:01

ANNONS:

Fler artiklar om Nässjö

Nässjö

2017-05-10 19:44:01

Nässjö

2017-05-06 22:40:44

Nässjö

2017-05-05 15:28:00

Nässjö

2017-04-30 17:30:44

Nässjö

2017-04-24 20:36:14

Nässjö

2017-04-20 22:54:00

Nässjö

2017-04-17 13:17:00

Nässjö

2017-04-16 14:07:00

Nässjö

2017-03-19 12:00:11

Nässjö

2017-03-10 07:49:41

ANNONS:

De senaste veckorna har ryktet florerat på sociala medier att Vetlanda BK rycker i NIF:s klassmålvakt Jakob Säleby. Om utgången blir spel i grannkommunen kommande säsong för Jakob tappar NIF en rejäl pusselbit i lagbygget och i startelvan. Vem fyller då luckan som NIF:s sista utpost?I samband med Supporterklubben Röda Bollens årsfest presenterade spelande tränaren Patrik Gustavsson Thulin sitt och lagets tredje nyförvärv i nygamla Oskar Bouveng.Här samlar redaktionen övergångar i bandyallsvenskan. Stämmer inte något? bör något läggas till? mejla: kbulten@hotmail.comViktor "Linkan" Lindqvist har varit med på hela resan, från botten till toppen av allsvenskan med sitt NIF. Men när han nu kliver in i sin 14:e säsong inom Nässjö IF:s organisation finns det fortfarande en station kvar på resan, elitserien.Det sägs att bandyspelare har världens längsta försäsong. Klart är i.a.f. att Martin Lindqvist ser fram emot den och en ny bandysäsong i laget som han under ungdomsåren var främsta rivalen.Spelare kommer och går, följ hur NIF:s trupp formas under silly season.Oskar Bouveng vistas just nu i Sidney, Australien men trots de varma breddgraderna funderar den snabbe och offensivt lagda bandyspelaren på sin framtid på isen. Ett alternativ som det ryktats om är Nässjö IF, ett rykte som nu Oskar bekräftar från andra sidan jordklotet till svenskafans.com att det finns skäl för.Årets omsättning på spelare är raka motsatsen till fjolårets då många spelare valde att lämna. NIF som av många tippades i de nedre regionerna av serien överraskade många kritiker och tog sig till sitt fjärde raka elitseriekval. För att stanna i toppen av den nya allsvenska serien så jobbar sportgruppen i NIF hårt för att få ett minst lika slagkraftigt lag som under fjolåret.De senaste åtta åren har försvararen Victor Svensson tillbringat i div.1 och Målilla Bandy. Nu vänder han hem till moderklubben Nässjö IF för att ta sig an ”en fantastisk utmaning”.Sex gånger har NIF nu mött Kalix i kvalsammanhang under de fyra sista åren, men inte en enda seger har det blivit mot norrlandsgänget. I kväll blev det förlust igen med 5-7 (2-5).