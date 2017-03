Victor återvänder till NIF och blir första nyförvärvet

De senaste åtta åren har försvararen Victor Svensson tillbringat i div.1 och Målilla Bandy. Nu vänder han hem till moderklubben Nässjö IF för att ta sig an ”en fantastisk utmaning”.

0 KOMMENTARER 189 VISNINGAR 0 KOMMENTARER189 VISNINGAR CHRISTOFFER MYRSÄTER

2017-03-19 12:00:11

Victor Svensson, är försvarsspelaren som lämnade NIF redan som junior för att spela för Lodjuren i Målilla Bandy. Totalt blev det åtta lyckade och uppskattade säsonger för Victor i röd-vitt som nu har skrivit på ett 2-års kontrakt med Nässjö IF, De blåe.-Det fanns utöver NIF tre andra klubbar som hörde av sig på både div 1-nivå och allsvensk nivå. Bl.a. Tranås BoIS som även var först men om jag skulle byta klubb så fanns det bara Nässjö IF med i bilden berättar Victor som inte gör någon hemlighet av sina känslor för moderklubben.-Nässjö IF och dess sport grupp hörde av sig i februari och vi har både pratats vid och träffats sedan dess och det har skött på ett mycket proffsigt sätt och på den vägen är det.-Att få återvända till NIF känns som en fantastisk och häftig utmaning, jag längtar redan till nästa säsong och det ska även bli roligt att få spela på andra arenor än ute i skogen säger Victor med glimten i ögat.Det går inte att missta känslorna för moderklubben då Victor berättar att han har följt NIF väl genom åren. Han har sett så många hemmamatcher som tillåtits i den nyblivna pappan och bandyspelarens fullspäckade liv.-Jag såg flera matcher bl.a. i elitseriekvalet och känslan är att laget inte alls är långt efter de sämre elitserielagen.Ny utmaning, nytt lag. Men det är åtta år med bra minnen och erfarenheter Victor bär med sig från sitt bandyspelande i Målilla.-Det har varit en väldigt bra och fin tid i Målilla där jag fått mycket och stort förtroende och uppskattning i klubben och dess supporters (frejdiga Happy Clappers). Jag har varit delaktig i värvningar och mycket runt klubben. Nu ska jag som småbarns-pappa bara koncentrera mig på bandyspelet och det känns skönt. Även att inte pendla underlättar en hel del säger Victor och fortsätter:-Tidigare har det varit jobb, hem snabbt för att höra Johan Hedbris (målvakt i Målilla och ett förflutet på bandygymnasiet i Nässjö) tuta utanför, träna och sedan hemma sent. Det blir inte mycket tid för familjen då.I flera av de tillbringade säsongerna i Målilla har Victor burit kaptensbindeln och vid tre av de fem senaste åren har han även blivit korad till vinnare av ”säsongens lodjur” som man kan läsa om på Målillas hemsida. En liga där det utses alla seriematchers mest framträdande lirare som belönas med 1,2 eller 3 stycken lodjur för sin insats.Faktum är att Victors pappa, Lars Svensson var hjälptränare i dagens spelande tränare Patrik Gustavsson Thulins ungdomslag och nu ska alltså ”PG” träna Victor och på så vis kanske man kan säga att cirkeln är sluten. Eller en start på en helt ny resa?-Jag väljer att inte sticka ut hakan, jag ska göra mig förtjänt först och främst av att få spela och en plats i laget säger Victor ödmjukt men med en stor portion förhoppning angående den kommande säsongen som inom kort ska ta sin början.-Jag vet inte vad de i laget har haft eller har som mål men det vore roligt att komma så högt som möjligt i den nya ”superallsvenskan”.När Säsongen 17/18:s första nyförvärv ska beskriva sig som spelare för sina nya supporters i Stinsen Arena beskriver sig Victor som en försvarare likt NIF:s Simon Lundström.-Jag tror att i en modern bandy ska man kunna spela både offensiv och defensiv bandy. Kunna följa med i uppspelen som försvarare men annars är mina främsta kvalitéer defensiven och ”tennisspel”. Jag har nog haft en roll i Målilla som Simon Lundström i NIF.-Jag har gått den långa vägen och utvecklat mitt spel och är väldigt glad över att få denna chansen till spel i Nässjö IF.Den spelande tränaren i NIF, Patrik Gustavsson Thulin är nöjd med att värva hem en ur- NIF:are med de egenskaper han tycker laget behöver men även för att öka och stärka upp konkurrensen i truppen.-Vi får en NIF:are i grunden som både bor och jobbar i Nässjö. Han har nu gjort ett antal år i Målilla och börjat testa och satsa rejält för att ge sig själv chansen att blir bra på högre nivå. Vi har under tiden haft bra koll på honom i Målilla där han har varit lagkapten och haft en ledande roll och även gjort det riktigt bra säger ”PG” nöjt och fortsätter:-Det är dags att Victor nu får chansen och får kämpa om en plats i de bakre leden i NIF. Vi har haft turen i år med skador generellt sätt i de bakre leden där vi bara haft tre backar och en libero att tillgå och i.o.m. denna värvningen kommer vi stärka upp och öka konkurrensen i truppen som är nog så viktig för att triggavarandra till utvecklingBakom värvningen av Victor finns också att man i NIF tycker sig ha hittat egenskaper laget behöver.-Det är en högre nivå nu i nya allsvenskan men vad jag har sett är det en libero som är bra på tennis, har bra skridskoteknik, läser spelet bra och är en positiv auktoritet i försvaret. Jag hoppas han tar en fortsatt ledande roll nu i sitt nya lag och krigar med Hampus Swärdh på libero-platsen.Namn: Victor SvenssonLängd: 178cmVikt: 76kgFödd: 1990Klubbar: Nässjö IF, Målilla BandyAktuell: Nyligen skrivit på 2 år för Nässjö IF och säsongen 17/18:s första nyförvärv Nu vänder han hem till moderklubben Nässjö IF för att ta sig an ”en fantastisk utmaning”.Sex gånger har NIF nu mött Kalix i kvalsammanhang under de fyra sista åren, men inte en enda seger har det blivit mot norrlandsgänget. I kväll blev det förlust igen med 5-7 (2-5).Nässjö IF står på noll poäng i elitseriekvalet trots att laget spelar bra. I eftermiddag blev det förlust mot allsvenskt motstånd i Ljusdal, mot allsvenska norrgruppens seriesegrare, med 1-3 (0-2). Tidgare har elitserielagen Tillberga och Kalix slagit NIF med knapp marginal, 6-4 och 3-2Den första matchen på norrlandsturnén blev den andra förlusten i detta elitkval. Kalix vinner med 3-2 (2-1) trots stort bollinnehav från gästande Nässjös sida.Det ska genast sägas att Nässjö IF gjorde en riktigt bra premiärmatch i elitseriekvalet hemma i kväll mot Tillberga Västerås. Ett lag som tog tjugo poäng i elitserien den här säsongen. Men det blev till slut förlust med 4-6 efter NIF-ledning i halvtid med 2-0.Sista matchen i grundserien blev inte vad varken laget eller publiken hoppats på. Men detta rubbar inte Simon Lundströms tro på sig själv och sitt lags kapacitet. Simon ser istället fram emot elitseriemotståndet på onsdag i första kvalmatchen.Sent under tisdagskvällen blev det klart, rutinerade spelaren och NIF-produkten Patrik Styrbjörn gör comeback lagom till spel om serieseger och elitseriekval.Han har 4 säsonger i A-laget och 3 i juniorlaget, han har även gistaltat som lagkapten i NIF. Nu är han inne på 3:e med IFK Kungälv. En match återstår och även om han ska göra allt för att NIF ska få en så tuff match som möjligt finns känslorna för De blåe kvar.Det började trögt och inte alls planenligt men då Markus Magnusson efter bara några sekunder in i andra halvlek satte 0-2 var det NIF för hela slanten på Råslätts IP. Till sist seger med 1-8 (0-1) och då Motala hemmaslog Kungälv är NIF nu klara för sitt fjärde raka elitseriekval.Med endast två omgångar kvar av Allsvenskan södra och allt i egna händer, då tycker ass. tränare Björn Runbom att det är dags att folk får upp ögonen för hans NIF efter en säsong med många gånger riktigt bra bandyspel.