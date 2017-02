2017-02-04 15:00

Lidköpings AIK - Nässjö



Viktor Hulthammar är hemma igen från junior-VM i Ryssland där det svenska laget föll i sudden mot Ryssland i finalen efter en mållös match vid full tid. Hulthammar gjorde sex VM-mål och vill nu fortsätta måljubla i NIF igen. Bild: Angelica Öijerstedt.

Viktor hemma igen som målskytt i fem VM-matcher

Viktor Hulthammar fick måljubla sex gånger för egna mål i junior-VM i Ryssland. Det var mycket nära ett svenskt guldjubel i Syktyvkar också. Hemmanationen avgjorde till slut finalen sex minuter in i "sudden" efter 0-0 vid full tid.





- Vi skulle ha vunnit det här i "sudden" för innan deras mål blir vi berövade en given straff när Max Mårtesson (Västerås) är igenom i deras straffområde och blir nergjord. På kontringen efteråt avgör ryssarna. Det var förstås väldigt surt slut på ett annars riktigt bra VM från vår sida, tyckte Viktor innan kvällens träning med NIF.



Det var väldig svårspelad och hoppig is i finalen. Inget av lagen skapade egentligen så där jätteheta målchanser under ordinarie speltid.



- Huvuddomaren var rysk och linjedomarna svenska. Men alla utom domarna var nog överens om att vi gick miste om en straff på rysk mark som kunde betytt JVM-guld till



När det svenska laget kom fram till Syktyvkar var det 30 grader kallt som laget fick träna sitt första pass i.



All energi på NIF nu

I U-17-VM senast fick Viktor brons, nu ett snäpp högre alltså med silver.



- Kommer jag med i U 21-VM nästa gång får vi hoppas att det blir tredje gången gillt med ett VM-guld. Nu får jag lägga all energi på NIF. Jag följde NIF:s match mot Blåsut på nätet där borta i Ryssland och det var härligt att följa alla målen. Att både A-laget och juniorerna (mot Hammarby) gjorde elva mål var förstås en häftig helg. Kunde förstås blivit ännu häftigare om vi fått den där straffen i Ryssland.



Philip stark målskytt också

Philip Lindqvist, VBK-lånet som brukar spela i NIF:s A-lag, gjorde ungefär lika många mål som Viktor under detta JVM.



- Det blev lite fel i målstatistiken på honom, men jag tror han gjorde något mer mål än mej i turneringen.



De två JVM-spelarna, med målskyttet tydligen väl inställt nu, lär få spela tillsammans igen redan på lördag i NIF.



- Vi tar ut laget först på fredag efter träningen. Philip tränar med oss den kvällen, avslöjar NIF-tränaren Patrik "PG" Gustavsson Thulin.



"PG" är medveten om att det är en mycket tuff uppgift att möta LAIK på bortais.

- Vi har fyra svåra matcher kvar mot LAIK,



LAIK vann åtta raka matcher

Efter åtta raka vinster spräcktes Lidköpings segersvit i lördags i Karlstad borta mot



Samma siffror, 5-2, vann NIF med hemma mot LAIK innan de åtta raka vinsterna började för västgötarna som noterat följade vinstrad: Jönköping borta 3-11, Tranås hemma 8-1,



En imponerande segersvit och NIF vet förstås vad som väntar nu när det ska avgöras i de fyra sista omgångerna om det ska bli ett fjärde raka elitseriekval. Efter matchen mot LAIK väntar serieledande Motala på fredag kväll i Stinsen Arena. Här kan förstås NIF bädda för en stor publikmatch med en seger i helgen i Lidköping.



Allt i egna händer

För Hulthammar och flera NIF-juniorer gäller det Lidköpings-resa både på lördag med A-laget och även på söndag med J 20-laget som möter Villa.



- Det är bara kul att resa till Lidköping när varje match är så viktig. Vi har ju också allt i egna händer både i A-laget och juniorlaget om det ska bli elitseriekval och JSM-slutspel.



Matcherna i den femtonde omgången på lördag är: Jönköping-Boltic. Tranås Bois-Frillesås, Lidköpings AIK-Nässjö IF, Blåsut/Vänersborg-Motala, Katrineholm-Kungälv.



2017-02-01 21:30:49

