Delad poäng i derbyt - Jimmy Jeschinsky tillbaka i spel

Örebro och Nitro/Nora spelade 3-3 i Behrn Arena. Gulsvarts mål gjordes av Lars Buskqvist, Johannes Camilton och Alexander Sundström.

ÖSK hade grepp om matchen i 80 minuter och en till synes stabil tvåmålsledning, men 2 utvisningar och ett nervöst och darrigt försvarsspel gjorde att även gårdagens match slutade oavgjort sedan Nora gjort 2 mål i matchens slutskede. ÖSK hade till matchen ändrat lite i laget sedan annandagsderbyt och med Victor Janérs som mittfältare så fick ÖSK mer fart i anfallen, Victor var tillsammans med Alexander Sundström klart bäst i gårdagens hemmalag. ÖSK kostade också på sig att bränna en straff i första halvlek då Lasse B[ uskqvist ] missade målet och det blev inget ledningsmål den gången. 1-0 i första halvlek kom genom en snygg genomåkning av Alexander Sundström och det blev halvlekens enda mål i en väldigt tillknäppt och avvaktande första del ( www.oskbandy.se ).

I andra halvlek kunde Nora kvittera till 1-1 på hörna, men efter målet så var det ÖSK som tog tag i matchen och fick tryck på de rödklädda, I den 65e minuten kom matchens snyggaste mål då Johannnes Camilton bröt in från kanten och fintade bort både försvar och målvakt, och snyggt kunde lägga in 2-1 målet. Bara 5 minuter senare ökade Lasse Buskqvist på till 3-1 och det kändes att de gulsvarta hade grepp om matchen. Men som skrevs i inledningen så släppte ÖSK in motståndarna i matchen och fick åter nöja sig med en poäng då slutsignalen ljöd ( www.oskbandy.se ).

