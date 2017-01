Gulsvart föll trots ledning med 3-0 - Tveksamt mål för gästerna vändpunkten

Örebro förlorade mot Borlänge Peace & Love med 5-10 (4-6). Gulsvarts mål gjordes av Sebastian Brandt, Lars Buskqvist och Jesper Ekström.

Gulsvart

Borlänge Peace & Love

ÖSK fick som sagt en smakstart i matchen och ledde med 3-0 efter att Sebastian Brandt x 2 och Jesper Ekström nätat. Efter detta så tryckte gästerna upp 4-5 man och pressade ÖSK högt upp och gav inte ÖSK någon tid att bygga upp spel , tyvärr hade de gulsvarta inget svar på detta och P&L Borlänge kunde ta över matchen helt. I paus hade de blåklädda vänt och ÖSK:s 3-0 ledning var hastigt och mindre lustigt underläge med 4-6 när pausvilan ljöd. I andra halvlek dröjde det 20 sekunder innan Borlänge gjort 4-7 och även om det var massor med tid kvar så kändes det som om luften gick ur ÖSK. Borlänge fortsatte i ett högt tempo med några riktiga fartspelare som kunde åka igenom ett allt mer konfunderat ÖSK. Slutresultatet skrevs till 5-10. Man får väl helt enkelt säga att Borlänge var ett mycket bättre lag än ÖSK igår, och med spelare som Pekka Rintala och Felix Callander som hade en helt annan fart än våra gulsvarta så blev det en odiskutabel seger för Borlänge ( www.oskbandy.se ).

Jacob Claesson

Jag tycker det är horribelt att de får det [(målet)]…. En kille ramlade och glider med bollen med skridskorna först. Så jag kan inte ta bollen med händerna, då skär jag upp huvudet och allting. Jag kunde bara gå dit med benskydden, vilket gör att han åker rakt in i mig. Då var ju bollen lös, och de kunde slå in den…. När de får 7–4 där, då ska vi ha frislag. Hade vi fått det och 6–5 ... Så det blev lite matchavgörande, tyvärr. Jag brukar inte vilja skylla på domarna, men jag tycker att det är för låg nivå och inte se det…. Så jag tycker faktiskt att, när vi kämpar hårt för det, då kan vi önska mer av domarinsatsen att de inte ska gå in och avgöra på det sättet som det blev. Där gick energin ur oss. Där dör ju matchen på grund av det. Sen att vi förlorade med fem mål i slutet... Det rann i väg i slutet, sista tio minuterna trodde vi inte på det heller…. Borlänge var bra, men det kanske var vi som gjorde dem bra... (Fiedler, www.na.se ).



Källförteckning



Fiedler, Eric. "ÖSK-målvakten Rasade Efter Omdiskuterade Målet: 'Kan Inte Ta Bollen - Då Skär Jag Upp Hela Huvudet'." www.na.se. Nerikes Allehanda, 6 Jan. 2017. Web. 8 Jan. 2017. <http://www.na.se/allsvenskan/norra/osk-malvakten-jacob-claesson-rasade-efter-omdiskuterade-malet-kan-inte-ta-bollen-da-skar-jag-upp-hela-huvudet>.

"ÖSK Klarade Inte Borlänges Press." www.oskbandy.se. Örebro SK Bandy, 7 Jan. 2017. Web. 8 Jan. 2017. <http://www.laget.se/oskbandya/news/4922163/OSK-klarade-inte-Borlanges-press->.

förlorade, trots tidig ledning, motbeklagar sig över en specifik händelse: