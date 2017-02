Gulsvart vann förgäves mot Västanfors - Pär Eriksson slutar som huvudtränare

Örebro vann mot Västanfors med 8-6 (3-4). Gulsvarts mål gjordes av Lars Buskqvist, Johannes Camilton, Andreas Ingemarsson, Niclas Larsson och Alexander Strand.

Lite surt när vi är så pass nära…. Det var en konstig match. Vi gick ikapp när vi var två man mindre…. Det var väldigt nära, och riktigt dramatiskt till slutet. Vi hade några bredvid oss som sade till oss att Falun gjorde mål slutet [(mot Nitro/Nora)]…. När det blev som det blev är det klart att jag känner besvikelse. Men vi gick för det och kan inte göra mer än att vinna vår match…. Det är bra att bli trea i den här jämna serien, det får vi vara nöjda med ändå. Vi följer den plan vi satt upp och är klara för superallsvenskan nästa säsong. Men lite surt när vi är så pass nära. Vi kanske inte är redo men det hade varit läropengar att vara med i ett kval…. Klubben får söka någon annan [(på frågan ”om han blir kvar som huvudtränare?”)]…. Men jag kommer säkert att vara med i någon roll i klubben…. Det tar mycket tid och jag har jobbet på Ahlsells i Hallsberg att tänka på…. Jag kan inte säga något om det [(på frågan ”om Buskqvist fortsätter?”)] Man vet aldrig med Lasse, det kanske blir en säsong till (Brändh, Nerikes Allehanda ).

Västanfors IP, 16:45: Ställningen var 7-6 till Örebro på övertid då Andreas Ingemarsson tog bollen i beslag och skar in mot mitten, avfyrade en projektil som hittade in i nätmaskorna precis under ribban…Nittio minuter tidigare:vaktade målet dåi matchminut ’1 kom igenom på ena kanten och försökte med ett inspel in mot mitten av banan. I påföljande matchminut togledningen då en gulsvart spelare attackerade diagonalt mot mål och spelade in bollen snett bakåt till en friställd. I matchminut ’2 fickhörna vilkenavslutade på mål. Fyra minuter senare togned en lyra och testade skott på mål vars returrakade in till 2-0 förEfter den lovande inledningen fickgöra en räddning i matchminut ’7. Två minuter senare skötutanför. I samma matchminut fickhörna vilken sköts över mål. Två minuter senare attackeradepå egen hand vilket genererade frislag. Efter kvarten spelad fickåterigen hörna och den sköts utanför. I matchminut ’21 komi ett genombrott med boll men isolerades avförsvar. I samma ögonblick hadeskott på mål.reducerade till 1-2 via ett präktigt långskott i krysset. I efterföljande matchminut hadeskott på mål men målet uteblev för ”meste målskytten”. I matchminut ’25 slarvades det iförsvar och ett felpass föranledde attlade beslag på bollen, ställdeförsvar och spelade bollen till en anstormande spelare på vänsterkanten. Ögonblicket senare var kvitteringen ett faktum.I matchminut ’26 försöktespela in bollen från ena kanten men ingen mottagare fanns tillgänglig i mitten av banan. I påföljande matchminut hadeskot t i ribban, och returen tvingadetill en benparad. I ’28 fickhörna efter det att ett präktigt långskott avfyrats nära mittlinjen. Den skulle dock bli resultatlös. I ’29 fick Strand till ett skott på mål, som genererade hörna. I samband med att hörnan slogs och bollen rulla in i straffområdet fickstraff.förvaltade den till 3-2 –återigen i ledning.Två minuter senare avfyradeett långskott på mål. I samband med detta ville Örebro ha straff ånyo, men domaren valde att fria. Istället fickstraff i nästa ögonblick, vilket innebar kvittering 3-3.I matchminut ’35 togledningen då en spelare slog till på ett tillslag och satte bollen i krysset. Hemmalaget tog successivt över matchen och hade ytterligare en hörna i matchminut ’38. Två minuter senare hadeett långskott på mål. Den första halvleken rundades av med att bollen spelades in till, som dock inte nådde bollen och den slank ut över kortlinjen.Den andra halvleken inleddes med attgjorde 5-3 i matchminut ’49. Tåget gick förbi– gick det även för? Tre minuter senare tillförskaffade sig Örebro en hörna och i samband med detta fickutvisning.reducerade – trots detta – viasom slog in en retur.I matchminut ’58 drabbadesåterigen av utvisning och blev decimerade.stack upp ochfick göra ännu en räddning. Därefter följde ställningskrig på mitten av plan innankvitterade till 5-5. Fem minuter senare gjorde6-5 viaoch dessförinnan haderäddat en hörna. Tre minuter senare gjorde7-5 genomvar dock inte uträknade och reducerade via hörna i matchminut ’82. Fyra minuter senare ficksin andra straff och den sköts i ribban. Men närmare än så kom inte, huvudtränare, kommenterar:saknades