Revanschen uteblev - Spöket Ljusdal fortsätter att gäcka Gulsvart

Örebro förlorade mot Ljusdal med 3-6 (1-3). Gulsvarts mål gjordes av Lars Buskqvist, Jacob Edström och Jesper Ekström.

Örebro

Ljusdal

Det var ingen dans på rosor när ÖSK Bandy blev uppbjudna av seriesegrarna under lördagen. En sur 3-6-förlust var kanske ingenting som serietvåorna ville ha med sig in i kampen om kvalplatsen [(till Elitserien )]…. Seriesegrarna Ljusdal var en svår nöt att knäcka för ÖSK Bandy trots att Jesper Ekström satte det inledande målet i matchen efter sex spelade minuter. För sedan kontrade Ljusdals Mattias Sand och seriens poängkung Jonas Pettersson snabbt och vände det lilla övertag som ÖSK Bandy roffat åt sig.... Sand satte 1-1 i den tolfte minuten med hjälp av Mikhail Svechnikov. Och Jonas Petterssons supersnygga 3-1-mål fick ÖSK Bandy att tappa sitt tempo…. 3-1 efter första halvlek blev till 4-1 efter nio minuter in i andra halvlek då Mikhail Svechnikov kom loss och kunde öka pressen på ÖSK Bandy ytterligare. ÖSK försökte kontra mot slutet av matchen när Jacob Edström och Sebastian Brandt försökte minska gapet i målstatistiken. Men det räckte inte och matchen slutade 6-3 till Ljusdal ( Nerikes Allehanda ).



Lars Buskqvist

Vi fick en bra start med ledningsmålet, men Ljusdal kom tillbaka nästan direkt på en hörna. Dom är ju väldigt starka, helt klart…. Inne i omklädningsrummet i halvtid kände vi att vi var med. Och att vi skulle försöka stänga igen hemåt för att få fler chanser framåt. Vi var rätt nöjda med dom chanserna vi skapade i första halvlek. Men Ljusdals Jonas Pettersson var på topp som vanligt. Det gäller ju att liksom ha koll på honom. Han fick några lägen för många och vi försöker alltid att hålla honom nere. Det var det vi pratade om…. Jo, det gör det [(på frågan ”om reduceringsmålet väckte ÖSK ?”]). Sen när dom hade 2-1 hade vi kanske två eller tre målchanser där jag nästan fick till det. Men det var egentligen dumt när jag försökte göra tunnel på seriens minsta målvakt. Han har ju inte långt ner till isen så att säga. Men hade vi gjort 2-2 där hade vi varit med tror jag…. Ljusdal har ju några riktigt skickliga spelare som rör till det för oss ibland. Han den där Mikhail är väldigt duktig. Vi är med i matchen men vi behöver väl kanske göra en ännu bättre prestation för att kunna rå på dom rejält…. Vi ska möta Västanfors borta nästa lördag. Vi åker dit för att vinna och försöka ta oss till kvalet. Vi har en hög lägstanivå, men vi kan bli lite nere ibland och fundera lite för mycket. Vi har ju haft en hel del nya spelare att spela in. Sen försöker vi stärka upp oss oavsett inför nästa år…. Vi är väl inte riktigt klara för Elitserien än. Men det vore kul om vi kunde ta ett kval ändå och få känna lite på den pressen. För ett kval utvecklar ju spelet en hel del. Men först ska vi ha revansch mot Västanfors. Vi spelade oavgjort sist. Serien är inte slut än ( Nerikes Allehanda ).



Lars Buskqvist

Nerikes Allehanda

Örebro

Alexander Sundström

Källförteckning



förlorade mot serieledarenVeteranenkommenterar:Avslutningsvis menaratt det var synd att han inte fick fira sin 400:e match som vinnare (). Isaknadessom skadat nyckelbenet.Nielsen, Veronika Ljung. "Lasses 400:e Seriematch - Då Förlorade ÖSK Bandy." Nerikes Allehanda[Örebro] 19 Feb. 2017, Sporten sec.: 11. Print.