Gulsvart förlust - Rutinerat Nitro/Nora och svårspelad is sänkte Örebro

Örebro förlorade Annandagsderbyt med 6-4. Gulsvarts mål gjordes av Sebastian Brandt, Lars Buskqvist, Johannes Camilton och Jesper Ekström.

förvaltade avslaget och redan i matchminut ’1 fickhörna. Den tog sedermera i stolpen och i nästa ögonblick hade hemmalaget skott i ribban. Det var docksom skulle ta ledningen i matchminut ’4 via. I efterföljande matchminut testadeskott på mål. Två minuter senare testadeskott, vilket gick över mål. I matchminut ’10 komi ett friläge menlade beslag på bollen. Några ögonblick senare fickåterigen hörna vilken kulminerade i attsköt bollen i mål. Ett par minuter senare fickfrislag vilket tog påuppställda mur.kunde till slut rusa ut och säkra bollen i egen ägo.Efter en kvart spelad fickiväg ett skott på mål. Returen slogs i mål men blev bortdömt. Hemmalaget skrapade ihop ännu en hörna vars avslut gjorde att bollen dansade på mållinjen för ett ögonblick innan den rensades bort. Fem minuter senare kunde veteranengeledningen. I matchminut ’24 kunde han, via ett renodlat friläge mot, göra ytterligare ett mål till 3-1. Ett par minuter senare stackupp och hade skott på mål menstod i vägen; både för skottet och den retur han lämnade. Efter en dryg halvtimme spelad fickhörna vilken inte renderade i någon reell målchans. Innan det attgjorde 4-1 hadeett frislag över mål. I matchminut ’37 stackupp med skott på mål innanreducerade viai ett läge som fick sin begynnelse med ett frislag. I matchminut ’44 gjorde5-2.Med blott en minut spelad av den andra halvleken gjorde3-5 via. I matchminut ’47 fickhörna och i nästa ögonblick fickfrislag vilket sköts utanför. I matchminut ’49 fickhörna vilken slogs påmur. I matchminut ’51 fickiväg ett skott på mål. I nästa stund svaradeför en genomskärare på offensiv planhalva men avslutet slogs utanför mål. I nästa ögonblick försöktemed inspel men det var ingen mottagare centralt i banan. I matchminut ’55 fickhörna vilken slogs på mål. I nästa ögonblick togemot bollen med ryggen mot mål, vände om men hann brytas ganska omgående.uppvaktades bryskt avoch fick inte mycket utrymme att jobba på.tacklade vårdslöst vid ena hörnflaggan ochfick förmånen att spela med en man mer.fick hörna i matchminut ’59 och den tog påuppställda mur. I nästa ögonblick hadeskott på mål, ochkom i djupled med boll. Sedan var det dags för time-out.Efter paus komrunt på kanten men ströps avförsvar.testade också skott över mål. Två minuter senare räddadefriläge och sedan följde lite ställningskrig på mitten. I matchminut ’68 fickhörna vilken inte ställde till det nämnvärt för, och i nästa ögonblick hadelångskott som gick över mål.hade ytterligare något långskott mot mål innan, tidigare i, ökade påledning till 6-3. I matchminut ’80 reduceradepå hörna viatill 6-4. Fem minuter senare försökteett inspel från ena kanten men bollen rensades bort attförsvar. I samband med attbegärde time-out kom hemmalagetsi ett argument med. Den hela kulminerade i att den sistnämnde visades ut. I matchminut ’87 stackupp menräddade även denna gång.var inte uträknade utanskrapade via en bolltransport ihop en hörna vilken dock inte renderade någon reell målchans. På övertid testadeatt kasta långt men närmare änskott på mål kom inte. På övertid skullefå göra ytterligare en räddning ochfixa en hörna vilken slogs på mål. Slutresultatet fastställdes dock till 6-4 förSammantaget en match därrutin plus speciella yttre förhållanden avgör till deras fördel. Isaknadesoch, och sedan tidigare