Bandyfinalen tillbaka i Uppsala

Efter fem år i Stockholm kommer bandyfinalen åter spelas på ”Studan”.

Under måndagen kom säkert ett välkommet besked för många bandyentusiaster. Bandyfinalen är tillbaka i Uppsala efter fem års gästspel i huvudstaden. Många förknippar bandyfinalen med Uppsala, uppladdningen och arrangemanget kring den, samt att den spelas utomhus. En solig marsdag är det få saker som slår det.Uppsala är klassisk idrottsmark och Studenternas IP andas tradition. Det spelades finalbandy i Uppsala under 22 raka år, mellan perioden 1991-2012. Minnen, glädjen och en hel del sorg har publiken och spelarna gemensamt upplevt under denna tid.Säga vad man vill om finalerna i Stockholm, det är och kommer alltid vara något speciellt kring matcherna på ”Studan”. Alla som varit där har säkert sitt egna förhållande till staden och arrangemanget. Det har, under åren i Uppsala, varit mycket folk på läktarna. Publiken slöt upp på ett annat sätt, det har inte varit samma stämning eller genuina känsla när finalerna avgjorts på Tele2. Den första finalen i Stockholm på Friends Arena, år 2013, blev det bra drag. Men det var kanske inte så konstigt då Hammarby stod som ett av finallagen just det året.Många tomma stolar på läktaren när Villa Lidköping - VSK spelade final 2016.Svenska Bandyförbundet, Svensk Elitbandy och Uppsala kommun har kommit överens om att bandyfinalen kommer spelas på Studenternas IP de kommande tre åren med en möjlig förlängning på två år. Så här kommenterarar bandyförbundets ordförande,, beslutet som togs under måndagen:– Vi ser fram emot återkomsten till Uppsala med en ömsesidig ambition att återskapa, förbättra och resultatutveckla finalhelgen.– Vi har haft fem bra år i Stockholm, först på Friends Arena och nu de senaste tre åren på Tele2 Arena. Villkoren har varit goda och vi har haft ett fint samarbete med arrangörerna under dessa år.– Välkommen hem, bandyfinalen! Uppsala är en stad som växer rekordartat just nu och är inne i en dynamisk och snabb förändring. Samtidigt vet vi att vårda vårt arv och våra traditioner. Därför är det med glädje som vi tar oss an uppdraget att utveckla den anrika bandyfinalen till en modern och framgångsrik folkfest, säger Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppsala.*** *** ***Citat från svenskbandy.se