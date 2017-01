Kanonstart för Blågult i VM

Sverige hade inga problem med att besegra Finland i Sandviken.

Så var årets VM-turnering igång och Blågult fick en perfekt inledning på hemmais. Ifjol föll Sverige tungt mot Finland i semifinalen men nu tog Svenne Olssons manskap en rejäl revansch på grannlandet.



Det tog bara minuter innan Erik Pettersson hittade nätmaskorna efter ett perfekt lyft från Daniel Berlin. Sedan rullade det på. Adam Gilljam fyllde på till 2-0 efter en fin soloåkning och väggpass med Per Hellmyrs.



Efter 24 minuter stod det 3-0 och matchen kändes avgjord. Sverige höll högt tempo i Göransson Arena redan från minut ett och klasskillnaderna syntes tydligt.



Hammarbys bästa målskytt den här säsongen, David Pizzoni Elfving, som gör sitt andra VM sköt in 4-0 fyra minuter senare och Blågult vann första halvlek med 5-1.



Finlands Ville Aaltonen reducerade till 2-5 några minuter in på den andra halvleken men det blev aldrig riktigt spännande. Finland var aldrig nära att störa det svenska landslaget denna eftermiddag.



Erik Pettersson klev fram igen med två snabba och blev Sveriges bästa målskytt denna dag med fyra fullträffar. VM-premiären slutade i en klar 8-2-seger till Blågult och David Pizzoni Elfving fick glädjen att avsluta tillställningen i Göransson Arena.



Förbundskapten Svenne Olsson var lättad efter segern:



- Vi är i stora drag jättenöjda. Jag ger vår insats en stark trea av fem möjliga, sa Svenne Olsson till SVT Sport efter matchen.



Anfallaren som stod för hälften av Blågults mål, Erik Pettersson, sade följande till SVT Sport efter premiärsegern:



- Vi söndrade Finland med vårat spel. Vi spelade riktigt bra men nu gäller det att vi är ödmjuka och tar en match i taget.



*** *** ***



Sverige - Finland 8-2 (5-1)

1-0 E.Pettersson

2-0 Gilljam

3-0 E.Pettersson

4-0 Pizzoni Elfving

5-0 Mosberg

5-1 Kumpuoja

5-2 Aaltonen

6-2 E.Pettersson

7-2 E.Pettersson

8-2 Pizzoni Elfving



*** *** ***



Läs: Här är Sveriges VM-trupp



Sverige fortsätter turneringen med match mot Kazakstan på tisdag kväll, avslag 19:00. Sedan väntar match mot Ryssland på onsdag innan slutspelet börjar.