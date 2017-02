Slutspelet 2016/17: Detta är kvartsfinalerna

Vi får fyra tuffa möten när vägen till Tele2 Arena ska utkristalliseras.

Kvartsfinalerna:

Villa Lidköping (1) - IFK Vänersborg (6)

Tips: Villa till semifinal efter 3-1 i matcher.

Edsbyn (2) - Broberg/Söderhamn (7)

Tips: Edsbyn till semifinal efter 3-1 i matcher.

Bollnäs (3) - Hammarby (8)

Tips: 2-2. Laget med effektivast hörnskytte i den sista matchen tar sig vidare!

Sandviken (4) - Västerås (5)

Tips: Sandviken till semifinal efter 3-2 i matcher.

I fredags kväll avslutades grundserien. Villa Lidköping vann som väntat serien efter att ha avfärdat IK Tellus på Ekvallen. Västgötarna valde den sjätteplacerade antagonisten IFK Vänersborg i kvartsfinalen. För vissa överraskande, för andra ganska väntat.Serietvåan Edsbyn tog sin hälsinge-nemesis, Broberg/Söderhamn, när tre lag fanns kvar att välja på i menyn. Ett lag som slutade sjua i tabellen framför det sista slutspelslaget Hammarby från Zinkensdamms IP.Bollnäs kom trea i grundserien och när valet stod mellan Bajen och VSK föll det på söderbröderna från huvudstaden. Detta innebär att den sista kvartsfinalen också lär bli den jämnaste. Sandviken mot Västerås. Det låter som en final - men så är inte fallet. Oavsett vad som händer kommer båda lagen se det som ett misslyckande att åka ut direkt i "kvarten". Med största sannolikhet får vi fem tuffa matcher i den här holmgången.På torsdag och fredag kväll (19:00) inleds slutspelsserien och det täta spelschemat kan börja. På lördag och söndag spelas kvartsfinal nummer två och på måndag samt tisdag kväll den tredje matchen. Redan om en vecka kan alltså något eller några av slutspelslagen checkat ut för den här säsongen. Som man brukar säga i detta sammanhang: "Det går fort i bandy".Slipa skridskorna, ta på understället och packa portföljen. Nu börjar det på riktigt där både känslorna och skären blir större samt starkare.En ytterst laddad kvartsfinal. Derby, Västergötland, superstjärnor. Det lär bli bra drag i både Sparbanken och Arena Vänersborg i februari. Förhoppningsvis sluter publiken upp och visst vore det roligt med en lång serie! Men frågan är om "Älgarna" anförda av Sergej Lomanov Jr kan störa denna vinstmaskin? Kanske i en match. Men sett över det stora hela ska Villas offensiv räcka till ett ganska enkelt avancemang. David Karlsson, överlägsen skytteligavinnare, kommer göra sina mål. Fungerar det inte för honom kan Johan Esplund och Daniel Andersson backa upp. En ganska hyfsad bredd väl? Villa Lidköping tar detta om laget visar upp samma fina form i grundserien.Årets överraskning går upp mot en annan överraskning. Edsbyn har spelat en väldigt fin och framgångsrik bandy under säsongen och slutade på en välförtjänt andraplats. Trots att truppen är ganska ung och de riktiga spetsspelarna saknas så har Thomas Liws manskap tuggat på bra. Den finska mittfältaren Tuomas Määttä är en trevlig spelare att se på och han kommer bli ett stor tillgång för Edsbyn i kvartsfinalen. Broberg/Söderhamn missade slutspel ifjol och hade siktet inställt på att ta sig dit. Det lyckades Ola Grönberg och co med, första delmålet avklarat. Kan man gå hela vägen till semifinal? Nej, den uppgiften ser tuff ut. Edsbyn kommer inte ge bort något gratis i Svenska Fönster Arena. Däremot är det alltid tufft att spela på Hällåsen. Där har "Gurt" sin chans och den måste laget ta. Edsbyn är favoriter och ska gå vidare. Men bollen är rund och ett derby är alltid ett derby....Hammarby tappade inte poäng mot Bollnäs i grundserien och slog de orangeafärgade laget storstilat hemma på Zinken i januari (6-1). Något som inte verkar ha avskräckt Jocke Forslund och hans manskap när valet skulle göras. Bollnäs är ett starkt kollektiv och defensiven svårforcerad. Hälsingarna släppte bara in 70 mål under grundserien med kapten Andreas Westh som härförare. Hemma på Sävstaås är man starka och vann 10/13 matcher i grundserien. Det är tveksam form på Bajen som klappat ihop på slutet med tre raka förluster. Offensivt finns det ingen utpräglad målskytt, något som kan bli en nackdel nu när varje läge offensivt är viktigt att utnyttja. Men Bajen ska aldrig räknas bort - och under säsongen har laget spelat bra mot Bollnäs. Det kommer bli tufft och tight. Tror hemmaplansfördelen avgör här. Bollnäs tar sig vidare efter fem möten om landslagstrion Hellmyrs, Berlin och Nilsson producerar. Hörnskyttet blir en match i matchen. Hittar Hammarby tillbaka till formen laget hade innan VM-uppehållet slår man ut Bollnäs. Men bedömt av de senaste matcherna kommer det bli tufft. Ska bli intressant att se Bajens status.Supermötet med stort S. Magnus Brodéns SAIK går upp mot de regerande och mesta mästarna VSK. Mumma för en bandyentusiast - en lång mardöm för en svartvit och grönvit supporter. Detta kommer gå till fem matcher. Något annat vore konstigt. Båda lagen spelar inomhus och är starka på sina respektive arenor. I den sista grundseriematchen blev det oavgjort mellan kombatanterna i ABB Arena (4-4). Ett resultat som ger en liten fingervisning på hur denna serie tycks bli. Jämn och oviss. Jag tror dock "Stålmännens" offensiv blir avgörande i denna kamp. Det finns fler målskyttar och matchvinnare i laget från Gästrikland. Spelare som kliver fram och älskar dessa matcher. I Västerås huserar den alltid svårstoppade Simon Jansson som är en av Elitseriens bästa. I mål står den evigt unge Andreas Bergwall - men här tar det stopp för det gröna laget. SAIK tar detta och kanske går hela vägen till Tele2? Det var nog åtminstone planen i höstas efter finalmissen ifjol. För den neutrale åskådaren är detta kvartsfinalen som ska följas. Men givetvis ska man följa de andra kvartsfinalerna också. Det är nu bandyn är som bäst.*** *** ***