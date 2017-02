Sverige är världsmästare!

Blågult vände och vann finalen mot Ryssland.

Sverige - Ryssland 4-3 (1-3)

Under söndagen blev det svenska landslaget världsmästare i bandy för tolfte gången i historien. Stor hjälte blev Hammarby-spelaren Adam Gilljam som avgjorde på stopptid.Finalen mot Ryssland var jämn och innehöll som vanligt, stor dramatik. Sverige var i underläge med 1-3 i paus men i andra halvlek växlade man upp och lyckades tillslut vinna matchen på hemmais i Göransson Arena.Christoffer Edlund gjorde 2-3 i den 61:a minuten, sex minuter från slutsignalen klev storskytten Erik Pettersson fram och sköt in 3-3.Sedan var det dags för hälsingen Adam Gilljam att kliva fram. I den 91:a minuten stötte han in segermålet och stort jubel utbröt i Sandviken.Förundskapten Svenne Olsson efter slutsignalen:- En sådan jävla vändning, en sådan vändning vi gör i andra havlek, vilken grupp det här är. Nu vill jag ta en öl, skrek förbundskaptenen Svenne Olsson till Kanal 5.*** *** ***0-1 Befus 20´1-1 Mossberg 23´1-2 Ivanushkin 41´1-3 Mirgazov 42´2-3 Edlund 61´3-3 E.Pettersson 84´4-3 Gilljam 91´