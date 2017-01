UNIK kvitterade i slutminuten mot Falu BS

Ett skönt besked och en viktig poäng. Det är inte någon överdrift när jag konsterar att vi behövde dem båda!

En bra matchöppning följdes av en kalldusch. Falun fick till en hörna efter några minuter och satte 0-1. Matchen fortsatte i nästan samma spår i första halvlek. Sedan drabbades vi av en utvisning och Falun straffade oss ganska omgående.Andra halvlek fortsatte i ungefär samma stuk som första, dock blev vårt spel mer och mer oorganiserat och i 70:e minuten tog Kjell en TO för att reda ut det hela. Det såg genast bättre ut i nästa anfall men Falun hade den dåliga smaken att utöka sin ledning till 0-3 i anfallet efter.Då skulle det kunna vara lätt att falla ihop, men det blev inte så. Med tre mål upp var det bara att gasa. Och åka blev det…- Vid deras 0-3-mål flyttade vi upp laget och satsade framåt, säger tränare Edberg.Det syntes på planen och vi tog över mer och mer. I 77:e minuten fick våra gäster en man utvisad och då blev det i princip spel mot ett mål. Efter 8 minuters hårt tryck så drabbades även vi av en utvisninig, men trycket bestod och gav till slut utdelning när August dräpte in en hörna i 88:e minuten. Nu var det snabba ryck med att få ut bollen ur motståndarnätet och upp mot mittpunkten. För i anfallet efter avslag så fick vi ett frislag i fint läge framför mål. Jerker puttade den till Andreas som stänkte in reduceringen 2-3. Återigen bråttom att få ut bollen ur maskorna och upp till avslaget.Det är nu som vi vittrar poäng och alla kämpar på som om de vore deras sista match på en bandyplan. Den senaste kvarten har egentligen bara bestått anfallsvåg efter anfallsvåg mot Falu-målet.På tilläggstid forcerar det senaste nyförvärvet Willy Johansson in sitt första mål i UNIK -tröjan och det är kvitterat! Vild glädje uppstår och bollen får ligga i nätet lite extra länge. Efter avslaget dröjer det inte länge innan bollen erövras och nästa anfallsvåg byggs upp. Tyvärr hinner vi bara över mittlinjen innan matchtiden tar slut och domaren blåser av.En riktigt bra kämpainsats gav poäng mot ett av lagen som ligger och slåss om den ena av de två Elitseriekvalplatserna. Ett viktigt besked för oss själva, att tro på att vi kan göra mål och att aldrig aldrig någonsin ge upp.