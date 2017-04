Sillytankar del 1

I del 1 sammanfattar vi läget som det ligger, spekulerar om framtiden och sammanfattar IFK Vänersborg silly season.

Nu är silly season (antagligen) över för IFK Vänersborgs del efter att Joakim Johansson återvänt till klubben och tagit den sista (?) platsen i truppen. Så därför kan vi nu börja sammanfatta lite grann, både för IFK:s del och titta utåt i bandysverige.



- - -



Stiltje råder i dessa silly season-tider på många håll. Framförallt bland topplagen där VSK sticker ut som varken värvat eller förlängt kontrakt trots att säsongen varit slut för dem i 1,5 månad nu, lite märkligt kan tyckas så här utifrån.



Sen har vi ju Bollnäs, de just nu mest intressanta i silly season då deras tre viktigaste och bästa spelare alla sitter på utgående kontrakt och drar sig för att förlänga dem. De har trots allt haft en hel säsong och över en månad på sig sedan finalen att bestämma sig, och hade de varit säkra på att de vill spela i Bollnäs hade det givetvis förlängt kontrakten typ i december redan och fått det överstökat. Men något får dem att tveka.



Jag tror att det i Berlins fall handlar om att han kommer flytta hem till Sandviken, men att det av olika anledningar inte blivit offentligt ännu. Kanske för att hans kontrakt med Bollnäs gäller maj ut. Det skulle också förklara varför en sån maktfaktor i svensk bandy som SAIK inte agerat mer offensivt trots tapp av spelare som Forslund och Dzhusoev och eventuellt också Erik Pettersson, utan istället valt att släppa två spelare ytterligare (Bäck och Gälman). För att de vet att de sitter på bomb som tickar och tickar och bara väntar på att explodera när tiden är inne, rimligtvis...



I Westh och Hellmyrs fall tror jag inte att de på allvar överväger att lämna Bollnäs, utan där är det nog bara förhandlingar som drar ut på tiden. Bollnäs har en rik sponsor som betalar höga löner till stjärnorna och spelarna vet givetvis om det, och är medvetna om sitt eget värde för Bollnäs fortsatta satsning. De har därför ingen anledning att sälja sig billigt.



Detta gäller kanske framförallt Andreas Westh. Han skrev på sitt senaste kontrakt med just då fattiga Bollnäs våren 2014 - någon månad innan Bollnäs storsponsor kom in i bilden. Han har därför antagligen spelat för en "vanlig" bandylön sedan dess. Nu har det kontraktet löpt ut och Westh, som är minst lika viktig, tongivande och meriterad som herrar Berlin, Hellmyrs och Nilsson, har givetvis ingen anledning att nöja sig med någonting mindre än samma lön som de har lyft de senaste tre åren.



- - -



För IFK Vänersborgs del började silly season med negativa besked när de tre ryska stjärnorna samt Felix Pherson valde att lämna klubben när deras kontrakt gick ut, samtidigt som målvaktstalangen Markus Johansson tog en timeout från bandyn. Minus fem spelare från start, med andra ord, och inte vilka spelare som helst. I princip ett omöjligt uppdrag att ersätta dem rakt av, speciellt efter den turbulens som var kring främst Pherson och Ivanov i slutet av säsongen vilket ytterligare spädde på den negativa känslan kring IFK, utan att jag kan känna att IFK egentligen gjort något fel.



Så det blev att jobba lite i uppförsbacke för IFK och med en annan riktning än man kanske hade tänkt sig och hoppats på. Från att fortsätta bygga på ett stjärnspäckat lag blev det istället att, enligt tränare Holopainens önskemål, bygga ett lag med bra sammanhållning, moral och inställning. Och spontant är känslan att man lyckats, och det man förlorat i spetskvalitet kan förhoppningsvis vägas upp av ett väl fungerande kollektiv nästa säsong.



Personligen är jag väldigt nyfiken på nyförvärvet Felix Callander, som varit framstående på juniornivå och är junior även nästa säsong men redan spelat ett VM för Norge. Det verkar vara en spelare bra med attityd och stor potential med en spelstil som för en IFK:are för tankarna till gamle skyttekungen Pål Hanssen, och som sannolikt kommer få komplettera Hedqvist och Lukkarila på topp.



Sen är det kul att Joakim Johansson är tillbaka i IFK, en spelare med stort IFK-hjärta och som är så väl ung och utvecklingsbar som tillräckligt bra för att knipa en ordinarie plats i IFK:s backlinje, och dessutom tillför spetskompetens med sitt stenhårda skott.



- - -



I övrigt kan man konstatera att Broberg värvat bra, det brukar bli så när ett lag är på väg att flytta inomhus. Nu ska de bara leva upp till de ökade förväntningarna som ny arena och bra värvningar brukar föra med sig.



Sirius har värvat intressanta offensiva spelare, vilket lär behövas med tanke på deras skrala utdelning förra säsongen.



I övrigt har det inte hänt så mycket och det är väl egentligen inget lag som hittills levererat wow-faktor under sillyn. Ganska förväntade övergångar överlag. Att Villa har förtvivlat svårt att värva spelare av absolut toppklass är dock intressant, är det så att lönerna för den sortens spelare helt enkelt hamnat på en nivå där man behöver stora tillskott av externa finansiärer för att överhuvudtaget kunna konkurrera om dem, eller är toppspelarna så få, så rotade och så koncentrerade till andra topplag att de är mindre benägna att flytta på sig?