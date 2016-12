Snart är det dags för annandagsbandy. Något att se fram emot även om Villa har en riktig långresa till Kalix framför sig.

Annandagen har alltid varit bandyns egen lilla julafton. Även om andra idrotter på senare år försökt inkräkta på uppmärksamheten och också kommit för sig att spela matcher denna dag så kommer alltid annandagsbandy att förbli en klassiker.För Villas del så har annandagen ofta betytt möten med närmsta antagonisten Vänersborg. Så dock inte detta år då Kalix väntar på bortaplan. Inte direkt någon derbyfeeling över det mötet, men så kan det bli iblandVälfyllda läktare hör oftast till denna dag med många hemvändare som passar på att kolla på bandy under sin ledighet. För Villas del så är 5376 åskådare mot Surte 1980 största publiksiffran. På bortaplan så härrör största publiksiffran från mötet med Vänersborg 1975 då 6295 åskådare tryckte in sig på Vänersborgs lilla Isstadion.En minnesvärd tillställning med sanslös hype inför är givetvis annandagsmötet mot Kungälv.2009 då Sparbanken Lidköping Arena invigdes. 4425 åskådare var på plats då och fick se Villa vinna med 9-3. Johan Andersson, numera Esplund, historisk första målskytt för övrigt.Ett par riktiga publikfloppar har man allt fått uppleva som Villasupporter också. 1385 åskådare hemma mot Vänersborg 1998 och 1550 åskådare i Vänersborg året efter är siffror ovärdiga annandagsbandy. Fast nu snackar vi om ett par år då båda lagen var riktigt bleka.Många sköna segrar har upplevts men också ett par tunga förluster. Villa har inte alltid haft den bästa statistiken i annandagsmatcher men de senaste tre åren har det faktiskt blivit segrar. Senast förra året så hemmabesegrades Kungälv med 7-3 inför 4903 julmatsstinna åskådare.Även om det väntar bortamatch långt upp i norr för Villa det här året så finns det ju en hemmamatch att besöka bara två dagar senare, 28 december mot Gripen. Av hävd så brukar även matcherna mellan annandagen och nyår vara väldigt välbesökta, åtminstone i Lidköping.Villas motståndare under annandagsmatcherna sedan inträdet i högsta serien 1966 är följande. Klar övervikt åt Vänersborg som synes.VänersborgKungälvBoltic, MotalaSurteTranås. Vetlanda, KatrineholmHälleforsnäs, Värmbol, Gripen, Örebro, Hammarby