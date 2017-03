Bollnäs i semifinal

Precis som förra året så kommer Villa få möta Bollnäs i SM-semifinal.

Bollnäs vann över Hammarby igår och säkrade sin semifinalplats. Detta gör alltså att det åter igen blir Villa och Bollnäs som ställs mot varandra i semifinal med början onsdag nästa vecka.Semifinaler mellan Villa och Bollnäs börjar bli en slutspelstradition nu. Det blir fjärde gången på 2010-talet som man möter varandra.2011 så vann Bollnäs i tre raka. 2012 och 2016 så vann Villa med 3-1. Två gånger har man blivit klara för SM-final på Sävstaås. Trevliga minnen.Visst hade det varit kul med lite variation och fått Hammarby i semifinal istället men Bollnäs var ju klassen bättre än Sthlmsgänget helt klart så det är inget att säga om.Semifinalerna spelas enligt följandeOnsdag 8 mars 19:00 Villa vs BollnäsLördag 11 mars 20:00 Bollnäs vs VillaTisdag 14 mars 19:00 Villa vs BollnäsTorsdag 16 mars 19:00 Bollnäs vs Villa (eventuellt)Lördag 18 mars 20:00 Villa vs Bollnäs (eventuellt)Anledningen till den sena matchstarten i semifinal 2 är för att matchen annars krockar med en travtävling på Bollnäs Travbana intill Sävstaås. Anledningen till den sena matchstarten i en eventuell semifinal 5 är att en stor hockeyturnering för ungdomar sedan länge är inbokad i Sparbanken Lidköping Arena.Biljetter till semfinal 1 och 3 kan ni köpa på följande länk http://vlbk.ebiljett.nu/ Information om hur ni bokar plats till Supporterklubbens resa till semifinal 2 hittar ni här http://www.vlbk.se/nyheter.aspx?nyhet=nyhet-boka-resa-till-semifinal-2-4815