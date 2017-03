Dags för semifinal 1

Efter att ha vilat i över en vecka så är det nu dags för semifinal mot Bollnäs för Villas del.

Villa och Bollnäs i semifinal börjar bli en liten klassiker. Det här blir fjärde gången de senaste sju åren som lagen möts i just semifinal. De två senaste gångerna har Villa gått SM-final med 3-1 i matcher.Villa har inte varit skadefria många gånger den här säsongen men nu lagom tills det ska avgöras så är man faktiskt det. Alla spelare är tillgängliga vilket ju känns überskönt givetvis.Spelar Villa på toppen av sin förmåga så går man till final. Spelar man inte på topp så är Bollnäs där och nyper finalplatsen direkt. Så otroligt jämnt är det. Nycklarna för Villa blir som tränare Johan Sixtensson sagt tålamod, bolltempo och spel på många spelare.Det som imponerat mest med Villa den här säsongen är bredden i laget. Villas stjärnor känner ju alla till men om inte de står för avgörande insatser så kan doldisarna kliva in och avgöra istället. Martin Karlsson var ruggig i kvartsfinalerna, valpen Joel Broberg likaså, Tim Persson nätade i de två första kvartsfinalerna och Petter Björling i den tredje.Det är svårt att snacka om Bollnäs som motståndare utan att nämna deras starka defensiv. Där är man bäst i landet. 70 insläppta mål under seriespelet och bara 8 insläppta mål under kvartsfinalerna mot Hammarby. Imponerande minst sagt.Nu ställs man ju dock mot ett lag med ett betydligt starkare offensivt spel än Hammarby. Om Bollnäs har bäst defensiv i landet så är Villas offensiv likaledes också bäst. 165 mål i seriespelet och 21 mål i kvartsfinalerna mot Vänersborg.Självklart så har Bollnäs mer än bara en defensiv att komma med. Patrik Nilsson levererar ju alltid framåt och vad spelare som Per Hellmyrs och Daniel Berlin kan vet väl alla. Dessutom kan man oftast visa upp ett starkt hörnskytte. Nog så viktigt i täta slutspelsmatcher.En liten skillnad jämfört med semifinalerna förra året är att Bollnäs denna gång städade undan kvartsfinalerna mot Hammarby i fyra matcher jämfört med fem matcher mot Edsbyn förra året. Med andra ord har man fått längre vila fram till denna första semifinal.Hemmamatchen i serien blev dramatisk där Villa strösslade missade målchanser omkring sig och fick vänta till spel på övertid innan segermålet till 5-4 av Daniel Andersson satt i nätet.Biljettförsäljningen till kvällens match pekar mot en publiksiffra på en bit över 4000 personer. Förra året så lockade semifinal 1 mot samma motstånd 4537 åskådare. Kanske inte blir riktigt så många ikväll men det lär bli rejält välfyllda läktare iallafall.Kom igen Villa!