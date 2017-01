Dussinet fullt för Villa

Villa spelade ut hela sitt register när man slog Vetlanda på bortaplan med 12-3.

Det mest dramatiska i den här matchen hände på uppvärmningen då Vetlandas landslagsman Joakim Andersson krockade med en medspelare och var tvungen att strykas ur laguppställningen. Tungt för Vetlanda givetvis.Villa gjorde första målet efter fem minuter genom Daniel Andersson efter ett klassiskt Danneläge får man väl säga. Då hade han haft en bra chans innan det också. Vetlanda skapade ett par hörnor efter detta som missades. Sedan så fick Villa sina hörnor och ja.....maken till effektivt hörnskytte har jag inte sett sedan Classe Malmqvists dagar.Villahörna nummer 1, 2 och 3 satt allihop. Davva satte de två första och Norin den tredje. Ledningen var 4-0 efter 28 minuter. Att få stänka in lite hörnor är ju precis det man önskar i en sådan här på förhand riktigt svår bortamatch.När Villa ledde med 3-0 så stack Vetlanda emellan med en straff som kanske var aningen billig. Hur som helst så sköt Johan Löfstedt straffen och Jesper Thimfors räddade. Det var ju också psykologiskt givetvis. Mål där och Vetlanda hade fått lite häng. Nu fick man nöja sig med en reducering i slutet av halvleken så att halvtidssiffrorna skrevs till 4-1.Andra halvleken inleddes med att Villa var lite sega att lämna värmen inne i omklädningsrummet och drog på sig en femminutare för detta. Den fick William Arvidsson sitta av. Schysst, skicka iväg den lilla junisen till utvisningsbänken bara. Fast han fick lite speltid senare i halvleken så det kunde han väl stå ut med.Villa höll i bollen föredömligt och visade prov på stort tålamod. Något som saknats lite tidigare under säsongen men i de två senaste matcherna tycker jag att Villa verkligen fått till just detta. Kan se lite tråkigt ut emellanåt men när man väl sätter fart så händer det grejer direkt.5-1 kom efter ett inspel av Christoffer Norin som trillade in i mål efter viss trafik framför kassen. Jag trodde först att Johan var sist på bollen men det var Norin som fick målet. Jag hade inte putsat linserna riktigt ordentligt just då så jag såg faktiskt inte. Reducering till 5-2 kom på hörna innan Villa fick en straff som Davva sköt och målvakten räddade..Mindre än en minut efter straffmissen så satt 6-2 istället när Norin klev fram som en isbrytare mitt i banan och smällde in bollen så det bara gallskrek i nätet. Sedan så fick Davva revansch från straffpunkten när han satte 7-2 på matchens tredje straff. Efter detta så var matchen stängd och klar.Villa fick åter en chans att leka lite bandy mot ett hemmalag som resignerade rejält. Villa spelade ut fullständigt och bjöd på några riktigt läckra nummer. Bollen gick som på ett snöre från spelare till spelare och ofta slutade det med mål eller åtminstone en målchans.När Johan gjorde 10-3 i friläge så går det inte ens att återge i det skrivna ordet hur han till synes nonchalant bara lattjade in bollen. Den mannen har en boll och klubbkänsla som är bortom det begripliga. Bandyns svar på J-O Waldner typ.Målfabrikationen var inte över förrän Villa hade gjort dussinet fullt. 12-3 blev slutsiffrorna och det kunde faktiskt blivit ännu fler mål. Vetlanda gav upp fullständigt. Trist för deras målvakt Philip Svensk som inte hade någon bra dag men samtidigt ställdes inför många svåra lägen. Villa briljerade och fick också matchen dit man ville. Hörnskyttet i första var viktigt givetvis. Likaså Thimfors straffräddning.Christoffer Norin har fullständigt blommat ut nu när han spelar som ytterhalv. Även Martin Karlsson var väldigt bra i matchen och man märker hur mycket bättre han trivs som mittfältare. Ena handens fingrar räckte inte till för att räkna Brechens alla assist ikväll. Hela sex stycken noterades han för. Defensivt så var det också väldigt bra. Martin Johansson styrde Villas backlinje på ett klockrent sätt. Alla var ju bra helt enkelt. En fantastisk laginsats.I och med förlust för Sandviken och kryss för Bollnäs så leder nu Villa serien med tre poäng före Edsbyn som plötsligt skuttat upp till andra plats i tabellen. Nu tar vi en segerpilsner och njuter lite av segern och serieledningen. Villa får matchvila tills nästa fredag då Sirius väntar hemma i arenan.0-1 Daniel Andersson (Jesper Eriksson) 60-2 David Karlsson (Daniel Andersson) 170-3 David Karlsson (Jesper Eriksson) 200-4 Christoffer Norin (Jesper Eriksson) 291-4 Daniel Johansson (Johan Löfstedt) 401-5 Christoffer Norin (Johan Esplund) 572-5 Philip Lindkvist (Pontus Blomberg) 592-6 Christoffer Norin (Jesper Eriksson) 622-7 David Karlsson 653-7 Daniel Johansson 683-8 Tim Persson (Jesper Eriksson) 703-9 Daniel Andersson (Jesper Eriksson) 733-10 Johan Espund (Joel Broberg) 833-11 Axel Ekholm (Martin Karlsson) 843-12 Petter Björling (Martin Karlsson) 86Vetlanda 4x10, Villa 1x5 2x101813