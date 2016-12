En dag på jobbet för Villa

Villa vann hemmamatchen mot Gripen säkert med 5-2 efter 3-1 i paus.

Kvällens match blev en ganska enahanda historia där Villa ägde otroligt mycket boll men också var väldigt ineffektiva. Efter 18 minuter så stod det 3-0 och redan då var ju matchen avgjord egentligen.1-0 gjorde Joel Broberg med ett behärskat backhandavslut på snygg passning från Brechen. 2-0 gjorde Daniel Andersson efter en fantastisk soloprestation där han drog sig förbi ett stort antal motståndare och stänkte in bollen i krysset. 3-0 kom strax därefter när Johan Esplund knödde in en retur.Bra inledning på matchen av Villa men sedan så gick man ner sig en aning. Tempot var sirapströgt och man blev rätt så omständiga i sitt spel. Chanser till fler mål saknades ändå inte men det blev istället Gripen som gjorde halvlekens sista mål genom Adam Rudell.Andra halvlek blev en enda lång uppvisning i hur man har bollen på motståndarnas planhalva utan att lyckas göra mål. Villas spelövertag var brutalt stort och stundtals så kom Gripen inte ens över mittlinjen. Det var massor med missade målchanser och när Villa väl gjorde mål så blev man avblåsta för offside. Man gick väl miste om någon straff som kändes klar ska sägas också.Det blev lite karusellbandy över det hela för Villas del. Man spelade runt runt runt mot ett Gripen som försvarade sig med hela laget. En viss passningssjuka verkade smyga sig på. Trots många bra lägen så skulle det ofta passas en gång extra. Lite rejälare runt motståndarnas straffområde hade man gärna sett att Villa var. Det blir väl dock lätt så här när man är såpass överlägsna motståndarna att man gärna försöker passa bollen in i mål.Två Villamål till fick vi se. Först 4-1 när Tim Persson styrde in ett inspel från Brechen och 5-1 när Davva fick praktträff på en vänsterhörna. Matchen avslutades med en Gripenreducering av Adam Blomster.Visst hade man gärna sett fler Villamål men segern och de två poängen var det viktiga. Gripen kom till Lidköping för att försvara sig och det gjorde man på ett bra sätt. Tråkigt som bara den men hade man försökt bjuda upp så hade det blivit 15-2 istället för 5-2 så viss förståelse får man väl ha.I Villa så bytte Christoffer Norin som ytterhalv en hel del. Ibland till höger och ibland till vänster. Återstår att se om man har tänkt sig en rockad i uppställningen där så småningom eller om man bara vill rulla runt en del. William Arvidsson fick hyfsat med speltid och hade chansen att göra sitt första elitseriemål på hörna i slutet. Sista minuterna så fick också Anton Johansson göra sin A-lagsdebut när han bytte av Jesper Thimfors i målet.På fredag blir det en helt annan match när Villa åker upp till Göranssons Arena för en ren seriefinal mot SAIK.Kvällens publiksiffra 3437, sjukt bra.1-0 Joel Broberg (Jesper Eriksson) 72-0 Daniel Andersson 153-0 Johan Esplund 193-1 Adam Rudell (Johan Grahn) 334-1 Tim Persson (Jesper Eriksson) 665-1 David Karlsson (Jesper Eriksson) 855-2 Adam Blomster (Henrik Larsson) 89Villa 2x10, Gripen 3x103437