Kryss på Zinken

Efter stor dramatik så slutade det oavgjort 5-5 i matchen mellan Hammarby och Villa.

Det var en fantastisk fin vy över Zinken denna lördagseftermiddag. Utomhusbandy i dagsljus. En raritet i dessa dagar. Fanns inte mycket att klaga på där.Direkt från matchstart så fick man se att Hammarby körde en rejäl punktmarkering på Johan Esplund. Den punkten hade inte mycket verkan i början i alla fall. Martin Andreasson lyfter långt, en försvarsspelare i Hammarby missar, bollen touchar på Johan och sätter Davva helt fri som enkelt kan göra 1-0 för Villa efter två minuter.Efter åtta minuters spel satte Villa en högerhörna fram till 2-0. Lite överraskande hörnskytt var Christoffer Norin. Tyvärr så fick vi också se en snabb reducering på hörna. 2-1 genom Kasper Milerud. Direkt efter detta så får Davva ett friläge efter lyft från Brechen men denna gång räddar Patrik Hedberg till hörna. Han räddar även Davvas vassa skott på hörnan. Då hade det bara spelats tio minuter. Händelserikt värre.Villa har en jättechans efter en kvart men bollen sätts utanför i bra läge. Istället så vänder det med ett långt lyft som ställer Kalle Mårtensson helt fri som gör 2-2. Jobbigt att så snabbt tappa ledningen efter den drömstarten Villa fick. Hammarby växte och kom in i matchen relativt snabbt och var rätt så farliga i sina attacker. Man övergav också punktmarkeringen på Esplund. Den var i ärlighetens namn inte särskilt lyckad.Hammarby valde ganska envetet att anfalla på sin vänsterkant, Villas högerkant alltså, och man kom rätt så långt och skapade hörnor och en del farliga inspel. På en av attackerna på denna kant fick man en hörna med mål av David Pizzoni Elfving som följd efter 25 minuter.Här kändes det inte alls bra. Villa fick inte till sin offensiva spel riktigt; Man kändes stressade och slängde ifrån sig bollen för snabbt vilket resulterade i omställningar och svåra situationer för de defensiva spelarna. Som tur var så fick vi se en snabb kvittering två minuter senare när Brechen hittar fram till Davva som tråcklar sig förbi flera Hammarbyspelare och sätter 3-3 efter 27 minuter.Det var dock vidöppna spjäll som gällde i det här läget och snabbt så hade Hammarby återtagit ledningen. Jesper Jonsson bryter sig igenom, åter igen på Hammarbys vänsterkant. Han får ta emot ett slag av Ludvig Johansson men får ändå in bollen i mål. Domarna har dock redan blåst straff. En straff som Adam Gilljam skjuter i mål. Tid 32 minuter.Det kändes som att Hammarby fick matchen precis dit de ville. Villa föll in i någon form av hawaiibandy med mycket bolltapp och snabba omställningar. Det kändes inte alls lyckat. Som tur fick vi se en kvittering via en individuell prestation av Daniel Andersson som snyggt drog bort två Hammarbyspelare och kunde komma med fart och klappa in bollen i bortre gaveln.Villa avslutade halvleken bättre och skapade två resultatlösa hörnor. 4-4 stod det i paus efter en väldigt händelserik men också väldigt rörig halvlek. Kul att kolla på för publiken får man anta men jag tror inte att Villas tränare var speciellt nöjda med hur laget uppträdde i första halvlek.Det blev lite lugnare i andra halvlek. Lagen spelade mer försiktigt och lurpassade på varann. Ställningskrig brukar det väl kallas också. Villa skapade några lägen. Det första fick Davva gratis efter ett Hammarbymisstag i eget straffområde. Vår skyttekung nöp till direkt men Hedberg gjorde en storståtlig räddning.Senare så gör Joel Broberg en fin prestation när han drar sig förbi ett par Hammarbyspelare men avslutet sitter mitt på målvakten. Även Brechen har två skott mot mål, båda i samma anfall faktiskt, men Hedberg kan rädda även dessa utan några större problem.Med cirka tjugo minuter kvar så har Hammarby ett jätteläge att näta men Mårtensson som egentligen bara ska stöta ett inspel i öppet mål sätter bollen mitt på en heroiskt kastande Petter Björling som räddar ett baklängesmål. Spelet vänder och Danne sätter in bollen till Johan som gör 5-4 för Villa. Små marginaler där.Efter målet så får Villa matchen lite dit de vill. De kan äga boll och tålmodigt spela runt och vårda nystanet mer. Man fick de där långa anfallen som Johan Sixtenssons mantra verkar vara. Ett par lägen finns till 6-4. Både danne och Norin har vassa skott som smiter tätt utanför.Till slut kommer det dock en snöplig kvittering på straff genom Adam Gilljam efter att Villa oprovocerat bjudit på ett felpass djupt ner på egen planhalva. Kändes tungt eftersom Hammarby inte riktigt lyckades hota Villa då. Det blev lite domarkonferens i coh med att det först inte dömdes straff utan frislag istället men till slut så blev det straff dömt i alla fall.Precis som Villa hemma i arenan så har oftast även Hammarby en stark slutforcering att bjuda på hemma på Zinken. Så även denna gång. Man får ett frislag utanför Villas straffområde. Rimgård skjuter, Thimfors slänger sig, bollen studsar rakt ut i straffområdet och tar på en hemmaspelare och går ut över kortlinjen. Hammarbyarna jublar för mål och palaver uppstår.Domarna har en ny liten konferens innan man visar att det är målvaktens boll. Man kan inte avgöra om bollen tagit inne i målet eller i stolpen och då kan man ju faktiskt heller inte döma mål. Så är det ju. Efter lite tillägg så är matchen slut och Hammarbyspelarna omringar genast domartrion och skäller eftersom man tycker sig blivit bestulna på ett segermål.Känslan efteråt är väl lite sådär. En pinne i en svår bortamatch är ok men samtidigt så borde det blivit seger om man ser till chanserna som Villa skapade och hur man också bjöd Hammarby på den sena kvitteringen. Samtidigt så får man väl vara tillfreds med ett kryss efter det stökiga slutet.Spelet hackar en hel del för Villa men poängen trillar ändå in trots svåra matcher. Nästa match är nu på onsdag. Då väntar svenska mästarna Västerås hemma i arenan.0-1 David Karlsson (Johan Esplund) 30-2 Christoffer Norin (Jesper Eriksson) 91-2 Kasper Milerud (David Brodén) 102-2 Kalle Mårtensson (Robin Sundin) 163-2 David Pizzoni Elfving (Jesper Jonsson) 253-3 David Karlsson (Jesper Eriksson) 284-3 Adam Gilljam 334-4 Daniel Andersson (Tim Persson) 404-5 Johan Esplund (Daniel Andersson) 695-5 Adam Gilljam 90+1Hammarby 2x10, Villa 2x102670