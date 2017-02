Inför Edsbyn vs Villa : Seriefinal väntar

En spännande seriefinal borta mot Edsbyn väntar under söndagen.

Serietvåan Edsbyn tar emot serieledande Villa. Bättre än det här kan inte Bandysverige erbjuda just nu. Villa leder serien med tre poäng och kan säkra seriesegern och 100000 in på kontot om resultatet går väl under söndagen.Omstarten i fredags blev lite knagglig för Villas del. Tro tusan det när laget knappt tränat ihop de senaste veckorna. Likväl så blev det seger mot Broberg och oförändrat avstånd ner till Edsbyn. Edsbyn begick sin omstart redan i onsdags när man slog Tillberga. Också där var det väl lite knaggligt spel emellanåt.Edsbyn har ju annars gått väldigt bra i denna säsongs seriespel. Överraskande enligt många, men tittar man på deras trupp så dräller det ju av toppspelare så särskilt överraskande är det väl ändå inte. Det som inte så fall har överraskat är att andra lag som Sandviken, Bollnäs och Västerås inte presterat på topp.Edsbyn har visat sig inte vara beroende av någon enskild spelare utan det är laget som lyckats. Precis som hos Villa. Även om man har spelare i topp av skytteliga och assistliga så är det verkligen laget som trimmats ihop till en grym maskin. Utan spelare som Martin Karlsson, Tim Persson, Christoffer Norin exempelvis så skulle inte Villa ligga i serietopp nu.Hemmamatchen mot Edsbyn den här säsongen blev en märklig historia där 3-1 blev 3-7 i paus och slutligen 3-10. Något sådant lär vi inte få se den här gången. Skulle man möta Villa någon gång den här säsongen så var det väl vid just det tillfället. Formdippat efter en slitsam försäsong med Martin Johansson avstängd och Tobias Backman skadad och där Johan Malmquist i all hast fick slängas in i laget.Det blir självklart en riktig tuff match mot ett Edsbyn som definitvt förtjänar sin topplacering. Ett kryss räcker för att Villa ska säkra seriesegern. Truppens utseende är lite osäkert i skrivande stund eftersom Martin Andreasson fick en smäll sent mot Broberg. Tur då att Backman är tillbaka i spel.Kom igen Villa!2016-01-15 Edsbyn vs Villa 2-32015-02-19 Edsbyn vs Villa 1-1 (2-4 eft straffar)2015-02-14 Edsbyn vs Villa 1-42014-11-05 Edsbyn vs Villa 4-12014-02-17 Edsbyn vs Villa 4-6