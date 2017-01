Inför Hammarby vs Villa : Ny tuff match väntar

På lördagen åker Villa till Stockholm för bortamatch mot Hammarby. Alltid en svår match.

Nu är det dags att lägga det underbara slutet i torsdagens match mot Bollnäs åt sidan och titta framåt nästa uppgift för Villa. Hammarby borta på Zinken väntar. En match som Villa av tradition har haft lite svårt för.Sedan Hammarby återvände till högsta serien 1995 så har Villa bara vunnit tre bortamatcher mot Stockholmsgänget. Senaste segern kom 2013 då Villa vann med 6-4 efter att Davva smällt in fyra bollar. Förra säsongen så vann Hammarby med 5-4 efter ett sent avgörande. Detta efter att Villa haft övertaget stora delar av matchen.Zinken som arena är annars en personlig favorit. Belägen mitt på Södermalm, intill en rejält folktät gata med höga hus som inramar arenan på ett speciellt sätt. En skön kontrast till många andra bandyarenor som placeras i utkanten av städerna.Hammarby hade en rejält knackig inledning på elitserien men på sistone så verkar man ha kommit igång. Sju poäng på de fyra senaste matcherna vittnar om det. Senast i torsdags vann man borta mot Tillberga med 6-2.Matchen i Lidköping den här säsongen vann Villa med 10-4 efter en av de bättre insatserna under detta seriespelet. Villa var rejält på hugget och körde över ett väldigt naivt spelande Hammarby den gången.Nu är det andra förutsättningar som gäller. Hammarby spelar hemma inför sin publik och så är det ju utomhus. Bandy som bandy kan man ju tycka men det blir ändå en hel del skillnader när det spelas under bar himmel.Väderprognoserna talar för att det blir bra förhållanden vid matchstart. Temperatur runt nollstrecket, svag vind och ingen nederbörd. Kan bli en fin dag för bandy med andra ord.Hos Villa gäller det att ladda om batterierna efter torsdagens kraftmätning. Det som talar för en bra match av Villa är bredden i truppen som jag babblat om tidigare. Det är många som kan kliva fram. Är det någon spelare som har en mindre dag så är det någon annan som går in och glänser istället.2016-01-02 Hammarby vs Villa 5-42014-12-10 Hammarby vs Villa 6-22013-11-08 Hammarby vs Villa 3-32013-02-06 Hammarby vs Villa 4-62011-11-02 Hammarby vs Villa 6-3