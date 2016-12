Inför Kalix vs Villa : Match mot tabelljumbon

Annandagsbandy står på programmet. Villa åker till Kalix för att möta elitseriens jumbo så här långt.

Villa tränar på juldagen och åker därefter buss till Stockholm. På annandagens morgon flyger man sedan till Luleå och därefter vidare med buss till Kalix. Man beräknas vara framme cirka två timmar innan matchstart.För spelarna är avståndet inga större problem. Lite jobbigare då för supportrarna. Kalix away är kanske inget som kanske lockar till en spontanresa om man säger så. Det är dock ett ganska så rejält gäng med supportrar på väg upp iallafall, mestadels med tåg. Så det kommer både höras och synas Villaiter på Kalix IP. Var så säkra.Kalix har haft en riktigt jobbig säsong så här långt. Endast tre inspelade poäng och en sista plats i tabellen. Man går in till den här matchen med åtta raka förluster bakom sig. Målskillnaden är 29-82. Minst gjorda mål och flest insläppta mål av alla lag. Resten av serien kan te sig rätt så tråkig för Kalix. Det blir som en enda lång uppladdning inför elitseriekvalet för där lär man hamna om inget mirakel inträffar.Kalix publiksnitt ligger hittills på måttliga 405 personer. Vet inte alls vad man kan hoppas på för publiksiffra i den här matchen. Strax över tusen kanske? Det är ju ändå annandag. Då går folk på bandy oavsett tabelläge.Som så ofta när Kalix spelar hemma så kommer matchen dömas av en finsk domare. Denna gång med namnet Juha-Matti Kanniainen. De finska domarna brukar tillåta ganska mycket. Å andra sidan så brukar det borga för rätt så bra flyt i spelet.Villa har bra facit borta mot Kalix. Idel segrar på på 2000-talet. Dock rätt så knappa segrar så det gäller för spelarna att man går ut och gör sitt jobb och inte bjuder på något. Bortamatcher på Kalix IP är ändå alltid lite speciellt. Så inga negativa överraskningar tack.2015-12-18 Kalix vs Villa 2-52015-02-10 Kalix vs Villa 3-42013-12-28 Kalix vs Villa 2-42011-11-16 Kalix vs Villa 5-62001-02-11 Kalix vs Villa 4-6