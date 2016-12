Inför Sandviken vs Villa : Dags för seriefinal

Ikväll är det dags för en ren seriefinal när ettan Sandviken tar mot tvåan Villa i Göransson Arena.

Efter onsdagens sömnpiller där Villa ställdes mot ett lag som parkerat bussen på egen planhalva så kommer det på fredagskvällen att bli något helt annat. Serieledarna Sandviken väntar på bortaplan. En sak är säker och det är att det kommer bli en riktigt bra bandymatch,Efter 16 omgångar så ligger Villa tvåa i tabellen trots att spelet hackat rejält emellanåt. De gångerna som Villa fått rejäl med snurr på grejerna så har man ju en högstanivå som är så hög att den slår hål i ozonskiktet. Stunderna däremellan så har det varit lite knackigare men man har ändå lyckats reda ut det i de flesta matcherna. En styrka i sig.Sandviken borta är en av de definitivt svåraste matcherna som existerar givetvis. Förra säsongen så gjorde dock Villa en kanonmatch och vann med 6-2. Det krävs en likadan insats ikväll för att poängen ska följa med hem till Lisch. Hemma den här säsongen så vann ju Villa i seriepremiären med 5-0 i en match där Sandviken skapade massor med chanser men Villa gjorde målen.Hos Sandviken så har man lite skadebekymmer inför matchen. Dzhusoev, Pettersson, Mossberg har alla känningar men troligtvis kommer väl alla till spel. När det är seriefinal så höjs nog smärttröskeln en bra bit. Hos Villa är det inget nytt. Tobias Backman och Jon Karlsson saknas fortfarande.Ge oss bra bandy, många mål och gärna två poäng till Villa tack.2015-11-20 Sandviken vs Villa 2-62014-11-22 Sandviken vs Villa 7-72014-03-06 Sandviken vs Villa 8-72014-03-02 Sandviken vs Villa 6-52013-11-20 Sandviken vs Villa 12-3